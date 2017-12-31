Среди латвийских кандидатов на участие в конкурсе “Евровидение” оказалась правнучка известного нацистского преступника Герберта Цукурса. Сейчас 23-летняя Лаура Ризото проживает в США, учит латышский, а на музыкальном конкурсе планирует спеть песню «Funny Girl».

Девушка родилась в Бразилии. Ее отец – латыш, а мать родом из Португалии. Певица прекрасно знает о своих корнях, рассказывая о патриотизме своего предка.

“Я родилась спустя 30 лет после его смерти, но знаю от своей бабушки, которую он очень любил, что Цукурс был настоящим патриотом и сражался за независимость Латвии два раза – в 1918 и во время Второй мировой войны. Семья же Цукурсов покинула страну перед советской оккупацией, переехав сначала во Францию, а позже в Бразилию”, — рассказала Лаура.

Девушка гордится своими латвийскими корнями, которые, по ее словам, дали ей врожденные способности к пению и танцам. Более того, в ближайшее время она решила выучить латышский, чтобы уметь говорить на языке предков.

Напомним, в 1941 году латвийский авиатор Герберт Цукурс добровольно вступил в «команду Арайса» — полицейское подразделение, которое принимало непосредственное участие в истреблении евреев.

После войны Цукурс бежал в Германию, а затем в Бразилию. В 1965 году в Уругвае его ликвидировали агенты израильской разведки.

Ранее поставленный в Латвии мюзикл «Цукурс. Герберт Цукурс» вызвал возмущение у Латвийского антифашистского комитета и они организовали акции протеста перед спектаклем. Латвийские антифашисты считают эту постановку «скандальной и героизирующей фашистского палача Герберта Цукурса». С такой позицией не согласны многие жители Латвии, считающие Цукурса героем.