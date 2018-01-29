На следующей неделе придет холод (2)

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Владимир Бучельников
12:42 28.01.2018
Наша Латвия / Погода

В начале февраля в Латвию с севера придет холодный воздух, на всей территории страны ожидаются мороз и снег, прогнозируют синоптики.

В ночь на понедельник, 29 января, продолжится дождь, на востоке страны будет идти снег. Во второй половине дня в Курземе и Земгале придет с юго-запада следующая зона осадков с дождем и мокрым снегом.

 

Следующий циклон придет в Латвию в ночь на четверг.

 

Прогнозируется, что в пятницу по всей Латвии установится мороз. Один из вариантов прогноза предусматривает, что при ясном небе мороз местами может усилится до -20 градусов, другой вариант — приход новых циклонов с возможной оттепелью.

 

Глубина снежного покрова в первой половине февраля местами может превысить 10 см, на востоке достичь 30 см.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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watcher 15:24 28:01:2018

Прогноз просто ОХУЕННЫЙ !!! или мороз и снег при ясном небе или дожди и тепло !

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Просто поржал 15:57 28:01:2018

мороз местами может усилится до -20 градусов, другой вариант — приход новых циклонов с возможной оттепелью.

И за что им деньги платят?

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Мнение
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Павел Кириллов
26.01.2018

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