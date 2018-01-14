Начал курсировать поезд Вильнюс-Даугавпилс (3)

Лента новостей
Бандиты напали на пьяную Гузееву с бутылкой Эксперт: президент Латвии должен говорить на английском свободно! Перекличка капитанов Невероятно: МИД Латвии резко обогащает своих сотрудников Рики Мартин вступил в брак с художником Джаном Йозефом (фото) Советники Порошенко помогли Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов Олигархи России просят США их помиловать, сохранив выведенные из РФ деньги Найден способ покончить с анонимностью биткоина «Ожидают директивы из Парижа»
Eще в разделе
Синоптики дали прогноз на весну в Латвии В Латвии поставлен очередной антирекорд по рождаемости Чиновники назвали адскую квартиру для матери 3-х детей “квартирой особого комфорта” Опасный пожар в Ливаны: 50 полуголых человек провели ночь на холодной улице Врачебная ошибка привела к смерти пациента; врачи говорят, что он убил себя сам
Герман Бергер
08:00 14.01.2018
Наша Латвия / Социум

Литовская государственная железнодорожная компания «Lietuvos gelezinkeliai» c сегодняшнего дня вновь будет возить пассажиров из Вильнюса во второй по величине город Латвии Даугавпилс.

«Это уже второй международный маршрут поездов из Литвы в этом году», — сказал директор «Lietuvos gelezinkeliai» по пассажирским перевозкам Линас Баужис.

 

До этого «Lietuvos gelezinkeliai» возила пассажиров до приграничной станции Турмантас, однако еще в прошлом году стала добиваться продления маршрута на 15 километров — до Даугавпилса.

 

Новый маршрут открыт после того, как Латвийская инспекция железных дорог предоставила соответствующее разрешение «Lietuvos gelezinkeliai». Этого разрешения литовская сторона добивалась еще в прошлом году, но из-за затянувшихся процедур его не получила.

LETA / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
001 08:23 14:01:2018

Самое главное , что маршрут открыла государственная литовская компания , опять литовская, а где латыши

« ответить
Profile_default
Satīrs 10:41 14:01:2018

А титульные пилят бабло, гнобят русских и пребывают в эйфории от "проделанной работы"...

« ответить
Profile_default
Митрофан 10:46 14:01:2018

Потому что этот маршрут более чем на 90% проходит по территории Литвы.

« ответить

Мнение
6_resize-col15
Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV