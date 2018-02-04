Он отметил, что одной из задач спецслужб каждого государства является отслеживание политических процессов. «Это задача спецслужб любой страны, особенно не самой дружественной», — сказал начальник БЗС.
Выборы — это кульминация политических процессов, от которых очень многое зависит. На вопрос о том, видит ли он перед выборами риски разведывательной деятельности российских спецслужб, начальник БЗС ответил утвердительно. «Разумеется, я вижу повышенный риск», — сказал он.
Только и пиаритесь за ее счет.« ответить
Или Россия не знает, что Латвии нет самостоятельной политики?« ответить
Выборы — это кульминация политических процессов, от которых очень многое зависит« ответить
Посмотрите на этого карлсона, разве он может врать?« ответить
Нет, ну не может, глаза то честные! Может слегка приукрасить« ответить
Да и мера Вентспилса опять гнобить пора. Чего нибудь новенькое уже надо за почти 30 лет придумать, но думка не велика :)« ответить
Правильно Мэр (очепятка была) А еще правильнее-ГРАДОНАЧАЛЬНИК. Так вот не уютно власти, когда в отдельном городе. все чистенько, опрятненько, стеклопакеты в домах стоят. Надо бы поднасрать. А тут еще Россия под боком, санкций не замечает, деньги есть, народ Латвии смотрит с завистью. Как это объяснить- шпионы кругом, все, что плохо Путин виноват, все, что хорошо,??? А, что собственно хорошо, да у чиновников все собственно в полном порядке, зарплаты, иноземные оплачиваемые поездки и т. д. Ну, чем не малина, хочется сохранить свой достаток, а реальных дел нет и не предвидится. Вот и параноят про угрозы из вне« ответить