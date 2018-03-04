«Толкнул — я упала, облил чем-то с криком «Это за Жириновского!»», — написала Собчак, добавив, что на место вызвали полицию.
«Полиция до сих пор не приехала. Нам помогла задержать нападавшего личная охрана горбачева и дворца», — написала Ксения Собчак, написав фамилию последнего президента СССР Горбачёва с маленькой буквы.
По ее словам, имя напавшего — Алан Дзуцев.
28 февраля Собчак в прямом эфире теледебатов кандидатов в президенты плеснула водой в лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Она облила оппонента после его резкого высказывания. В ходе дебатов Жириновский обозвал кандидатку в президенты «черной ******» (продажной женщиной) и «отвратительной сукой».
100% atbalstu ar PUTINA kunga« ответить
Ты тупои? Путину насссрать на них всех. Он и так будет президентом. На этих клоунов он даже внимания не обращает, кроме как поржать .« ответить
горец увидел лошадь и решил оседлать ее. а нам тут толкает сенсацию.« ответить
Окурок зассал и выслал передовой отряд титушек« ответить
Окурок варзилов, ты утонешь в двине, как вонючий окурок.« ответить
«черной ******» (продажной женщиной) и «отвратительной сукой».« ответить
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Atbalstu 100%!!!
Sobčaka ir skaista un gudra Sieviete!« ответить
лучше Байбы?« ответить
И даже лучше Мудите:))))« ответить
С каких пор тебя начали интересовать женщины,это не твоё.« ответить
Я лутше.Я специализируюсь на азербайджанских коженной флейте.Не раз ездила в Баку давать мастер класс.« ответить
Опять этот ненормальный мой старый ник откопал.« ответить
Sobčaka ir krieva!!!!!« ответить
Sobčaku - Putina vietā!« ответить