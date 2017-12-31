Девушка родилась в Бразилии. Ее отец – латыш, а мать родом из Португалии. Певица прекрасно знает о своих корнях, рассказывая о патриотизме своего предка.
“Я родилась спустя 30 лет после его смерти, но знаю от своей бабушки, которую он очень любил, что Цукурс был настоящим патриотом и сражался за независимость Латвии два раза – в 1918 и во время Второй мировой войны. Семья же Цукурсов покинула страну перед советской оккупацией, переехав сначала во Францию, а позже в Бразилию”, — рассказала Лаура.
Девушка гордится своими латвийскими корнями, которые, по ее словам, дали ей врожденные способности к пению и танцам. Более того, в ближайшее время она решила выучить латышский, чтобы уметь говорить на языке предков.
Напомним, в 1941 году латвийский авиатор Герберт Цукурс добровольно вступил в «команду Арайса» — полицейское подразделение, которое принимало непосредственное участие в истреблении евреев.
После войны Цукурс бежал в Германию, а затем в Бразилию. В 1965 году в Уругвае его ликвидировали агенты израильской разведки.
Ранее поставленный в Латвии мюзикл «Цукурс. Герберт Цукурс» вызвал возмущение у Латвийского антифашистского комитета и они организовали акции протеста перед спектаклем. Латвийские антифашисты считают эту постановку «скандальной и героизирующей фашистского палача Герберта Цукурса». С такой позицией не согласны многие жители Латвии, считающие Цукурса героем.
Cukurs tik tiešām bija varonis, ko apmeloja VDK un žīdu specdienesti. Novēlu no visas sirds viņa mazmeitai uzvarēt Eirovīzijā. Latviešu patrioti ir ar Tevi! Dievs svētī Cukuru un viņa pēcnācējus.« ответить
цукурс был садистом и убийцей« ответить
Слухи о недостоверности миссии «Аполлон», во время которой американцы якобы смогли высадиться на Луну в 1972 году, подтвердились. Притом о масштабном обмане рассказал советник президента Соединенных Штатов Дэвид Гелнертер.« ответить
Цукурс и до войны был герой и в войну был герой так как красную нечисть уничтожал...один только может быть упрёк что мало уничтожили..« ответить
но Цукурс убивал красных фашистов , окупантов Латвии.« ответить
Самое латное что ПБ должна автора этой позорной статейки пригласить к себе и не только...за оскарбления героя Латвии ( Цукурса) так как его не осудили и небыло за что.. Значит он де юре невиновен... За оскорбление народа Латвии такой писаниной...недопустимо что проросийский недочеловек публикует такое...« ответить
полицейское подразделение, которое принимало непосредственное участие в истреблении евреев, prinimavših neposredstvennoje učastije v istreblenii latišei v god pervoj okkupaciji. Kak kliknetsja, tak i auknetsja.« ответить
После того как войска Германии освободили Латвию от красной нечисти нужно было уничтожить всех кто помогал советским нелюдям независимо от национальности ... Жаль что это не сделали...« ответить
Шлюху ликвидировали евреи, значит не зря. Уже тогда лапти драпали из лаптии, веселуха короче.« ответить
tvoij okurok palach ipedofil,cukurs geroij......« ответить
A vi čego drapali s rodini? Vot konkretno tvoja semja?« ответить
Я в России, смотрю как вы дохнете« ответить
твоего хероя на х одели« ответить
Цукурс герой ! а пу т лер чмо старое и дряблое« ответить
..................во время расстрела Цукурс отнимал грудных младенцев и, подбрасывая в воздух, стрелял в них.....разве это героизм.« ответить
..................во время расстрела Цукурс отнимал грудных младенцев и, подбрасывая в воздух, стрелял в них..........разве это героизм. ЛЮДИ ОПОМНИТЕСЬ !« ответить
цукурс дохлое чмо« ответить
Slima suņa murgi.« ответить
У садиста-убийцы партизана Кононова есть внучка? Можно её послать« ответить
s golovoj druzjtj nado..Kononov v svojeij postjelji njeskoljko ljet nazd...« ответить
но и там смерть нашла героя« ответить
Viņu nodevīgi nogalināja žīdu cūkas.« ответить
"Умничка"! Евреи подобных высказываний не прощают. Надейся и жди!)))))))))))))))))« ответить
Когда нибудь убийцы невинного Цукурса понесут наказание..верней их потомки..и потом будут удивляется почему их опять весь мир не наводит ...« ответить
Смершо - дэбил, почитай как оскорбляют евреев на сайте Эхо Москвы грязные русские антисемиты« ответить
Latviešu patriots 13:24 31:12:2017« ответить
Viņu nodevīgi nogalināja žīdu cūkas.
========================================
Ну и где наша Полиция Безопастности?
Мне кажется что такие Latviešu patrioti, делают точно такие же гадости латышскому народу, как тот же убийца цукурс.
Я специально пишу с маленькой буквы, потому что эта СВОЛОЧЬ НАЦИСТСКАЯ другого не заслуживает.
Nospļauties!« ответить
CUKURA VAINU NEVIENS NAV PIERĀDIJIS! TĀPĒC VIŅA SLEPKAVAS JĀSAUC PAR CŪKĀM.! UN MAN PIE VIENAS VIETAS, JA KĀDAM TAS NEPATĪK!« ответить
Цукурс брал еврейских младенцев за ножки и ударом об стенку разбивал им головы.« ответить
(Информация доступна в Google.
