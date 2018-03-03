C 1 марта в Латвии вступили в силу новые правила кабмина, регламентирующие прохождение техосмотра, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Среди новшеств — повышенные требований к состоянию тормозной системы и осветительным приборам, сообщает Дирекция безопасности дорожного движения (ДБДД). Но не только: есть новшества по «кенгурятникам».

Далее мы расскажем об этих нюансах подробнее.

На что следует обратить внимание

Меняется порядок нумерации выявленных в ходе техосмотра недостатков и повреждений, чтобы соответствовать единому стандарту Евросоюза. Плюс этого будет заключаться в том, что при покупке автомобиля в любой стране ЕС о зафиксированных «проблемах» машины можно будет ознакомиться согласно единому и стандартизированному отчету о техосмотре.

Ознакомиться с новыми правилами можно на портале законов — likumi.lv, новый акт называется Noteikumi par transportlIdzekLu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceLa («Правила о государственном техническом осмотре транспортных средств и техническом контроле на дорогах»).

Из них исчезли таблички с крестиками, вместо них появились таблички с оценками. То есть описание неисправности — и сразу его оценка. 0 — значит с машиной все в порядке; 3 — ехать вам больше не дадут, пока не почините.

Законодатели довольно много внимания уделили работе тормозной системы, равномерности, эффективности тормозов и так далее. Особенно много внимания уделено оси ведущих колес. Если ранее разница более чем 30% между колесами означала оценку 2, то сейчас если разница 50%, то это оценка 3 и на машине не разрешат дальше ехать, пока владелец не починит.

Отныне при прохождении техосмотра будут проверять действие системы контроля давления в шинах.

Уточнены моменты со светом. Если раньше двойку ставили за то, что не горит половина диодных блоков в фарах, то сейчас двойку поставят, если не горит третья часть.

«Кенгурятники» в законе

Кроме того, уточнены правила насчет защитных барьеров, так называемых «кенгурятников». Подробно требования описываются в пункте 6.2.9. — другая внутренняя и внешняя отделка и оборудование. В нем указано, что у транспортных средств не должно быть внешних элементов (например, улучшающих аэродинамику) или защитных барьеров, которые конструктивно не созданы так, чтобы не угрожать безопасности и жизни пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. Если эти элементы не закруглены, закрыты или не сминаются при ударе. За нарушение — например, ржавый или выступающий на 10 см отбойник — можно получить 2 пункта.

Еще к новшествам можно отнести порядок того, как будет проверяться транспортное средство на дороге. (Раздел правил 4 — IV. TehniskА kontrole uz ceLa.) Проверке будут подвергаться 5% зарегистрированных транспортах средств категорий M2, M3, N2, N3, O3 и O4. Проверять будут эффективность тормозов, рулевое оборудование, подвеску и эмиссию мотора. Если машина получит «двойку», у нее аннулируют имеющееся разрешение участвовать в дорожном движении, снимут наклейку техосмотра и дадут временное разрешение. Если машина получит тройку, то дальнейшее участие в движении будет запрещено. Инспектор заберет номер, и получить его можно будет только после ремонта и прохождения техосмотра на обычной станции.

Кроме того, правила предусматривают обмен информацией между европейскими странами о выявленных дефектах, показаниях одометра и данных техосмотра. И еще о том, что обрадовало многих: согласно пункту 6 (часть 1, Общие вопросы, VispАrIgie jautAjumi), если есть действительный техосмотр в другой стране Евросоюза, то при регистрации в Латвии он дается автоматически, но с поправкой на максимальный срок в Латвии. Ну и у авто не должно быть визуальных дефектов.

Дорожники: ничего существенного не изменится

«По большому счету в повседневной жизни автоводителей не изменится ничего, поскольку новые правила разработаны, чтобы гармонизировать как требования директив, так и для создания единой общеевропейской системы нумерации дефектов при прохождении техосмотра. По сути, эти правила в Латвии существовали уже многие годы. Это для других стран они, возможно, являются новостью. Но у нас технический осмотр проводится по этим методам.

Единственное, что у выявленных дефектов будет другая нумерация. В отношении прочего изменения будут минимальными. Будут немного более жесткие требования к работе тормозной системы, но это связано с безопасностью самого автоводителя. И практически никаких других существенных изменений эти правила не предусматривают», — успокаивает водителей руководитель управления общественных отношений департамента безопасности дорожного движения Янис Айзпорс.

Оборудование станций техосмотра, квалификация работающих там инспекторов, а также контроль за проведением техосмотра останутся прежними. С 1 марта их просто адаптируют под действующие в ЕС нормативы.

Глас народа: «Требования по евростандарту, а дороги?»

Новость про ужесточение техосмотра удивления по понятным причинам у водителей не вызвала. Заверениям, что это все «для вашей же пользы и безопасности» у нас не верят. Поцитируем обсуждение пользователей в популярном сообществе «Автолатвия» на Facebook.

«Офигенно — будут оценивать состояние авто по стандартам Евросоюза, а учесть факт, что у нас далеко дороги не европейского уровня забыли. Так же и с зарплатами. А хотя кого это волнует?» — возмущается Татьяна.

