На заседание совета ЕЦБ поехала заместитель президента Банка Латвии Размуса (6)

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Виталий Вавилкин
12:15 21.02.2018
Политика

На заседание совета Европейского центробанка (ЕЦБ) во Франкфурте поехала заместитель президента Банка Латвии Зоя Размуса, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силаканлс.

Говоря о том, что подозреваемому во взяточничестве президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу запрещено выполнять должностные обязанности, Силакалнс подтвердил, что сегодня Римшевича в Банке Латвии нет. «Мы не располагаем информацией, запрещено ли ему приходить в Банк Латвии и контактировать с коллегами. Банк Латвии консультируется с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), чтобы получить детальную информацию о всех аспектах меры пресечения», — сказал Силакалнс.

 

В работе Банка Латвии проблем нет. «Национальный банк хорошо управляется, совет и правление полномочны принимать решения», — сказал пресс-секретарь.

 

Заседание совета ЕЦБ продлится два дня.

LETA / Фото
Комментарии (6)
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Ого! 12:32 21:02:2018

истайс латвиешу танте,прям как с рынка где картупелей торгуют:))))))))))

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Latviešu patriots 13:29 21:02:2018

Paskaties uz sevi spogulī krievu kropli, un beidz te smirdēt!

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Latviešu patriots 13:53 21:02:2018

Gavs, gavs, ой, vau, vau, vau.))))

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latviešu pedriot 13:56 21:02:2018

Latviešu patriots 13:29 21:02:2018
Paskaties uz sevi spogulī krievu kropli, un beidz te smirdēt!
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Твоё ибло вообще вне конкурса,квазимода свинокорытный,жертва лиговсого инцесту под пивас с боярышником:))))))))

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 12:58 21:02:2018

О ЛАТВИЕШУ ЗОЯ,
ТЫ ВСЕМ ДАВАЛА СТОЯ...
ЩА РАСЧЕШЕТ СВОЮ МАХНАТКУ НА ПРОБОР....
И
В РЕЙХСТАГЕ ДАСТ КОМУ НАДА....

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janka 15:31 21:02:2018

В работе Банка Латвии проблем нет. «Национальный банк хорошо управляется, совет и правление полномочны принимать решения»
===
a konkretno.
kakuju rabotu? kakie resenija?
sobstvennih deneg to netu ctob cto to resatj i upravljatj.

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Мнение
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