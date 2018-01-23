На Украине назвали общую сумму долга перед МВФ(14)

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Герман Бергер
19:14 22.01.2018
Экономика / Финансы

Сумма задолженности Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) составляет 12,1 миллиарда долларов. Об этом в понедельник, 22 января, заявил зампред Национального банка страны Олег Чурий, сообщает УНИАН.

По его словам, в настоящее время Нацбанк должен фонду 7,2 миллиарда долларов. «Есть также обязательства министерства финансов перед Международным валютным фондом в сумме 4,9 миллиарда долларов. То есть в целом обязательства перед МВФ составляют 12,1 миллиарда долларов», — заявил Чурий.

 

Активы НБУ, входящие в валовые резервы, достигают 18,8 миллиарда долларов, всего Нацбанк Украины имеет 9,1 миллиарда долларов обязательств.

 

В декабре 2017 года агентство ТАСС со ссылкой на источники в МВФ сообщило, что Украина в ближайшие 10-15 лет будет нуждаться в кредитных программах фонда. «Украина обречена иметь программы с Фондом в ближайшие 10-15 лет, потому что на 2019 год у них придется скачок платежей по кредитам, в том числе от МВФ, от США, от Евросоюза», — сказал он.

 

В начале 2015 года МВФ утвердил новую кредитную программу Украины на 17,5 миллиарда долларов, которая пришла на смену предыдущей программе от 2014 года, оставшейся недовыполненной. Новая программа рассчитана на пять лет, в ее рамках власти Украины уже получили четыре транша на 8,38 миллиарда долларов. Последний перевод был сделан 5 апреля 2017 года, следующий ожидается весной 2018-го.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (14)
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обязательства перед МВФ составляют 12,1 миллиарда долларов 19:29 22:01:2018

нормальный гешефт

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Александр Шерстобитов 19:46 22:01:2018

скаклы наскакали

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Александр Шерстобитов 20:24 22:01:2018

- А почему на российском гербе у курицы две головы?
- Одна следит за тем, как мёрзнут хохлы, а другая подсчитывает госдолг США

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шестонедобитому 21:04 22:01:2018

А почему у тебя одно яйцо? кастрировали? ну правильно, чтоб уродов не наделал.

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Степанн Бандура 19:32 22:01:2018

Цэ перемога?
Страа успеха!!
Сала уссраиине!
Денег усрааине!

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деревня сельских дурачков 19:37 22:01:2018

срала дуркаине

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22 20:05 22:01:2018

Еще задолженности России и газпрому не учтены

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перспективы 20:18 22:01:2018

Запад будет и дальше заканчивать деньгу в Це-Яуропу, держать на крючке нэзалэжную. Она нужна Западу как камикадзе в войне с Россией.

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Угу 20:25 22:01:2018

А вас и завидки берут, Расиюшке никто в долг не дает.:))

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Так 20:29 22:01:2018

Украина уже все простила России, никакого долга нет, еще Украине присудят за украденный у неё Крым.

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Александр Шерстобитов 20:42 22:01:2018

россия никому нечего не должна, а вот нищеброды каклы должны даже россии

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Угу 20:20 22:01:2018

То то хохлы по всей Европе ползают, денюшки тратят

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быдлу Угу-евшему 21:08 22:01:2018

варзилоид -дебилоид, укропы по миру с протянутой рукой ходят и унитазы моют.

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12

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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