Федерация футбола Украины (ФФУ) пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, сыгравших в составе команды самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что федерация приняла такое решение после заявления Службы безопасности Украины. «Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрел дела футболистов, игравших в составе так называемой ДНР, и пожизненно отстранил их от любой деятельности, связанной с футболом», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Донецкая народная республика была провозглашена на территории Донецкой области в апреле 2014 года в ходе массовых протестов против нового руководства в стране, пришедшего к власти в результате Евромайдана.

На территории республики действует Футбольный союз, который организует чемпионат и Кубок ДНР. В первенстве участвуют восемь клубов.