«Оперативники задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории России печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен». «Контрабанда», в частности, содержала «образцы антиукраинского характера», при этом, по утверждению СБУ, отгрузка печатной продукции осуществлялась в Москве после оплаты и согласования перечня изданий.
6 февраля Национальный комитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил для ввоза в страну книгу «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки» российского издательства АСТ.
В декабре 2017 года на Украине запретили продажу книг «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки».
В начале 2017-го на Украине вступил в силу закон, который ограничивает ввоз в страну иностранной продукции антиукраинского содержания. В мае того же года был одобрен порядок изъятия книг, выпущенных в России и ввезенных на Украину без разрешения.
Маразм хохло-быдлов крепчает.« ответить
Фамилию дебила в студию!« ответить
СБУ« ответить
Видимо, какая-то неумеющая читать хохло-свинья это и сделала« ответить
СБУ запретила ввоз туалетной бумаги из России. Как только свидомый щирый украинец подотрется, так у него на .опе отпечатывается жовто-блакитный прапор. Диверсия Путина!« ответить
Спасибо, поржал.« ответить
Кастрюлеголовые лучше бы Донбасс отвоевывали чем бороться с литературой« ответить
ЗАТО МАЙН КАМПФ ЗАЧИТЫВАЮТ ДО ДЫР !« ответить
Бедная Украина,вот и сделали Хазарию.« ответить