С подобным предложением к народу обратился Парламентский секретарь Министерства юстиции, член Национального объединения Янис Иесалниекс.
«В русских СМИ организована кампания, в ходе которой призывают ставить приложению 1 балл и сообщать о ней как «не соответствующей». Можем ли мы дать отпор троллям Кремля, поставив соответствующую объективную оценку мобильному приложению Центра госязыка «Друг языка»? «», — написал Иесалниекс.
Как сообщалось, русскоязычные активисты начали распространять в интернете призывы жаловаться на новое мобильное приложение Центра государственного языка (ЦГЯ) «Друг языка», пытаясь добиться его блокировки в «Google Play Store».
В соцсетях «Twitter» и «Facebook» они поместили ряд записей с критикой приложения, подчеркивая, что оно способствует межнациональной розни и ущемляет права человека.
По информации «Google Play Store», новое приложение скачали примерно 1350 человек, из которых 1000 оценила аппликацию на 1 балл, а остальные на 5.
очень полезная аппликация для нацистов----это когда ВСЕ инакомыслящие и неграждане будут ходить по городу с пришитыми на одежде пятиконечными красного цвета.« ответить
Отлично!Завтра же всех подобью на минус!« ответить
опять чешутся мерзкие ладошки- нашивать 'зведы давиды', помним гнид...« ответить
При чем здесь тролли Кремля? На ними что ли будут измываться при помощи этого приложения? Или у нас все, кто не за нац иков, тролли Кремля?« ответить
Лобатого языка - MOЖET БЫТЬ TOЛЬKO PУCCKИЙ XyЙ!!!!!« ответить
rueconomics.ru/303983-khoteli-zhit-po-evropeiski-a-ukraine-skoro-konec-aktivist-dvukh-maidanov-dmitrii-gordon-pozhelal-vernutsya-vo-vremena-yanukovicha« ответить
к примеру: друг борцов с коррупцией, блин, да правой рукой да себе по левой.... как то не очень.гыыы« ответить