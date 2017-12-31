На Евровидении-2018 Латвию может представить правнучка “нацистского палача” Цукурса(110)

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Виталий Вавилкин
13:05 31.12.2017
Lifenews / Шоу бизнес

Среди латвийских кандидатов на участие в конкурсе “Евровидение” оказалась правнучка известного нацистского преступника Герберта Цукурса. Сейчас 23-летняя Лаура Ризото проживает в США, учит латышский, а на музыкальном конкурсе планирует спеть песню «Funny Girl».

Девушка родилась в Бразилии. Ее отец – латыш, а мать родом из Португалии. Певица прекрасно знает о своих корнях, рассказывая о патриотизме своего предка.

 

“Я родилась спустя 30 лет после его смерти, но знаю от своей бабушки, которую он очень любил, что Цукурс был настоящим патриотом и сражался за независимость Латвии два раза – в 1918 и во время Второй мировой войны. Семья же Цукурсов покинула страну перед советской оккупацией, переехав сначала во Францию, а позже в Бразилию”, — рассказала Лаура.

 

Девушка гордится своими латвийскими корнями, которые, по ее словам, дали ей врожденные способности к пению и танцам. Более того, в ближайшее время она решила выучить латышский, чтобы уметь говорить на языке предков.

 

Напомним, в 1941 году латвийский авиатор Герберт Цукурс добровольно вступил в «команду Арайса» — полицейское подразделение, которое принимало непосредственное участие в истреблении евреев.

 

После войны Цукурс бежал в Германию, а затем в Бразилию. В 1965 году в Уругвае его ликвидировали агенты израильской разведки.

 

Ранее поставленный в Латвии мюзикл «Цукурс. Герберт Цукурс» вызвал возмущение у Латвийского антифашистского комитета и они организовали акции протеста перед спектаклем. Латвийские антифашисты считают эту постановку «скандальной и героизирующей фашистского палача Герберта Цукурса». С такой позицией не согласны многие жители Латвии, считающие Цукурса героем.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (110)
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Latviešu patriots 13:18 31:12:2017

Cukurs tik tiešām bija varonis, ko apmeloja VDK un žīdu specdienesti. Novēlu no visas sirds viņa mazmeitai uzvarēt Eirovīzijā. Latviešu patrioti ir ar Tevi! Dievs svētī Cukuru un viņa pēcnācējus.

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в первую очередь 13:22 31:12:2017

цукурс был садистом и убийцей

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сказки латвии типа 13:29 31:12:2017

Слухи о недостоверности миссии «Аполлон», во время которой американцы якобы смогли высадиться на Луну в 1972 году, подтвердились. Притом о масштабном обмане рассказал советник президента Соединенных Штатов Дэвид Гелнертер.

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Ваня 13:53 31:12:2017

Цукурс и до войны был герой и в войну был герой так как красную нечисть уничтожал...один только может быть упрёк что мало уничтожили..

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хуторянен 14:09 31:12:2017

но Цукурс убивал красных фашистов , окупантов Латвии.

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Ваня 16:10 31:12:2017

Самое латное что ПБ должна автора этой позорной статейки пригласить к себе и не только...за оскарбления героя Латвии ( Цукурса) так как его не осудили и небыло за что.. Значит он де юре невиновен... За оскорбление народа Латвии такой писаниной...недопустимо что проросийский недочеловек публикует такое...

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Vova 16:34 31:12:2017

полицейское подразделение, которое принимало непосредственное участие в истреблении евреев, prinimavših neposredstvennoje učastije v istreblenii latišei v god pervoj okkupaciji. Kak kliknetsja, tak i auknetsja.

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Ваня 16:43 31:12:2017

После того как войска Германии освободили Латвию от красной нечисти нужно было уничтожить всех кто помогал советским нелюдям независимо от национальности ... Жаль что это не сделали...

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22 18:14 31:12:2017

Шлюху ликвидировали евреи, значит не зря. Уже тогда лапти драпали из лаптии, веселуха короче.

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kabanov 18:33 31:12:2017

tvoij okurok palach ipedofil,cukurs geroij......

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Vova 18:35 31:12:2017

A vi čego drapali s rodini? Vot konkretno tvoja semja?

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22 19:43 31:12:2017

Я в России, смотрю как вы дохнете

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22 19:45 31:12:2017

твоего хероя на х одели

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ин-на 19:51 31:12:2017

Цукурс герой ! а пу т лер чмо старое и дряблое

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Вика 19:56 31:12:2017

..................во время расстрела Цукурс отнимал грудных младенцев и, подбрасывая в воздух, стрелял в них.....разве это героизм.

