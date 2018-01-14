«Это уже второй международный маршрут поездов из Литвы в этом году», — сказал директор «Lietuvos gelezinkeliai» по пассажирским перевозкам Линас Баужис.
До этого «Lietuvos gelezinkeliai» возила пассажиров до приграничной станции Турмантас, однако еще в прошлом году стала добиваться продления маршрута на 15 километров — до Даугавпилса.
Новый маршрут открыт после того, как Латвийская инспекция железных дорог предоставила соответствующее разрешение «Lietuvos gelezinkeliai». Этого разрешения литовская сторона добивалась еще в прошлом году, но из-за затянувшихся процедур его не получила.
Самое главное , что маршрут открыла государственная литовская компания , опять литовская, а где латыши« ответить
А титульные пилят бабло, гнобят русских и пребывают в эйфории от "проделанной работы"...« ответить
Потому что этот маршрут более чем на 90% проходит по территории Литвы.« ответить