На Собчак совершено нападение(36)

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Герман Бергер
16:47 04.03.2018
Lifenews / Люди

На кандидата в президенты России Ксению Собчак напал некий мужчина. Об этом сама она сообщила в Twitter. Инцидент произошел в центре Москвы в ходе мероприятия, посвященного 87-летию бывшего президента СССР Михаила Горбачева.

«Толкнул — я упала, облил чем-то с криком «Это за Жириновского!»», — написала Собчак, добавив, что на место вызвали полицию.

 

«Полиция до сих пор не приехала. Нам помогла задержать нападавшего личная охрана горбачева и дворца», — написала Ксения Собчак, написав фамилию последнего президента СССР Горбачёва с маленькой буквы.

 

По ее словам, имя напавшего — Алан Дзуцев.

 

28 февраля Собчак в прямом эфире теледебатов кандидатов в президенты плеснула водой в лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Она облила оппонента после его резкого высказывания. В ходе дебатов Жириновский обозвал кандидатку в президенты «черной ******» (продажной женщиной) и «отвратительной сукой».

Lenta.ru / Фото
Комментарии (36)
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Latviešu patriots 17:01 04:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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Зоя 18:20 04:03:2018

Ты тупои? Путину насссрать на них всех. Он и так будет президентом. На этих клоунов он даже внимания не обращает, кроме как поржать .

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) 21:10 04:03:2018

горец увидел лошадь и решил оседлать ее. а нам тут толкает сенсацию.

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П у т и н 17:14 04:03:2018

Окурок зассал и выслал передовой отряд титушек

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быдлу 18:28 04:03:2018

Окурок варзилов, ты утонешь в двине, как вонючий окурок.

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Latviešu patriots 17:16 04:03:2018

«черной ******» (продажной женщиной) и «отвратительной сукой».
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Atbalstu 100%!!!

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Latviešu patriots 17:36 04:03:2018

Sobčaka ir skaista un gudra Sieviete!

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? 17:40 04:03:2018

лучше Байбы?

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I.D. 17:45 04:03:2018

И даже лучше Мудите:))))

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Latviešu klaunam(patriotam) 17:50 04:03:2018

С каких пор тебя начали интересовать женщины,это не твоё.

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Карина I.D. 18:12 04:03:2018

Я лутше.Я специализируюсь на азербайджанских коженной флейте.Не раз ездила в Баку давать мастер класс.

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I.D. 18:26 04:03:2018

Опять этот ненормальный мой старый ник откопал.

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Latviešu obsos 19:13 04:03:2018

Sobčaka ir krieva!!!!!

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Latviešu patriots 17:44 04:03:2018

Sobčaku - Putina vietā!

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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