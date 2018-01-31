Нацблок призвал бороться за «Друга языка», выставляя приложению высокие баллы(7)

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Виталий Вавилкин
18:40 30.01.2018
Техно

Флешмоб акция, направленная на блокировку приложения Центра госязыка «Друг языка», не осталась незамеченной нацблоком, чьи представители начали призывать людей бороться за крайне нужную для страны аппликацию.

С подобным предложением к народу обратился Парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс.

 

«В русских СМИ организована кампания, в ходе которой призывают ставить приложению 1 балл и сообщать о ней как «не соответствующей». Можем ли мы дать отпор троллям Кремля, поставив соответствующую объективную оценку мобильному приложению Центра госязыка «Друг языка»? «», — написал Иесалниекс.

 

Как сообщалось, русскоязычные активисты начали распространять в интернете призывы жаловаться на новое мобильное приложение Центра государственного языка (ЦГЯ) «Друг языка», пытаясь добиться его блокировки в «Google Play Store».

 

В соцсетях «Twitter» и «Facebook» они поместили ряд записей с критикой приложения, подчеркивая, что оно способствует межнациональной розни и ущемляет права человека.

 

По информации «Google Play Store», новое приложение скачали примерно 1350 человек, из которых 1000 оценила аппликацию на 1 балл, а остальные на 5.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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10 дюймов 18:51 30:01:2018

очень полезная аппликация для нацистов----это когда ВСЕ инакомыслящие и неграждане будут ходить по городу с пришитыми на одежде пятиконечными красного цвета.

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ага 19:23 30:01:2018

Отлично!Завтра же всех подобью на минус!

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гены предков не дают покоя? 20:12 30:01:2018

опять чешутся мерзкие ладошки- нашивать 'зведы давиды', помним гнид...

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Одного не пойму 18:54 30:01:2018

При чем здесь тролли Кремля? На ними что ли будут измываться при помощи этого приложения? Или у нас все, кто не за нац иков, тролли Кремля?

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Другом 19:08 30:01:2018

Лобатого языка - MOЖET БЫТЬ TOЛЬKO PУCCKИЙ XyЙ!!!!!

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Украине "скоро будет хана"... 20:02 30:01:2018

rueconomics.ru/303983-khoteli-zhit-po-evropeiski-a-ukraine-skoro-konec-aktivist-dvukh-maidanov-dmitrii-gordon-pozhelal-vernutsya-vo-vremena-yanukovicha

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А НА бОЛЬШЕЕ УМА НЕТ ИЛИ ПРОСто не платят? 20:10 30:01:2018

к примеру: друг борцов с коррупцией, блин, да правой рукой да себе по левой.... как то не очень.гыыы

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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