Начальник спецслужбы: российские шпионы готовятся к выборам в Сейм(18)

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Владимир Бучельников
09:57 04.02.2018
Политика / Правительство

На предстоящих выборах Сейма повышены риски разведывательной деятельности российских спецслужб, заявил агентству ЛЕТА начальник Бюро по защите Сатверсме (БЗС) Янис Майзитис.

Он отметил, что одной из задач спецслужб каждого государства является отслеживание политических процессов. «Это задача спецслужб любой страны, особенно не самой дружественной», — сказал начальник БЗС.

 

Выборы — это кульминация политических процессов, от которых очень многое зависит. На вопрос о том, видит ли он перед выборами риски разведывательной деятельности российских спецслужб, начальник БЗС ответил утвердительно. «Разумеется, я вижу повышенный риск», — сказал он.

LETA / Фото
Комментарии (18)
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Что бы вы делали без России?! 10:53 04:02:2018

Только и пиаритесь за ее счет.

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А на хрена козе боян? 10:55 04:02:2018

Или Россия не знает, что Латвии нет самостоятельной политики?

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Но не в этой стране ((( 10:58 04:02:2018

Выборы — это кульминация политических процессов, от которых очень многое зависит

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Саня 10:58 04:02:2018

Посмотрите на этого карлсона, разве он может врать?

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Пророк 11:11 04:02:2018

Нет, ну не может, глаза то честные! Может слегка приукрасить

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Пророк 11:01 04:02:2018

Да и мера Вентспилса опять гнобить пора. Чего нибудь новенькое уже надо за почти 30 лет придумать, но думка не велика :)

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Пророк 11:16 04:02:2018

Правильно Мэр (очепятка была) А еще правильнее-ГРАДОНАЧАЛЬНИК. Так вот не уютно власти, когда в отдельном городе. все чистенько, опрятненько, стеклопакеты в домах стоят. Надо бы поднасрать. А тут еще Россия под боком, санкций не замечает, деньги есть, народ Латвии смотрит с завистью. Как это объяснить- шпионы кругом, все, что плохо Путин виноват, все, что хорошо,??? А, что собственно хорошо, да у чиновников все собственно в полном порядке, зарплаты, иноземные оплачиваемые поездки и т. д. Ну, чем не малина, хочется сохранить свой достаток, а реальных дел нет и не предвидится. Вот и параноят про угрозы из вне

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123

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (15)

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