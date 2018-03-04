На Украине запретили поставки книг из России(10)

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Герман Бергер
18:55 04.03.2018
Lifenews / Интересно

В Сумской области Украины сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками выявили попытки «контрабанды» российских книг. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Оперативники задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории России печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен». «Контрабанда», в частности, содержала «образцы антиукраинского характера», при этом, по утверждению СБУ, отгрузка печатной продукции осуществлялась в Москве после оплаты и согласования перечня изданий.

 

6 февраля Национальный комитет по телевидению и радиовещанию Украины запретил для ввоза в страну книгу «Советский самогон по ГОСТу, коньяк, вино, наливки и настойки» российского издательства АСТ.

 

В декабре 2017 года на Украине запретили продажу книг «Илья Муромец и Соловей-разбойник: сказки о русских богатырях» и «Богатырские русские сказки».

 

В начале 2017-го на Украине вступил в силу закон, который ограничивает ввоз в страну иностранной продукции антиукраинского содержания. В мае того же года был одобрен порядок изъятия книг, выпущенных в России и ввезенных на Украину без разрешения.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (10)
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Деб...Бля.. 19:00 04:03:2018

Маразм хохло-быдлов крепчает.

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Хочу знать 19:25 04:03:2018

Фамилию дебила в студию!

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ФИО 19:34 04:03:2018

СБУ

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ин-на 20:18 04:03:2018

Видимо, какая-то неумеющая читать хохло-свинья это и сделала

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флаг на .опе 19:02 04:03:2018

СБУ запретила ввоз туалетной бумаги из России. Как только свидомый щирый украинец подотрется, так у него на .опе отпечатывается жовто-блакитный прапор. Диверсия Путина!

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Супер! 19:18 04:03:2018

Спасибо, поржал.

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русский 19:06 04:03:2018

Кастрюлеголовые лучше бы Донбасс отвоевывали чем бороться с литературой

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9987 19:09 04:03:2018

ЗАТО МАЙН КАМПФ ЗАЧИТЫВАЮТ ДО ДЫР !

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As 20:07 04:03:2018

Бедная Украина,вот и сделали Хазарию.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (6)

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