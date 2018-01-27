На Украние Высоцкого и Цоя назвали «щупальцами русского мира»(2)

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Тимур Пушкарев
15:51 26.01.2018
В мире / Украина

Директор Украинского института национальной памяти (отвечает за формирование и реализацию исторической политики государства) Владимир Вятрович в своем Facebook назвал музыкантов Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Аллу Пугачеву, а также писателя Михаила Булгакова «щупальцами русского мира».

«Не все щупальца «русского мира» такие отвратительные и очевидные, как совок и московская церковь (Украинская православная церковь Московского патриархата — прим. «Ленты.ру»). Некоторые — более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные. «Ирония судьбы», «восьмое марта», булгаковы, пугачевы и даже высоцкие и цои в руках Кремля — эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения», — написал он.

 

Также Вятрович выразил возмущение украинцами, вспомнившими о 80-летии со дня рождения Высоцкого. «Деколонизация? В украинском сегменте Facebook 80-летие российского барда и гуляки вспоминали значительно больше, чем такой же юбилей украинского поэта и борца за свободу», — указал историк, подразумевая под «украинским поэтом и борцом за свободу» Василия Стуса.

 

Ранее в январе Вятрович заявил, что Украине следует признать период пребывания в составе СССР «оккупацией». По мнению историка, 2017 год можно назвать «годом столетия начала большевистской агрессии». Также он предложил провозгласить преемственность современной Украины от Украинской народной республики (УНР), существовавшей в 1917-1921 годах. При этом Вятрович указал, что Акт провозглашения независимости Украины, принятый в 1991 году, пересматриваться не будет. В этом документе прописаны неделимость и неприкосновенность территории страны, к которой отнесен и Крым.

 

Украинский институт национальной памяти, который возглавляет Вятрович, является государственным органом, подведомственным кабинету министров страны.

Lenta.ru / Фото YouTube
Комментарии (2)
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CCCP 16:42 26:01:2018

Совсем скоро мы все увидим развязку. Если бы наши деды и отцы, бабушки и матери, были бы на столко слабые и трусливые как Украинцы, сегодня Гитлер бы правил всем миром

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креву окупант 16:43 26:01:2018

да хуууй на эту усрааину вместе с лабууусами!

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Мнение
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Павел Кириллов
26.01.2018

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