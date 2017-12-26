Несмотря на то, что строительство новой тюрьмы в Лиепае отложено до 2020 года, реформа системы тюрем активно продолжается в рамках реализации проектов, софинансируемых из фондов ЕС, отметила она.
В этом году также усовершенствована система отбора и обучения работников, повышены зарплаты должностным лицам и вольнонаемным работникам, добавила Спуре.
Перенос срока строительства лиепайской тюрьмы на 2020 год тормозит не только упорядочение, но и развитие инфраструктуры, считает начальник УМЗ.
Как сообщалось, строительство новой тюрьмы в Лиепае правящие партии договорились отложить, чтобы изыскать дополнительные средства на выполнение приоритетных мер. Коалиция учтупила требованию Нацобъединения направить эти средства на пособия родителям.
Девушка в касее по тютьмам ходит? К чему бы это?« ответить
Skaista, efektīga sieviete, īsta Latviete.« ответить
Darbs cietumā ir vispiemērotāka vieta latviešiem.« ответить
Uzraudzīt tur sēdošos krievus.« ответить
Здание нац.библиотеки -это и есть здание новой тюрьмы! Не на что другое этот гроб больше не тянет!« ответить
Tu jau esi no tiem, kas grāmatas rokās netur, analfabēt.« ответить