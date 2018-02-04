На предстоящих выборах Сейма повышены риски разведывательной деятельности российских спецслужб, заявил агентству ЛЕТА начальник Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Янис Майзитис.

Он отметил, что одной из задач спецслужб каждого государства является отслеживание политических процессов. «Это задача спецслужб любой страны, особенно не самой дружественной», — сказал начальник БЗС.

Выборы — это кульминация политических процессов, от которых очень многое зависит. На вопрос о том, видит ли он перед выборами риски разведывательной деятельности российских спецслужб, начальник БЗС ответил утвердительно. «Разумеется, я вижу повышенный риск», — сказал он.