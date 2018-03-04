На кандидата в президенты России Ксению Собчак напал некий мужчина. Об этом сама она сообщила в Twitter. Инцидент произошел в центре Москвы в ходе мероприятия, посвященного 87-летию бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

«Толкнул — я упала, облил чем-то с криком «Это за Жириновского!»», — написала Собчак, добавив, что на место вызвали полицию.

«Полиция до сих пор не приехала. Нам помогла задержать нападавшего личная охрана горбачева и дворца», — написала Ксения Собчак, написав фамилию последнего президента СССР Горбачёва с маленькой буквы.

По ее словам, имя напавшего — Алан Дзуцев.

28 февраля Собчак в прямом эфире теледебатов кандидатов в президенты плеснула водой в лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Она облила оппонента после его резкого высказывания. В ходе дебатов Жириновский обозвал кандидатку в президенты «черной ******» (продажной женщиной) и «отвратительной сукой».