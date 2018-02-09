В законопроекте указано, что скидки на проезд должны получать граждане Латвии, стран Евросоюза, государств европейской экономической зоны, а также Швейцарии. Также льготы полагаются лицам без гражданства.
По словам авторов законопроекта, такие поправки будут мотивировать людей сохранить или получить гражданство Латвии. На следующей неделе предложение Национального объединения будет рассмотрено на заседании Сейма.
Напомним, как ранее сообщил телеканал TV3, скидки на проезд в рижском общественном транспорте получают не только латвийские пенсионеры, но и граждане России, Украины и Белоруссии.
Проблема заключается в том, что латвийские граждане и неграждане достигают пенсионного возраста в 63 года и 3 месяца. Граждане России, Украины и Белоруссии становятся пенсионерами раньше — женщины в возрасте 55 лет, а мужчины в возрасте 60. Таким образом им бесплатный проезд доступен раньше, чем латвийцам.
А мы точно живем в цивилизованном обществе?« ответить
Сидели бы на своем хуторе и не показывали свою дремучесть.« ответить
А в чем дремучесть, лох, в том, что ты будешь в свои 62 года оплачивать своими налогами бесплатный проезд 55 летнему российскому гражданину:))« ответить
А то, что ты в свои 62 будешь оплачивать проезд 60-ти летней англичанке, тебя ре смущает?« ответить
мерзопакостные нацистские ущербные ублюдки, люди всю жизнь здесь отработали и благодаря вам .... взяли российское гражданство, вы уравняли мужчин и женщин, теперь те и другие идут на пенсию после 63,в большинстве не доживая даже до досрочной пенсии в отличии от России,Белорусии, и пока ещё Украины,где женщины идут с 55,мужчины с 60,может вы не помните что у вас с Россией договор насчёт пенсий?« ответить
Ну, это как то само собой. Ты платил налоги в чужой стране, так сх....я на мои будешь кататся!« ответить
30 лет в Латвии если работали, может с какого ху.я ты будешь скакол на их деньги кататься?« ответить
варзилов, быдло, откуда у тебя бомжа налоги? Торчишь, глист, целыми днями в Вестях, не работаешь и сидишь на пособии. Заткни свою гнилозубую пасть, урод кастрированный! Не выводи меня из терпения, а то урод, тыкву тебе подправлю, живу рядом с тобой, окурок!« ответить
Не знаю как в Расии, а в Украине шахтер на пенсию выходит в 50 лет например.« ответить
У тебя дурашки картонной все "варзиловы", кто на Рашку дергает ручку унитаза, смешной ты..« ответить
Ошибаешься, окурок, я тебя хорошо знаю, поэтому легко вижу твой почерк, сын ишака.« ответить
С чего ты, ушлёпок ватный взял, что я не работаю? Вот как с армии вашей пришел, не дня безработным небыл. Просто работа у меня такая, что тут я нужен, а тут могу на телефоне посидеть.« ответить
огласи пенсию ))))))))))))))))) 60$?« ответить
Насмешил,чмошник-с армии пришёл,да тебя бы в любой части СА через день комиссовали бы по сост.здоровья.Ну а комменты строчить тебе в Maxima наверное зя ящиками зав.склада разрешает.« ответить
Несколько странно, почему такие привилегии, где гражданин Латвии, будучи латвийским пенсионером может получать скидки на транспорт, в какой стране?« ответить
в той стране, где они жили и платили налоги .« ответить
Цена гражданства - трамвайный билет !!! ))))« ответить