Delfi.lv bija plašs raksts no Muzeja "Ebreji Latvijā" direktora Ilja Lenska (Skolas iela 6, Rīga, 3 stavs) kur viņš ar dažiem un daudziem liecībam neparprotāmi pierāda Cukura vainu.« ответить
Kā vienmēr melo.« ответить
Nemelo, tādas informācijas vikipēdijā nav.« ответить
А что ПБ??? За слова коммунист у нас сажают??? А они нелюди..так фашисты нацисты вообще могут дышать спокойно« ответить
Все правильно.. Вина Цукурса не доказана..а убивать красноармейцев дело святое и неподсудное« ответить
Īstie Latvijas varoņi bija Imants Sudmalis, Vilis Samsons, Otomārs Oškalns, Jānis Rainbergs, Detlavs Brantkalns.« ответить
И сколько за такой бизнес хотим заработать???ценник огласите???за миллионы убитых которых небыло по жизни уже заработали..развиваем новые???« ответить
Tu uzskaitiji sarkanos slepkavas un Latviešu tautas ienaidniekus, kas Latvijā sen ir izmesti vēstures mēslainē, un ne viens no taviem minētajiem nav ņēmis labu galu. Vai nu nodzēries, vai miris no mokošām slimībām. Latviešiem viņi ir tukšas vietas.« ответить
Ицики придумали миллионы убитых которых небыло..а ты хочешь что бы я поверил какому то из музея???смешно...дааа..плохо Адольф воевал..очень плохо...а жаль« ответить
В полицейской тюрьме Саласпилса погибло примерно1000 заключённых..кривоносые насчитали 90.000 только жи дов которые там погибли..их даже не смущает что за все время там побывало 10.000« ответить
v google mozjno naitji info cho inoplanjetjanjini uzje zdjes...« ответить
Еб лоид- на эхе одна смердячая либерастия сидит типа тебя.« ответить
В саласпилсе погибло гораздо больше народу, не нравится правде, можешь сам в печь залезть, крыса« ответить
Vai tik šis Iciks nenāk no VDK aprindām? Tur ne tādas vien apsūdzības sacerēja un piespieda parakstīt (vai arī paši sa- un pa- rakstīja).« ответить
..................Цукурсу был зачитан приговор, в котором его обвинили в геноциде, после чего он был застрелен двумя выстрелами в голову.7 марта 1965 года израильская газета Едиот Ахронот вышла под заголовком «Цукурс, убийца рижских евреев, похищен и найден убитым в ящике в Уругвае». В этот день об уничтожении Цукурса сообщали и другие газеты в Израиле и в мире.« ответить
марта 1965 г. газета "Советская Латвия" вышла со статьей под красноречивым заголовком "Собаке - собачья смерть". В ней журналист Я. Янсон сообщил читателям, что недалеко от Монтевидео был обнаружен труп "видного нацистского военного преступника Герберта Цукурса, виновного в массовом уничтожении латвийских граждан". "В то время, когда лучшие сыны и дочери латышского народа с оружием в руках били врага, Цукурс принимал непосредственное участие в массовых расстрелах мирного населения в Бикерниекском лесу на окраине Риги, - напоминалось в публикации. - Так, он играл руководящую роль в уничтожении 32 тысяч евреев в Риге в 1941 году. Нельзя без содроганий читать показания свидетелей о диких расправах, устраиваемых Цукурсом над мирным населением. Он лично расстреливал женщин, стариков и детей. Для предателя не существовало ничего святого.
Американский журнал "Пэрейд" 13 ноября 1960 г. опубликовал фотоснимки Цукурса, охраняемого двумя бразильскими полицейскими, а также поместил статью корреспондента Джека Андерсона "Нацистский венный преступник в Южной Америке", рассказывающую о зверских преступлениях Цукурса. Статьи, разоблачающие преступления Цукурса, появились и в израильской прессе. Под давлением мирового общественного мнения президент Бразилии дал интервью, в котором сообщил, что Цукурсу не будет предоставлено бразильское гражданство...но он дал взятку...
Его и обоссали еще в этом ящике« ответить
Ну и что? Внучка не в ответе за деда фашиста.« ответить
ну если гордится,то отвечать должна« ответить
Cukurs ne kad nav bijis ne fašists, ne nacists. Viņš bija Latviešu patriots, varonis, savas dzimtenes Latvijas dēls. Godinu viņa gaišo piemiņu.« ответить
Любой фашист более уважаем ч м выродки коммунисты...быть фашистом не так позорно как коммунистом« ответить
Полиция безопасности Латвии, надеюсь вы займётесь комментариями антисемитов выше и ниже. Лидеры еврейской общины Латвии- господин Аркадий Сухаренко- надеюсь вы не промолчите.« ответить
asher ben abraham делайте скриншоты и отправляйте. Возможно тогда этих дегенератов прижмут.« ответить
А что мы должны уважать кривоносых???за что????а их где то и когда то уважали???а незадавались вопросом почему???« ответить
Я знаю за что вас кривоносых лобатых ублюдков никто не уважает« ответить
Слава всем кто уничтожал советскую мразь и нечисть..а Цукурс вообще герой Латвии был до войны...проросийская шолупень ещё раз вам повторяю в Латвии любой фашист более уважаем чем коммунист СССР .. Потому глупо фашистами называть..это комплимент« ответить
Bанятка а поскакать ну пожалуйста вместе с патриотом.« ответить
Слава, как видно настигает уебков даже в уругвае, побольше бы такой славы« ответить