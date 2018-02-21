Говоря о том, что подозреваемому во взяточничестве президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу запрещено выполнять должностные обязанности, Силакалнс подтвердил, что сегодня Римшевича в Банке Латвии нет. «Мы не располагаем информацией, запрещено ли ему приходить в Банк Латвии и контактировать с коллегами. Банк Латвии консультируется с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), чтобы получить детальную информацию о всех аспектах меры пресечения», — сказал Силакалнс.
В работе Банка Латвии проблем нет. «Национальный банк хорошо управляется, совет и правление полномочны принимать решения», — сказал пресс-секретарь.
Заседание совета ЕЦБ продлится два дня.
истайс латвиешу танте,прям как с рынка где картупелей торгуют:))))))))))« ответить
Paskaties uz sevi spogulī krievu kropli, un beidz te smirdēt!« ответить
Gavs, gavs, ой, vau, vau, vau.))))« ответить
Latviešu patriots 13:29 21:02:2018« ответить
Paskaties uz sevi spogulī krievu kropli, un beidz te smirdēt!
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Твоё ибло вообще вне конкурса,квазимода свинокорытный,жертва лиговсого инцесту под пивас с боярышником:))))))))
О ЛАТВИЕШУ ЗОЯ,« ответить
ТЫ ВСЕМ ДАВАЛА СТОЯ...
ЩА РАСЧЕШЕТ СВОЮ МАХНАТКУ НА ПРОБОР....
И
В РЕЙХСТАГЕ ДАСТ КОМУ НАДА....
В работе Банка Латвии проблем нет. «Национальный банк хорошо управляется, совет и правление полномочны принимать решения»« ответить
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a konkretno.
kakuju rabotu? kakie resenija?
sobstvennih deneg to netu ctob cto to resatj i upravljatj.