Начальник УМЗ: в этом году удалось на 466 сократить число заключенных(6)

Лента новостей
Россия спрячет от США деньги из офшоров Кинокритики признали фильм о любви парней лентой 2017 года СМИ: британский психолог раскрыл «секреты Путина» Украина лишила Россию адмиральских кораблей Идёт активная вербовка россиян через соцсети Дайте покоя! Начат сбор подписей за отказ от перевода часов в Латвии В Латвии почти в два раза выросло производство спирта 5 странных способов профилактики простуды, которые работают Ну и ну! Настоящая история успеха Билла Гейтса
Eще в разделе
Дайте покоя! Начат сбор подписей за отказ от перевода часов в Латвии В новогодние дни — массовые рейды полиции Rīgas satiksme «настригло» штрафов на 168 тысяч евро Поездки в США: новые меры безопасности не распространятся на латвийцев Совфед назвал латвийский закон омерзительным надругательством
Тимур Пушкарев
16:15 26.12.2017
Наша Латвия / Наша латвия

Продолжая проводить политику исполнения уголовных наказаний, в этом году удалось сократить число заключенных на 466, сообщила агентству ЛETA начальник Управления местами заключения (УМЗ) Илона Спуре.

Несмотря на то, что строительство новой тюрьмы в Лиепае отложено до 2020 года, реформа системы тюрем активно продолжается в рамках реализации проектов, софинансируемых из фондов ЕС, отметила она.

 

В этом году также усовершенствована система отбора и обучения работников, повышены зарплаты должностным лицам и вольнонаемным работникам, добавила Спуре.

 

Перенос срока строительства лиепайской тюрьмы на 2020 год тормозит не только упорядочение, но и развитие инфраструктуры, считает начальник УМЗ.

 

Как сообщалось, строительство новой тюрьмы в Лиепае правящие партии договорились отложить, чтобы изыскать дополнительные средства на выполнение приоритетных мер. Коалиция учтупила требованию Нацобъединения направить эти средства на пособия родителям.

 

LETA / Фото LETA
Комментарии (6)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 16:49 26:12:2017

Девушка в касее по тютьмам ходит? К чему бы это?

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 17:03 26:12:2017

Skaista, efektīga sieviete, īsta Latviete.

« ответить
Profile_default
ИС 18:01 26:12:2017

Darbs cietumā ir vispiemērotāka vieta latviešiem.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 18:53 26:12:2017

Uzraudzīt tur sēdošos krievus.

« ответить
Profile_default
Артур 17:09 26:12:2017

Здание нац.библиотеки -это и есть здание новой тюрьмы! Не на что другое этот гроб больше не тянет!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 18:55 26:12:2017

Tu jau esi no tiem, kas grāmatas rokās netur, analfabēt.

« ответить

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (9)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV