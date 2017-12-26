Продолжая проводить политику исполнения уголовных наказаний, в этом году удалось сократить число заключенных на 466, сообщила агентству ЛETA начальник Управления местами заключения (УМЗ) Илона Спуре.

Несмотря на то, что строительство новой тюрьмы в Лиепае отложено до 2020 года, реформа системы тюрем активно продолжается в рамках реализации проектов, софинансируемых из фондов ЕС, отметила она.

В этом году также усовершенствована система отбора и обучения работников, повышены зарплаты должностным лицам и вольнонаемным работникам, добавила Спуре.

Перенос срока строительства лиепайской тюрьмы на 2020 год тормозит не только упорядочение, но и развитие инфраструктуры, считает начальник УМЗ.

Как сообщалось, строительство новой тюрьмы в Лиепае правящие партии договорились отложить, чтобы изыскать дополнительные средства на выполнение приоритетных мер. Коалиция учтупила требованию Нацобъединения направить эти средства на пособия родителям.