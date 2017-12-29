Отмечается, что федерация приняла такое решение после заявления Службы безопасности Украины. «Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрел дела футболистов, игравших в составе так называемой ДНР, и пожизненно отстранил их от любой деятельности, связанной с футболом», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Донецкая народная республика была провозглашена на территории Донецкой области в апреле 2014 года в ходе массовых протестов против нового руководства в стране, пришедшего к власти в результате Евромайдана.
На территории республики действует Футбольный союз, который организует чемпионат и Кубок ДНР. В первенстве участвуют восемь клубов.
Tas ir labākais , kas ar tiem krieviem varēja notikt. Bet vietējiem nevajag cerēt , ka tik viegli tiks cauri. Labākais ir laicīgi aizbraukt.« ответить
Урина говно . Всех уничтожать надо . В печах сжигать вмех уринцев« ответить
Все латыши пишущие коменты это сброд и биомусор« ответить
кто такая Усраина,чтобы дисквалифицировать кого бы ни было?Кучка недоносков!Уссаться можно!Клоуны!« ответить
Tu no sūdu rotas "Somali" tirgu filtrē, vari pasēdēt kādu gadiņu aiz restotām gardīnēm.« ответить
Пусть бегут в рашку, говорят русские получат золото на ЧМ-2018« ответить
Ну да , это Порошенко мог годами цукерки в России торговать« ответить