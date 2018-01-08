Спустя 30 лет после подписания США и Советским Союзом договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между странами вновь может начаться гонка вооружений, пишет The Washington Post. Нельзя допустить, чтобы «взаимные обвинения» и «атмосфера раздражительности» привели Москву и Вашингтон к нарушению договора.

Благодаря Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанному в 1987 году, была остановлена гонка вооружений между СССР и США, пишет The Washington Post. «Это было полное надежд время, когда обе сверхдержавы доверились соглашению, чтобы сократить угрозу ядерной войны», — отмечает издание.

В настоящее время это доверие начинает разрушаться. США и Россия, кажется, вновь возвращаются к гонке вооружений, которую они прекратили одно поколение назад. Обе стороны утверждают, что они не хотят этого, несмотря на то что это происходит. Договор ликвидировал наземные ракеты в Европе с диапазоном от 310 до 3420 миль, запретил тестирование и производство новых ракет и ввёл тщательные меры проверки.

В 2014 году и во все последующие годы Госдеп США сообщал конгрессу о том, что Россия разработала и протестировала крылатую ракету с диапазоном, нарушающим условия договора. Россия выступила с опровержением, и детали этого дела по-прежнему остаются туманными. Сообщается, что речь идёт о ракете 9М729, которая якобы была взята на вооружение.

В то же время Москва заявила, что американская система противоракетной обороны «Иджис» может также нарушать договор, а США отвергли эти обвинения. В ноябре 2016 году прошла встреча специальной проверочной комиссии, которая закончилась безрезультатно.

В декабре администрация Трампа заявила, что намерена применить «экономические и военные средства с целью заставить Российскую Федерацию вернуться к выполнению договора». Конгресс объявил, что действия России представляют собой «существенное нарушение договора», и проголосовал за проведение исследования ракет наземного базирования стоимостью в $58 млн, чтобы «спровоцировать» Москву.

В свою очередь, 14 декабря Владимир Путин заявил, что «США планируют отказаться от договора». «Атмосфера раздражительности и отрицания обвинений» ведёт к несоблюдению договора и началу новой ракетной гонки. Учитывая опасность ядерного оружия, Россия и Америка не должны его нарушать, резюмирует The Washington Post.