Начат сбор подписей за обучение в электронном формате(1)

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Анатолий Тарасов
14:12 26.12.2017
Наша Латвия / Социум

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за обеспечение школьных учебников в электронном формате.

Цель инициативы — добиться, чтобы все утвержденные Министерством образования и науки учебники, предназначенные для школьников, начиная с основной школы, обязательно издавались также в электронном формате, и такой порядок был бы предусмотрен нормативными актами.

 

«В каком формате учебник будет использовать ребенок, решат его родители, но выбор должен быть обязательно», — считает автор инициативы Байба Андерсоне.

 

Родители все время жалуются на тяжесть школьных сумок, из-за  которых у детей портится осанка, в школах нет места для хранения учебников, а средств на приобретение двойных комплектов не хватает, отмечает она.

 

«Государство ежегодно тратит огромные средства на обновление учебников школьных библиотек в бумажном формате. Мы стараемся воспитывать современных и ответственных граждан, а в книжной сфере остаемся в середине прошлого века — вырубаем деревья, печатаем книги, которые, использовав, через пять лет выбрасываем», — подчеркивает Андерсоне.

 

Используя учебники в электронном формате, дети также лучше осваивали бы современные технологии, считает автор инициативы.

LETA / Фото
Комментарии (1)
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врач 20:22 26:12:2017

Да, сумки нелегкие, но, может быть сначала с офтальмологами посоветоваться. Ведь читать и играть на компьютере - это не одно и то же. А хорошие читалки минимум от 120 евро стоят.

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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