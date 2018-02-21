На заседание совета Европейского центробанка (ЕЦБ) во Франкфурте поехала заместитель президента Банка Латвии Зоя Размуса, сообщил агентству ЛЕТА пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силаканлс.

Говоря о том, что подозреваемому во взяточничестве президенту Банка Латвии Илмару Римшевичу запрещено выполнять должностные обязанности, Силакалнс подтвердил, что сегодня Римшевича в Банке Латвии нет. «Мы не располагаем информацией, запрещено ли ему приходить в Банк Латвии и контактировать с коллегами. Банк Латвии консультируется с Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК), чтобы получить детальную информацию о всех аспектах меры пресечения», — сказал Силакалнс.

В работе Банка Латвии проблем нет. «Национальный банк хорошо управляется, совет и правление полномочны принимать решения», — сказал пресс-секретарь.

Заседание совета ЕЦБ продлится два дня.