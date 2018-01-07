Иллюстративное фото, метро в Стокгольме

На портале Manabalss.lv начат сбор подписей за создание системы метро в Риге, которая планировалась еще в советское время, пишет nra.lv . Автором инициативы является Общество «Платформа прогресса», которое себя позиционирует как политическую организацию.

Представителем инициативы указан основатель общества Филип Капустин, вторым основателем является некий Эдгар Гапоненко. Целью организации является «популяризация идей либертарианства, феминизма и экологизма».

В петиции указано, что когда «общее состояние латвийских дорог ухудшается, а число регистрированных автомобилей постоянно растет, жизненно важно думать о будущем транспортной системы коммерческого центра Латвии».

Капустин призывает вернуться к дискуссии о создании рижского общественного подземного транспорта, взяв за основу начатые в 1970-м году, но так и нереализованные планы, которые предусматривали постройку 33 станций на трех линиях метро. По его словам, это будет стимулировать столичную экономику и обеспечит возможности будущего развития для всей Латвии.

Автор призывает соответствующие инстанции самоуправлений и государства оценить планы советского времени и создать новые проекты системы метро, которые подходили бы современным географическим изменениям и стандартам качества. Капустин отметил, что изначально постройка одного километра стоила бы в среднем около 200 млн евро, но это не точно. По его словам, финансирование для такого проекта можно было бы получить тремя способами – из государственных и муниципальных средств, из фондов Евросоюза и частных инвестиций.

Как указал автор инициативы, создание метро в Риге уменьшит количество автомашин в центре и обеспечит удобный доступ к важным объектам. Также оно повысит перемещение рабочей силы по городу и подготовит Ригу к потенциальному росту населения в будущем.

Создание рижского метро в 80-х годах прошлого века означало бы еще больший “наплыв” иммигрантов из СССР в Латвию, поэтому проект так и не был реализован.

Напомним, недавно платформа Manabalss.lv не приняла инициативу руководителя Фонда Латвийской академии наук Валентина Еремеева об отмене гей-парада в Риге, сославшись на то, что это требование идет в разрез с демократическими принципами.

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