Благодаря Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанному в 1987 году, была остановлена гонка вооружений между СССР и США, пишет The Washington Post. «Это было полное надежд время, когда обе сверхдержавы доверились соглашению, чтобы сократить угрозу ядерной войны», — отмечает издание.
В настоящее время это доверие начинает разрушаться. США и Россия, кажется, вновь возвращаются к гонке вооружений, которую они прекратили одно поколение назад. Обе стороны утверждают, что они не хотят этого, несмотря на то что это происходит. Договор ликвидировал наземные ракеты в Европе с диапазоном от 310 до 3420 миль, запретил тестирование и производство новых ракет и ввёл тщательные меры проверки.
В 2014 году и во все последующие годы Госдеп США сообщал конгрессу о том, что Россия разработала и протестировала крылатую ракету с диапазоном, нарушающим условия договора. Россия выступила с опровержением, и детали этого дела по-прежнему остаются туманными. Сообщается, что речь идёт о ракете 9М729, которая якобы была взята на вооружение.
В то же время Москва заявила, что американская система противоракетной обороны «Иджис» может также нарушать договор, а США отвергли эти обвинения. В ноябре 2016 году прошла встреча специальной проверочной комиссии, которая закончилась безрезультатно.
В декабре администрация Трампа заявила, что намерена применить «экономические и военные средства с целью заставить Российскую Федерацию вернуться к выполнению договора». Конгресс объявил, что действия России представляют собой «существенное нарушение договора», и проголосовал за проведение исследования ракет наземного базирования стоимостью в $58 млн, чтобы «спровоцировать» Москву.
В свою очередь, 14 декабря Владимир Путин заявил, что «США планируют отказаться от договора». «Атмосфера раздражительности и отрицания обвинений» ведёт к несоблюдению договора и началу новой ракетной гонки. Учитывая опасность ядерного оружия, Россия и Америка не должны его нарушать, резюмирует The Washington Post.
Если хочешь быть здоров« ответить
- вооружайся.
Позабудь про договор!
Ракетами запасайся,
Подлодки в воду запускайте,
- Если хочешь быть здоров!
kagda akurka v sartire zamocat svai ze tagda na zemle mir nastupit« ответить
В сортире твою маму обычно негры имеют.Поэтому ты ущербным и родился« ответить
Пиндосам верить нельзя.Все пиндосовские политики это бандиты которых ждут висельницы в Гааге« ответить
Виселицы.., в Гааге.., у вас видимо от чтения российских газет прокисли мозги.« ответить
kagda akurka v sartire zamocat tagda i mir na zemle nastupit« ответить
ASV taisnība, krievi pirmie pārkāpa vienošanos!« ответить
На суше, на воде и в воздухе – убивать, убивать и убивать американских собак †.†.†.†.†.« ответить
Ты раб опять вылез,сыкло конченное!!« ответить