Нацблок: российские пенсионеры не должны ездить в транспорте Риги бесплатно(22)

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Виталий Вавилкин
18:40 08.02.2018
Политика / Партии

Национальное объединение «Visu Latvijai!»-TB/LNNK предлагает ввести поправки, чтобы граждане третьих стран не могли получать льготы на проезд в общественном транспорте.

В законопроекте указано, что скидки на проезд должны получать граждане Латвии, стран Евросоюза, государств европейской экономической зоны, а также Швейцарии. Также льготы полагаются лицам без гражданства.

 

По словам авторов законопроекта, такие поправки будут мотивировать людей сохранить или получить гражданство Латвии. На следующей неделе предложение Национального объединения будет рассмотрено на заседании Сейма.

 

Напомним, как ранее сообщил телеканал TV3, скидки на проезд в рижском общественном транспорте получают не только латвийские пенсионеры, но и граждане России, Украины и Белоруссии.

 

Проблема заключается в том, что латвийские граждане и неграждане достигают пенсионного возраста в 63 года и 3 месяца. Граждане России, Украины и Белоруссии становятся пенсионерами раньше — женщины в возрасте 55 лет, а мужчины в возрасте 60. Таким образом им бесплатный проезд доступен раньше, чем латвийцам.

 

 

mixnews.lv / Фото
Комментарии (22)
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Терзают смутные сомнения 18:44 08:02:2018

А мы точно живем в цивилизованном обществе?

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Тьфу, стыдоба 18:49 08:02:2018

Сидели бы на своем хуторе и не показывали свою дремучесть.

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Хе-хе 19:11 08:02:2018

А в чем дремучесть, лох, в том, что ты будешь в свои 62 года оплачивать своими налогами бесплатный проезд 55 летнему российскому гражданину:))

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Ху ху 21:18 08:02:2018

А то, что ты в свои 62 будешь оплачивать проезд 60-ти летней англичанке, тебя ре смущает?

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деревня раССудительных дурачков-созидателей 21:32 08:02:2018

мерзопакостные нацистские ущербные ублюдки, люди всю жизнь здесь отработали и благодаря вам .... взяли российское гражданство, вы уравняли мужчин и женщин, теперь те и другие идут на пенсию после 63,в большинстве не доживая даже до досрочной пенсии в отличии от России,Белорусии, и пока ещё Украины,где женщины идут с 55,мужчины с 60,может вы не помните что у вас с Россией договор насчёт пенсий?

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ИвАн 18:50 08:02:2018

Ну, это как то само собой. Ты платил налоги в чужой стране, так сх....я на мои будешь кататся!

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Пеца 18:54 08:02:2018

30 лет в Латвии если работали, может с какого ху.я ты будешь скакол на их деньги кататься?

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глисту навозному 19:00 08:02:2018

варзилов, быдло, откуда у тебя бомжа налоги? Торчишь, глист, целыми днями в Вестях, не работаешь и сидишь на пособии. Заткни свою гнилозубую пасть, урод кастрированный! Не выводи меня из терпения, а то урод, тыкву тебе подправлю, живу рядом с тобой, окурок!

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О как! 19:02 08:02:2018

Не знаю как в Расии, а в Украине шахтер на пенсию выходит в 50 лет например.

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Ха 19:04 08:02:2018

У тебя дурашки картонной все "варзиловы", кто на Рашку дергает ручку унитаза, смешной ты..

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варзилову Ха 19:27 08:02:2018

Ошибаешься, окурок, я тебя хорошо знаю, поэтому легко вижу твой почерк, сын ишака.

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ИвАн 19:35 08:02:2018

С чего ты, ушлёпок ватный взял, что я не работаю? Вот как с армии вашей пришел, не дня безработным небыл. Просто работа у меня такая, что тут я нужен, а тут могу на телефоне посидеть.

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>>>>>О как! 19:02 08:02:2018 19:41 08:02:2018

огласи пенсию ))))))))))))))))) 60$?

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ИвАну 19:46 08:02:2018

Насмешил,чмошник-с армии пришёл,да тебя бы в любой части СА через день комиссовали бы по сост.здоровья.Ну а комменты строчить тебе в Maxima наверное зя ящиками зав.склада разрешает.

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Ну 18:54 08:02:2018

Несколько странно, почему такие привилегии, где гражданин Латвии, будучи латвийским пенсионером может получать скидки на транспорт, в какой стране?

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Очевидно 18:56 08:02:2018

в той стране, где они жили и платили налоги .

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Так низко Латвию никто не опускал. 18:55 08:02:2018

Цена гражданства - трамвайный билет !!! ))))

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12

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)