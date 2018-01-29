В ночь на понедельник, 29 января, продолжится дождь, на востоке страны будет идти снег. Во второй половине дня в Курземе и Земгале придет с юго-запада следующая зона осадков с дождем и мокрым снегом.
Следующий циклон придет в Латвию в ночь на четверг.
Прогнозируется, что в пятницу по всей Латвии установится мороз. Один из вариантов прогноза предусматривает, что при ясном небе мороз местами может усилится до -20 градусов, другой вариант — приход новых циклонов с возможной оттепелью.
Глубина снежного покрова в первой половине февраля местами может превысить 10 см, на востоке достичь 30 см.
Прогноз просто ОХУЕННЫЙ !!! или мороз и снег при ясном небе или дожди и тепло !« ответить
мороз местами может усилится до -20 градусов, другой вариант — приход новых циклонов с возможной оттепелью.« ответить
И за что им деньги платят?