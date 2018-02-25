Автором инициативы является Каспар Савицкис. Он призывает планомерно в течение трех лет повысить минимальную зарплату до 1000 евро в месяц, пропорционально увеличив необлагаемый минимум до 820 евро в 2020 году.
Как отмечает Савицкис, ОЭСР, Европейская комиссия и омбудсмен указали, что Латвия не выполняет своих международных обязательств, которые взяла на себя при подписании Европейской социальной хартии и Хартии основных прав ЕС. «Все эти организации указывают на социальное неравенство, низкий уровень минимальной зарплаты и необлагаемого минимума в Латвии. Минимальная зарплата должна покрывать основные экономические потребности населения», — заявил автор инициативы.
Поэтому он предлагает внести изменения в закон «О подоходном налоге с населения», а также в правила Кабинета министров, чтобы в течение трех лет минимальная зарплата была повышена до 1000 евро в месяц, а необлагаемый минимум — до 820 евро для всех групп населения.
Как считает Савицкис, от повышения зарплат населения бюджет страны только выиграет, потому что люди будут тратить больше. Людям нужно дать возможность зарабатывать и жить, а не существовать, указывает автор инициативы.
Правильнее будет ограничить зарплату чиновников.« ответить
С какого бодуна ничего неделающий чиновник должен получать ЗРЯплату, в 5 раз бОльшую, чем мои рабочие, производящие продукцию?« ответить
Чиновник заслуживает ЗРЯплату не более 2000евро, а рабочий зарплату
-не менее 2000евро. Тогда и бюджет будет только пополняться. А если сократить половину чинуш-дармоедов, то и бюджет пополнится.
Вот тогда всё будет по-чесноку,
и толку что ?« ответить
Измельчал латыш. Требуя вхождения страны в евросоюз латыши латышам обещали среднюю европейскую зарплату , по сути, 2 700 € после уплаты налогов, но оказалось латыши кинули латышей, а все заявления латышских политиков и общественных деятелей бред и абсолютно ничтожны как и сами латыши. В каком месте находится страна латыши знают, но там денег нет и не будет, только говно.« ответить
А почему не 2 или 3 тысячи, чтобы чиновники по десять получали, мы видим как они необлогаемый поднимают, наивный.« ответить
Зачем!? Что бы чиновники повысили себе зряплаты?! ХТР!!!« ответить