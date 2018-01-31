Флешмоб акция, направленная на блокировку приложения Центра госязыка «Друг языка», не осталась незамеченной нацблоком, чьи представители начали призывать людей бороться за крайне нужную для страны аппликацию.

С подобным предложением к народу обратился Парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс.

«В русских СМИ организована кампания, в ходе которой призывают ставить приложению 1 балл и сообщать о ней как «не соответствующей». Можем ли мы дать отпор троллям Кремля, поставив соответствующую объективную оценку мобильному приложению Центра госязыка «Друг языка»? «», — написал Иесалниекс.

Как сообщалось, русскоязычные активисты начали распространять в интернете призывы жаловаться на новое мобильное приложение Центра государственного языка (ЦГЯ) «Друг языка», пытаясь добиться его блокировки в «Google Play Store».

В соцсетях «Twitter» и «Facebook» они поместили ряд записей с критикой приложения, подчеркивая, что оно способствует межнациональной розни и ущемляет права человека.

По информации «Google Play Store», новое приложение скачали примерно 1350 человек, из которых 1000 оценила аппликацию на 1 балл, а остальные на 5.