Как подчеркивает заявитель инициативы Петр Вартиминский, проведенный осенью 2017 года опрос показал, что 37% жителей Латвии полностью не согласны с утверждением о том, что взимаемые в стране налоги в целом расходуются правильно, еще 39% опрошенных скорее не согласны с этим утверждением. То есть 76% опрошенных считают, что взимаемые в Латвии налоги расходуются неправильно.
Авторы инициативы предлагают при планировании годового госбюджета выделять средства на оплату паспортов и ИД-карт.
Исходя из того, что население Латвии составляет 1,8 млн человек, и ИД-карту необходимо менять каждые пять лет, а паспорт — каждые 10 лет, на оплату ИД-карт из госбюджета потребуется 25,2 млн евро на пять лет, на оплату паспортов — 50,4 млн евро на 10 лет.
Оплата паспортов и ИД-карт из госбюджета позволила бы жителям избежать лишних трат и улучшила бы их мнение об использовании собираемых в стране налогов, считают авторы инициативы.
Хорошая инициатива, пусть неграждане и россияне платят втройне.« ответить
Первым пора пинок под зад дать путём обмены паспортин ежегодно. Может это сподвигнет ждутеков копределению с гражданством.
Иногда читаю ваши коментарии, саня, ваня, и прочии , и удивляюсь ну как человек может быть таким паскудным« ответить