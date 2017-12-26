На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за обеспечение школьных учебников в электронном формате.

Цель инициативы — добиться, чтобы все утвержденные Министерством образования и науки учебники, предназначенные для школьников, начиная с основной школы, обязательно издавались также в электронном формате, и такой порядок был бы предусмотрен нормативными актами.

«В каком формате учебник будет использовать ребенок, решат его родители, но выбор должен быть обязательно», — считает автор инициативы Байба Андерсоне.

Родители все время жалуются на тяжесть школьных сумок, из-за которых у детей портится осанка, в школах нет места для хранения учебников, а средств на приобретение двойных комплектов не хватает, отмечает она.

«Государство ежегодно тратит огромные средства на обновление учебников школьных библиотек в бумажном формате. Мы стараемся воспитывать современных и ответственных граждан, а в книжной сфере остаемся в середине прошлого века — вырубаем деревья, печатаем книги, которые, использовав, через пять лет выбрасываем», — подчеркивает Андерсоне.

Используя учебники в электронном формате, дети также лучше осваивали бы современные технологии, считает автор инициативы.