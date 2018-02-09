Национальное объединение «Visu Latvijai!»-TB/LNNK предлагает ввести поправки, чтобы граждане третьих стран не могли получать льготы на проезд в общественном транспорте.

В законопроекте указано, что скидки на проезд должны получать граждане Латвии, стран Евросоюза, государств европейской экономической зоны, а также Швейцарии. Также льготы полагаются лицам без гражданства.

По словам авторов законопроекта, такие поправки будут мотивировать людей сохранить или получить гражданство Латвии. На следующей неделе предложение Национального объединения будет рассмотрено на заседании Сейма.

Напомним, как ранее сообщил телеканал TV3, скидки на проезд в рижском общественном транспорте получают не только латвийские пенсионеры, но и граждане России, Украины и Белоруссии.

Проблема заключается в том, что латвийские граждане и неграждане достигают пенсионного возраста в 63 года и 3 месяца. Граждане России, Украины и Белоруссии становятся пенсионерами раньше — женщины в возрасте 55 лет, а мужчины в возрасте 60. Таким образом им бесплатный проезд доступен раньше, чем латвийцам.