По его словам, в настоящее время Нацбанк должен фонду 7,2 миллиарда долларов. «Есть также обязательства министерства финансов перед Международным валютным фондом в сумме 4,9 миллиарда долларов. То есть в целом обязательства перед МВФ составляют 12,1 миллиарда долларов», — заявил Чурий.
Активы НБУ, входящие в валовые резервы, достигают 18,8 миллиарда долларов, всего Нацбанк Украины имеет 9,1 миллиарда долларов обязательств.
В декабре 2017 года агентство ТАСС со ссылкой на источники в МВФ сообщило, что Украина в ближайшие 10-15 лет будет нуждаться в кредитных программах фонда. «Украина обречена иметь программы с Фондом в ближайшие 10-15 лет, потому что на 2019 год у них придется скачок платежей по кредитам, в том числе от МВФ, от США, от Евросоюза», — сказал он.
В начале 2015 года МВФ утвердил новую кредитную программу Украины на 17,5 миллиарда долларов, которая пришла на смену предыдущей программе от 2014 года, оставшейся недовыполненной. Новая программа рассчитана на пять лет, в ее рамках власти Украины уже получили четыре транша на 8,38 миллиарда долларов. Последний перевод был сделан 5 апреля 2017 года, следующий ожидается весной 2018-го.
нормальный гешефт« ответить
скаклы наскакали« ответить
- А почему на российском гербе у курицы две головы?« ответить
- Одна следит за тем, как мёрзнут хохлы, а другая подсчитывает госдолг США
А почему у тебя одно яйцо? кастрировали? ну правильно, чтоб уродов не наделал.« ответить
Цэ перемога?« ответить
Страа успеха!!
Сала уссраиине!
Денег усрааине!
срала дуркаине« ответить
Еще задолженности России и газпрому не учтены« ответить
Запад будет и дальше заканчивать деньгу в Це-Яуропу, держать на крючке нэзалэжную. Она нужна Западу как камикадзе в войне с Россией.« ответить
А вас и завидки берут, Расиюшке никто в долг не дает.:))« ответить
Украина уже все простила России, никакого долга нет, еще Украине присудят за украденный у неё Крым.« ответить
россия никому нечего не должна, а вот нищеброды каклы должны даже россии« ответить
То то хохлы по всей Европе ползают, денюшки тратят« ответить
варзилоид -дебилоид, укропы по миру с протянутой рукой ходят и унитазы моют.« ответить