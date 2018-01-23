Сумма задолженности Украины перед Международным валютным фондом (МВФ) составляет 12,1 миллиарда долларов. Об этом в понедельник, 22 января, заявил зампред Национального банка страны Олег Чурий, сообщает УНИАН.

По его словам, в настоящее время Нацбанк должен фонду 7,2 миллиарда долларов. «Есть также обязательства министерства финансов перед Международным валютным фондом в сумме 4,9 миллиарда долларов. То есть в целом обязательства перед МВФ составляют 12,1 миллиарда долларов», — заявил Чурий.

Активы НБУ, входящие в валовые резервы, достигают 18,8 миллиарда долларов, всего Нацбанк Украины имеет 9,1 миллиарда долларов обязательств.

В декабре 2017 года агентство ТАСС со ссылкой на источники в МВФ сообщило, что Украина в ближайшие 10-15 лет будет нуждаться в кредитных программах фонда. «Украина обречена иметь программы с Фондом в ближайшие 10-15 лет, потому что на 2019 год у них придется скачок платежей по кредитам, в том числе от МВФ, от США, от Евросоюза», — сказал он.

В начале 2015 года МВФ утвердил новую кредитную программу Украины на 17,5 миллиарда долларов, которая пришла на смену предыдущей программе от 2014 года, оставшейся недовыполненной. Новая программа рассчитана на пять лет, в ее рамках власти Украины уже получили четыре транша на 8,38 миллиарда долларов. Последний перевод был сделан 5 апреля 2017 года, следующий ожидается весной 2018-го.