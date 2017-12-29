На Украине пожизненно дисквалифицировали сыгравших за ДНР футболистов(7)

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Виталий Вавилкин
18:09 29.12.2017
Спорт

Федерация футбола Украины (ФФУ) пожизненно дисквалифицировала 18 футболистов, сыгравших в составе команды самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что федерация приняла такое решение после заявления Службы безопасности Украины. «Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) рассмотрел дела футболистов, игравших в составе так называемой ДНР, и пожизненно отстранил их от любой деятельности, связанной с футболом», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

 

Донецкая народная республика была провозглашена на территории Донецкой области в апреле 2014 года в ходе массовых протестов против нового руководства в стране, пришедшего к власти в результате Евромайдана.

 

На территории республики действует Футбольный союз, который организует чемпионат и Кубок ДНР. В первенстве участвуют восемь клубов.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (7)
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Kaupēns 18:48 29:12:2017

Tas ir labākais , kas ar tiem krieviem varēja notikt. Bet vietējiem nevajag cerēt , ka tik viegli tiks cauri. Labākais ir laicīgi aizbraukt.

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Ополченец ДНР рота Самоли 19:36 29:12:2017

Урина говно . Всех уничтожать надо . В печах сжигать вмех уринцев

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Ополченец ДНР рота Самоли 19:39 29:12:2017

Все латыши пишущие коменты это сброд и биомусор

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народ 20:11 29:12:2017

 кто такая Усраина,чтобы дисквалифицировать кого бы ни было?Кучка недоносков!Уссаться можно!Клоуны!

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Latviešu patriots 20:18 29:12:2017

Tu no sūdu rotas "Somali" tirgu filtrē, vari pasēdēt kādu gadiņu aiz restotām gardīnēm.

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П у т и н 19:09 29:12:2017

Пусть бегут в рашку, говорят русские получат золото на ЧМ-2018

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К. А. Ин 19:11 29:12:2017

Ну да , это Порошенко мог годами цукерки в России торговать

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)

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