Начало новой холодной войны(11)

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Анатолий Тарасов
09:57 08.01.2018
В мире / Политика

Спустя 30 лет после подписания США и Советским Союзом договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между странами вновь может начаться гонка вооружений, пишет The Washington Post. Нельзя допустить, чтобы «взаимные обвинения» и «атмосфера раздражительности» привели Москву и Вашингтон к нарушению договора.

Благодаря Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанному в 1987 году, была остановлена гонка вооружений между СССР и США, пишет The Washington Post. «Это было полное надежд время, когда обе сверхдержавы доверились соглашению, чтобы сократить угрозу ядерной войны», — отмечает издание.

 

В настоящее время это доверие начинает разрушаться. США и Россия, кажется, вновь возвращаются к гонке вооружений, которую они прекратили одно поколение назад. Обе стороны утверждают, что они не хотят этого, несмотря на то что это происходит. Договор ликвидировал наземные ракеты в Европе с диапазоном от 310 до 3420 миль, запретил тестирование и производство новых ракет и ввёл тщательные меры проверки.

 

В 2014 году и во все последующие годы Госдеп США сообщал конгрессу о том, что Россия разработала и протестировала крылатую ракету с диапазоном, нарушающим условия договора. Россия выступила с опровержением, и детали этого дела по-прежнему остаются туманными. Сообщается, что речь идёт о ракете 9М729, которая якобы была взята на вооружение.

 

В то же время Москва заявила, что американская система противоракетной обороны «Иджис» может также нарушать договор, а США отвергли эти обвинения. В ноябре 2016 году прошла встреча специальной проверочной комиссии, которая закончилась безрезультатно.

 

В декабре администрация Трампа заявила, что намерена применить «экономические и военные средства с целью заставить Российскую Федерацию вернуться к выполнению договора». Конгресс объявил, что действия России представляют собой «существенное нарушение договора», и проголосовал за проведение исследования ракет наземного базирования стоимостью в $58 млн, чтобы «спровоцировать» Москву.

 

В свою очередь, 14 декабря Владимир Путин заявил, что «США планируют отказаться от договора». «Атмосфера раздражительности и отрицания обвинений» ведёт к несоблюдению договора и началу новой ракетной гонки. Учитывая опасность ядерного оружия, Россия и Америка не должны его нарушать, резюмирует The Washington Post.

RT / Фото
Комментарии (11)
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CCCP 10:06 08:01:2018

Если хочешь быть здоров
- вооружайся.
Позабудь про договор!
Ракетами запасайся,
Подлодки в воду запускайте,
- Если хочешь быть здоров!

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narod 10:07 08:01:2018

kagda akurka v sartire zamocat svai ze tagda na zemle mir nastupit

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русский 10:09 08:01:2018

В сортире твою маму обычно негры имеют.Поэтому ты ущербным и родился

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dave 10:08 08:01:2018

Пиндосам верить нельзя.Все пиндосовские политики это бандиты которых ждут висельницы в Гааге

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Хм 10:27 08:01:2018

Виселицы.., в Гааге.., у вас видимо от чтения российских газет прокисли мозги.

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dave 10:10 08:01:2018

kagda akurka v sartire zamocat tagda i mir na zemle nastupit

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Latviešu patriots 10:13 08:01:2018

ASV taisnība, krievi pirmie pārkāpa vienošanos!

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Слава Ким Чен Ыну! 10:33 08:01:2018

На суше, на воде и в воздухе – убивать, убивать и убивать американских собак †.†.†.†.†.

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Патриоту 10:37 08:01:2018

Ты раб опять вылез,сыкло конченное!!

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