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Вика 19:57 31:12:2017

..................во время расстрела Цукурс отнимал грудных младенцев и, подбрасывая в воздух, стрелял в них..........разве это героизм. ЛЮДИ ОПОМНИТЕСЬ !

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22 20:10 31:12:2017

цукурс дохлое чмо

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Latviešu patriots 20:10 31:12:2017

Slima suņa murgi.

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П у т и н 13:20 31:12:2017

У садиста-убийцы партизана Кононова есть внучка? Можно её послать

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? 16:18 31:12:2017

s golovoj druzjtj nado..Kononov v svojeij postjelji njeskoljko ljet nazd...

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в бразилии много нацистов окопалось 13:21 31:12:2017

но и там смерть нашла героя

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Latviešu patriots 13:24 31:12:2017

Viņu nodevīgi nogalināja žīdu cūkas.

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СМЕРШ>> Latviešu patriots 13:24 13:40 31:12:2017

"Умничка"! Евреи подобных высказываний не прощают. Надейся и жди!)))))))))))))))))

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Ваня 13:49 31:12:2017

Когда нибудь убийцы невинного Цукурса понесут наказание..верней их потомки..и потом будут удивляется почему их опять весь мир не наводит ...

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П у т и н 13:50 31:12:2017

Смершо - дэбил, почитай как оскорбляют евреев на сайте Эхо Москвы грязные русские антисемиты

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Forward looking 14:03 31:12:2017

Latviešu patriots 13:24 31:12:2017

Viņu nodevīgi nogalināja žīdu cūkas.
========================================
Ну и где наша Полиция Безопастности?
Мне кажется что такие Latviešu patrioti, делают точно такие же гадости латышскому народу, как тот же убийца цукурс.
Я специально пишу с маленькой буквы, потому что эта СВОЛОЧЬ НАЦИСТСКАЯ другого не заслуживает.

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Latviešu patriots 14:21 31:12:2017

Nospļauties!

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Latviešu patriots 14:25 31:12:2017

CUKURA VAINU NEVIENS NAV PIERĀDIJIS! TĀPĒC VIŅA SLEPKAVAS JĀSAUC PAR CŪKĀM.! UN MAN PIE VIENAS VIETAS, JA KĀDAM TAS NEPATĪK!

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«Невинный» 14:29 31:12:2017

Цукурс брал еврейских младенцев за ножки и ударом об стенку разбивал им головы.
(Информация доступна в Google.

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ошер 14:31 31:12:2017

Delfi.lv bija plašs raksts no Muzeja "Ebreji Latvijā" direktora Ilja Lenska (Skolas iela 6, Rīga, 3 stavs) kur viņš ar dažiem un daudziem liecībam neparprotāmi pierāda Cukura vainu.

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Latviešu patriots 14:34 31:12:2017

Kā vienmēr melo.

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Latviešu patriots 14:39 31:12:2017

Nemelo, tādas informācijas vikipēdijā nav.

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Ваня 14:41 31:12:2017

А что ПБ??? За слова коммунист у нас сажают??? А они нелюди..так фашисты нацисты вообще могут дышать спокойно

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Ваня 14:43 31:12:2017

Все правильно.. Вина Цукурса не доказана..а убивать красноармейцев дело святое и неподсудное

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ыыы 14:47 31:12:2017

Īstie Latvijas varoņi bija Imants Sudmalis, Vilis Samsons, Otomārs Oškalns, Jānis Rainbergs, Detlavs Brantkalns.

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Ваня 14:48 31:12:2017

И сколько за такой бизнес хотим заработать???ценник огласите???за миллионы убитых которых небыло по жизни уже заработали..развиваем новые???

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Latviešu patriots 15:09 31:12:2017

Tu uzskaitiji sarkanos slepkavas un Latviešu tautas ienaidniekus, kas Latvijā sen ir izmesti vēstures mēslainē, un ne viens no taviem minētajiem nav ņēmis labu galu. Vai nu nodzēries, vai miris no mokošām slimībām. Latviešiem viņi ir tukšas vietas.

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Ошеру 15:26 31:12:2017

Ицики придумали миллионы убитых которых небыло..а ты хочешь что бы я поверил какому то из музея???смешно...дааа..плохо Адольф воевал..очень плохо...а жаль

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Ваня 16:00 31:12:2017

В полицейской тюрьме Саласпилса погибло примерно1000 заключённых..кривоносые насчитали 90.000 только жи дов которые там погибли..их даже не смущает что за все время там побывало 10.000

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:) 16:20 31:12:2017

v google mozjno naitji info cho inoplanjetjanjini uzje zdjes...

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утину 18:17 31:12:2017

Еб лоид- на эхе одна смердячая либерастия сидит типа тебя.

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васе 18:19 31:12:2017

В саласпилсе погибло гораздо больше народу, не нравится правде, можешь сам в печь залезть, крыса

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otto 19:56 31:12:2017

Vai tik šis Iciks nenāk no VDK aprindām? Tur ne tādas vien apsūdzības sacerēja un piespieda parakstīt (vai arī paši sa- un pa- rakstīja).

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вика 20:46 31:12:2017

..................Цукурсу был зачитан приговор, в котором его обвинили в геноциде, после чего он был застрелен двумя выстрелами в голову.7 марта 1965 года израильская газета Едиот Ахронот вышла под заголовком «Цукурс, убийца рижских евреев, похищен и найден убитым в ящике в Уругвае». В этот день об уничтожении Цукурса сообщали и другие газеты в Израиле и в мире.
марта 1965 г. газета "Советская Латвия" вышла со статьей под красноречивым заголовком "Собаке - собачья смерть". В ней журналист Я. Янсон сообщил читателям, что недалеко от Монтевидео был обнаружен труп "видного нацистского военного преступника Герберта Цукурса, виновного в массовом уничтожении латвийских граждан". "В то время, когда лучшие сыны и дочери латышского народа с оружием в руках били врага, Цукурс принимал непосредственное участие в массовых расстрелах мирного населения в Бикерниекском лесу на окраине Риги, - напоминалось в публикации. - Так, он играл руководящую роль в уничтожении 32 тысяч евреев в Риге в 1941 году. Нельзя без содроганий читать показания свидетелей о диких расправах, устраиваемых Цукурсом над мирным населением. Он лично расстреливал женщин, стариков и детей. Для предателя не существовало ничего святого.
Американский журнал "Пэрейд" 13 ноября 1960 г. опубликовал фотоснимки Цукурса, охраняемого двумя бразильскими полицейскими, а также поместил статью корреспондента Джека Андерсона "Нацистский венный преступник в Южной Америке", рассказывающую о зверских преступлениях Цукурса. Статьи, разоблачающие преступления Цукурса, появились и в израильской прессе. Под давлением мирового общественного мнения президент Бразилии дал интервью, в котором сообщил, что Цукурсу не будет предоставлено бразильское гражданство...но он дал взятку...

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васе 22:11 31:12:2017

Его и обоссали еще в этом ящике

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Петя 13:24 31:12:2017

Ну и что? Внучка не в ответе за деда фашиста.

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странная лотышская логика 13:31 31:12:2017

ну если гордится,то отвечать должна

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Latviešu patriots 13:32 31:12:2017

Cukurs ne kad nav bijis ne fašists, ne nacists. Viņš bija Latviešu patriots, varonis, savas dzimtenes Latvijas dēls. Godinu viņa gaišo piemiņu.

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Ваня 13:43 31:12:2017

Любой фашист более уважаем ч м выродки коммунисты...быть фашистом не так позорно как коммунистом

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asher ben abraham 14:14 31:12:2017

Полиция безопасности Латвии, надеюсь вы займётесь комментариями антисемитов выше и ниже. Лидеры еврейской общины Латвии- господин Аркадий Сухаренко- надеюсь вы не промолчите.

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Петя 14:19 31:12:2017

asher ben abraham делайте скриншоты и отправляйте. Возможно тогда этих дегенератов прижмут.

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Ваня 14:51 31:12:2017

А что мы должны уважать кривоносых???за что????а их где то и когда то уважали???а незадавались вопросом почему???

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васе 18:20 31:12:2017

Я знаю за что вас кривоносых лобатых ублюдков никто не уважает

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Ваня 13:30 31:12:2017

Слава всем кто уничтожал советскую мразь и нечисть..а Цукурс вообще герой Латвии был до войны...проросийская шолупень ещё раз вам повторяю в Латвии любой фашист более уважаем чем коммунист СССР .. Потому глупо фашистами называть..это комплимент

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Jurists 13:41 31:12:2017

Bанятка а поскакать ну пожалуйста вместе с патриотом.

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22 18:22 31:12:2017

Слава, как видно настигает уебков даже в уругвае, побольше бы такой славы

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (10)

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