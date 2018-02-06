Отказ в получении допуска к гостайне можно будет обжаловать в суде

Парламент приближается к тому, чтобы серьезно урезать полномочия самых могущественных секретных служб. Возможно, на такую дерзость, как покушение на монополию спецорганов, депутаты бы никогда и не решились, если бы не Конституционный суд.

Да, этот высший судебный орган еще в минувшем году констатировал, что существующий порядок отказа в допуске к гостайне и система обжалования решений спецслужб противоречит конституции.

Гостайна сия велика есть

И вот на основании этого вердикта суда парламентарии приступили к ревизии Закона о гостайне. В минувший четверг очень важные поправки в этот закон уже принимались в третьем, окончательном чтении.

Главные изменения в законе — это возможность обжаловать решение спецслужб о невыдаче (непродлении) допуска к гостайне в суде и возможность даже в случае окончательного отказа в допуске через пять лет снова обращаться за этим допуском.

Отметим, что по нынешнему законодательству отказ, например, Бюро защиты конституции (БЗК) в допуске можно было обжаловать только генпрокурору. И если генпрокурор оставлял решение БЗК в силе, то жаловаться больше было некому.

Отказ в допуске фактически означал завершение карьеры в госуправлении. Нет допуска — нет и работы на ответственных должностях в министерствах, госагентствах и даже на целом ряде должностей в выборном органе — сейме!

Самодостаточные спецслужбы

И вот теперь у чиновников и депутатов появится право обжаловать негативное решение в суде. «Наконец–то мы сможем быть независимыми от спецслужб депутатами, слугами народа!» — заключил депутат от Союза зеленых и крестьян Валдис Калнозолс, попутно заметив, что в свое время депутаты Верховного совета «контролировались КГБ».

В свою очередь, экс–глава МВД Янис Адамсонс («Согласие») в ходе дебатов при принятии поправок предложил пойти дальше и наделить реальными полномочиями Совет по нацбезопасности при президенте. «Сегодня все решения Совета носят рекомендательный характер, и получается, что спецслужбы по факту сами дают себе задания, сами контролируют их выполнение и сами перед собой отчитываются. Реального контроля за спецслужбами в нашей стране, которая является парламентской республикой, нет!» — заявил Я. Адамсонс.

Прецедент Тутинса

Впрочем, так далеко большинство депутатов не пошло и система контроля за спецслужбами осталась прежней — тайные агенты фактически отчитываются только перед комиссией парламента по нацбезопасности. При этом, разумеется, допуск к гостайне депутатам этой комиссии тоже дают спецслужбы. Нет допуска — и депутат не может уже работать в данной комиссии.

Так это и произошло, напомним, недавно с депутатом Янисом Тутинсом, которому не выдали допуск. Но тут случилась сенсация: генпрокурор на сей раз решил возразить позиции БЗК и отменил решение о невыдаче допуска депутату от «Согласия».

Теперь, как мы уже писали, Тутинсу предстоит пройти проверку на детекторе лжи. Если этот тест на лояльность будет сдан успешно, то парламентарий сможет вернуться в комиссию по нацбезопасности. Если нет, то нынче у депутата появится возможность обратиться в суд.

В ходе судебного заседания представителям БЗК придется и раскрыть страшную тайну о причинах невыдачи допуска.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.