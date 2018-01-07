Представителем инициативы указан основатель общества Филип Капустин, вторым основателем является некий Эдгар Гапоненко. Целью организации является «популяризация идей либертарианства, феминизма и экологизма».
В петиции указано, что когда «общее состояние латвийских дорог ухудшается, а число регистрированных автомобилей постоянно растет, жизненно важно думать о будущем транспортной системы коммерческого центра Латвии».
Капустин призывает вернуться к дискуссии о создании рижского общественного подземного транспорта, взяв за основу начатые в 1970-м году, но так и нереализованные планы, которые предусматривали постройку 33 станций на трех линиях метро. По его словам, это будет стимулировать столичную экономику и обеспечит возможности будущего развития для всей Латвии.
Автор призывает соответствующие инстанции самоуправлений и государства оценить планы советского времени и создать новые проекты системы метро, которые подходили бы современным географическим изменениям и стандартам качества. Капустин отметил, что изначально постройка одного километра стоила бы в среднем около 200 млн евро, но это не точно. По его словам, финансирование для такого проекта можно было бы получить тремя способами – из государственных и муниципальных средств, из фондов Евросоюза и частных инвестиций.
Как указал автор инициативы, создание метро в Риге уменьшит количество автомашин в центре и обеспечит удобный доступ к важным объектам. Также оно повысит перемещение рабочей силы по городу и подготовит Ригу к потенциальному росту населения в будущем.
Создание рижского метро в 80-х годах прошлого века означало бы еще больший “наплыв” иммигрантов из СССР в Латвию, поэтому проект так и не был реализован.
Напомним, недавно платформа Manabalss.lv не приняла инициативу руководителя Фонда Латвийской академии наук Валентина Еремеева об отмене гей-парада в Риге, сославшись на то, что это требование идет в разрез с демократическими принципами.
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Портал Manabalss.lv – портал ПИДОРов!!!« ответить
Ne kādā gadījumā! Vienreiz jau Latviešu tauta pateica nē murgainajai idejai!« ответить
Ne kādā gadījumā!« ответить
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Отказ от сбора подписей за отмену гей-парада - это что?????
У нато сейчас другие приоритеты, танк в метро не запихаешь.« ответить
В Лиепае тоже надо метро, светофоры достали.« ответить
исчо и метро заделают! За расчет того, чо они нам "не додали" У самих та у нас и денюжков нету никуя, да и инженеров со строителями добрых не сыщешь! А так бы, оно конечно, ништяк, в случае ядерной атаки, спрыгнул в метро и ты уже никому ничего не должен! О! надоть нам хохлов до кучи собрать! они в шахтах как в своей мотне разбираются!Во! Их сюда некуй скакать да по бочкам стучать!« ответить