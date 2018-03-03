Начат сбор подписей за оплату паспортов и ИД-карт из госбюджета(2)

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Виталий Вавилкин
10:30 03.03.2018
Наша Латвия / Наша латвия

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за оплату выдаваемых жителям Латвии паспортов и идентификационных карт (ИД-карт) из средств госбюджета.

Как подчеркивает заявитель инициативы Петр Вартиминский, проведенный осенью 2017 года опрос показал, что 37% жителей Латвии полностью не согласны с утверждением о том, что взимаемые в стране налоги в целом расходуются правильно, еще 39% опрошенных скорее не согласны с этим утверждением. То есть 76% опрошенных считают, что взимаемые в Латвии налоги расходуются неправильно.

 

Авторы инициативы предлагают при планировании годового госбюджета выделять средства на оплату паспортов и ИД-карт.

 

Исходя из того, что население Латвии составляет 1,8 млн человек, и ИД-карту необходимо менять каждые пять лет, а паспорт — каждые 10 лет, на оплату ИД-карт из госбюджета потребуется 25,2 млн евро на пять лет, на оплату паспортов — 50,4 млн евро на 10 лет.

 

Оплата паспортов и ИД-карт из госбюджета позволила бы жителям избежать лишних трат и улучшила бы их мнение об использовании собираемых в стране налогов, считают авторы инициативы.

LETA / Фото
Комментарии (2)
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Саня 10:39 03:03:2018

Хорошая инициатива, пусть неграждане и россияне платят втройне.
Первым пора пинок под зад дать путём обмены паспортин ежегодно. Может это сподвигнет ждутеков копределению с гражданством.

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001 10:58 03:03:2018

Иногда читаю ваши коментарии, саня, ваня, и прочии , и удивляюсь ну как человек может быть таким паскудным

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (2)

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