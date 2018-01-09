На выборах поставили крестик

Народное голосование и дальше будет проходить в Латвии по старинке, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Все стремительно меняется в нашей жизни, технологии пришли практически во все сферы, и только процесс выборов застыл в своем, если можно так сказать, технологическом развитии. Во всяком случае, граждане ЛР и в прошлом году, и в нынешнем, и в следующем будут голосовать так, как они голосовали 5, 10, 20 лет назад и как их предки голосовали 90 лет назад… В обозримом будущем переход на электронную систему голосования, то есть посредством интернета, не планируется.

Опасный интернет

Дискуссии о необходимости разрешить избирателям голосовать через интернет (с подключением через интернет–банк или с использованием электронной подписи) начались еще в начале 2000–х годов. По слухам, ИТ–специалисты даже дошли до разработки соответствующих программ, которые уже успели протестировать. Но в итоге все–таки решили отложить данную реформу до лучших времен. Причем когда наступят эти времена и наступят ли вообще — неизвестно.

Одна из главных, можно даже сказать, основная причина отказа от введения электронной системы голосования — безопасность. То есть нет стопроцентной гарантии невмешательства в волеизъявление граждан. Об этом в прямом эфире Латвийского радио говорил шеф Бюро защиты конституции (БЗК) Янис Майзитис. «Я большими фобиями не страдаю, но, располагая определенной доступной мне информацией, пришел к выводу, что лучше будет сохранить существующий порядок голосования», — отметил руководитель главной спецслужбы страны и заключил: «Лучше мы сами поставим крестики и минусики и будем уверены, что нет никаких рисков при голосовании».

В Эстонии рисков не нашли

Отметим: не нужно путать электронное голосование с электронной системой подсчета голосов. Электронная система подсчета голосов — это устройство, которым оборудованы специальные избирательные урны и подсчет брошенных бюллетеней происходит автоматически. Электронные же выборы не требуют физического присутствия избирателя на участке для голосования — он может отдать свой голос, не выходя из квартиры — через интернет.

Европейским пионером в системе интернет–голосования является соседняя Эстония, где можно голосовать тремя способами: на избирательном участке (бюллетенями), дома (бюллетенями, если избиратель по состоянию здоровья не может явиться на избирательный участок) и при помощи электронного голосования (через интернет при помощи ИД–карты). При этом если выяснится, что какой–то избиратель проголосовал дважды — и на участке, и через интернет, то, разумеется, затем один его голос будет аннулирован. Эта система была опробована и на выборах в самоуправления еще 4 года назад, и на состоявшихся муниципальных выборах в октябре прошлого года, и на выборах в эстонский парламент в 2015 году. Никаких серьезных рисков для безопасности обнаружено не было. Хотя, конечно, никогда нельзя исключить риск хакерской атаки.

Нам прогресс не грозит

Конечно, у системы электронного голосования есть неоспоримые плюсы. Во–первых, это возможность увеличить активность избирателей — мы видим, что в Латвии от выборов к выборам явка уменьшается. Достаточно вспомнить, что на выборах в Европарламент в 2014 году она составила чуть более 30 процентов.

При этом следует учитывать, что, например, на муниципальных выборах можно голосовать лишь по месту декларированного жительства — на конкретном избирательном участке. И те, кто не смог проголосовать досрочно и в день голосования находится в другом месте, фактически не могут выполнить свой гражданский долг. Интернет–голосование эту проблему решает автоматически. Голосуйте хоть из–за границы!

Так или иначе, но Латвии пока такое продвинутое голосование не грозит.

Абик ЭЛКИН.