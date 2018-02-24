На Украине умер советский актер Анатолий Решетников(1)

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Виталий Вавилкин
21:15 23.02.2018
Lifenews / Знаменитость

Советский актер Анатолий Решетников умер на 95-м году жизни в Киевской области. Об этом сообщил в Facebook украинский журналист Олег Вергелис.

«Актер яркой харизмы, сильного темперамента. Помню его замечательного Сорина в «Чайке», запомнились и другие блестящие роли его позднего периода на сцене Киевского театра им. Леси Украинки. Последние годы в его личной жизни все было довольно сложно. И он жил не в своей столичной квартире, а в Доме ветеранов сцены под Киевом. Оттуда и ушел в мир иной», — написал Вергелис.

 

Решетников известен по таким фильмам, как «Вдали от Родины», «Пятерка отважных», «Огненный мост», «Старая крепость», и «Защитник Седов». Он также много играл в театре, в частности, в спектаклях «Дядя Ваня», «Живой труп», «Поднятая целина» и других.

 

Актер родился в Киеве, окончил Киевский театральный институт. Сразу после вуза начал работать в театре имени Леси Украинки.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 21:26 23:02:2018

Izsaku līdzjūtību Ukraiņu tautai! Miris dižens Ukraiņu aktieris!

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Мнение
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