«Логичный способ, как скосить больше денег с трудящихся. Если до этого я ни разу не слышал, чтобы хоть кто–то прошел ТО без единиц, то теперь буду удивляться, если и вовсе пройдут», — считает Рейнис.

Вадим согласен: «Я даже и представить не могу, куда больше ужесточать!!! Если только рядом на подъемник еще хозяина машины поставить и протрясти на выхлоп тормоза и наличие денег!!! И так целый год ездишь по этим дорогам — не каждая машина выдержит. Это уже лучше всякого ТО — так порой на ямах протрясет!!!»

Никита парирует:

«Но ведь посудите сами: тормоза же должны быть в порядке, правильно? И свет тоже. Если машина исправна, ТО проходишь без проблем!»

Виталий не согласен:

«Тут все идет к одному: простым смертным просто запретят ездить. Ездить будут только особо приближенные, все остальные — на общественный транспорт! Самое смешное — дорог нет, дорожных указателей нет, зато есть налоги даже за воздух!»

Придирки за ваши же деньги

Кроме того, водители поделились своим печальным опытом (не)прохождения техосмотра. Татьяна, например, сетует:

«У нас и так техосмотр один из самых зверских в Европе, куда уж больше? Мы недавно не прошли ТО из–за неотрегулированной фары (линза не двигалась вверх–вниз). Серьезно?»

Виталий возразил:

«Это нормально, я считаю. Представьте полную машину и ваши фары светят вверх. Получается, вы ослепляете других».

Татьяна ответила: «Могли просто поставить какой–то балл с рекомендацией «отрегулировать», мы бы и так это сделали, видят же, что машина в идеальном состоянии. Ок, мы отрегулировали, это заняло не так много времени, и буквально на следующий день прошли ТО. Вопрос: зачем было гонять машину в практически идеальном состоянии 2 раза в ДБДД?»

«Денежки и еще раз денежки, повторно вроде 16 евро? И сколько по всей Латвии таких с чуть поднятой или опущенной фарой и т. п.?» — отметил Владислав.

Татьяна согласилась: «Ну так а я о чем! Самый идиотский техосмотр в Европе: ржавые ведра с отваливающимися глушаками проходят ТО, а хорошая ухоженная машина — нет».

Впрочем, опыт у всех разный. Кто–то, например, возмущается обратной ситуации:

«А я прошел ТО и поехал в сервис, поднял и был шокирован, что ремонт потребует 672 евро! Ходовая — в хлам, диски тормозные — в хлам, 3 дыры в днище в кулак размером! Как она прошла??? Написали тоже про фару и незначительную коррозию и все. Как они их смотрят и на что???»

Святослав тоже жалуется: «В прошлом марте, по мне, исправный авто отправили на второй круг из–за того, что свет заднего номера светил выше, чем надо. Был в легком шоке, причем второй круг прошел, ничего не исправляя, но заплатив за вторичный осмотр. Бизнес!»

Записаться на техосмотр можно по интернету

ДБДД расширяет спектр электронных услуг и предлагает записаться на техосмотр в электронном виде. Если вы знаете, когда и во сколько хотите пройти проверку, забронируйте себе время осмотра. После этого в назначенный час нужно явиться к кассе и получить там номерок. ДБДД подчеркивает: номерок придется получать, даже если вы заранее все оплатили. После этого отправляйтесь на осмотр.

Пока услуга доступна не для всех станций, но дирекция надеется расширить сеть участвующих станций.

По–прежнему можно записаться на техосмотр по телефону 67025777.

Оплатить все заранее можно в электронном виде на e.csdd.lv.

Полиция закупает устройства, чтобы ловить водителей без страховки и техосмотра

По словам начальника Управления безопасности движения (УБД) Нормунда Крапсиса, согласно плану безопасности дорожного движения на 2017–2020 годы, планируется закупить также устройства, которые будут автоматически считывать регистрационные номера автомобилей. Это поможет оперативно выяснять, находится ли транспортное средство в розыске, есть ли у владельца страховка, пройден ли техосмотр.

Кроме того, в скором времени на дорогах Латвии в тестовом режиме начнут работу экипажи дорожной полиции, которые смогут благодаря специальному устройству, установленному на нетрафарированных служебных автомобилях, контролировать водителей, которые разговаривают во время движения по мобильному телефону.

Новые фото— и видеокамеры установят по бокам нетрафарированных полицейских автомобилей. Если устройство засечет нарушение, водителя и его машину сфотографируют, а затем отправят сообщение с приложенным фото нарушения.

Крапсис пояснил, что для использования подобной системы не требуются поправки к существующему законодательству. Он также допускает, что некоторые водители останутся недовольны и будут жаловаться на штрафы, но отметил, что перед тем как наложить штраф, сотрудники полиции внимательно изучат ситуацию на фото.

«Если у полиции появятся какие–то сомнения по качеству фотографии, то, конечно, штраф применять не будут, как это сейчас происходит и с фоторадарами», — отметил глава УБД.

Николай КУДРЯВЦЕВ.