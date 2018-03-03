На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за оплату выдаваемых жителям Латвии паспортов и идентификационных карт (ИД-карт) из средств госбюджета.

Как подчеркивает заявитель инициативы Петр Вартиминский, проведенный осенью 2017 года опрос показал, что 37% жителей Латвии полностью не согласны с утверждением о том, что взимаемые в стране налоги в целом расходуются правильно, еще 39% опрошенных скорее не согласны с этим утверждением. То есть 76% опрошенных считают, что взимаемые в Латвии налоги расходуются неправильно.

Авторы инициативы предлагают при планировании годового госбюджета выделять средства на оплату паспортов и ИД-карт.

Исходя из того, что население Латвии составляет 1,8 млн человек, и ИД-карту необходимо менять каждые пять лет, а паспорт — каждые 10 лет, на оплату ИД-карт из госбюджета потребуется 25,2 млн евро на пять лет, на оплату паспортов — 50,4 млн евро на 10 лет.

Оплата паспортов и ИД-карт из госбюджета позволила бы жителям избежать лишних трат и улучшила бы их мнение об использовании собираемых в стране налогов, считают авторы инициативы.