Начат сбор подписей за создание метро в Риге(7)

Лента новостей
Опрос: латвийцы стали меньше доверять СМИ Митрополит Александр поздравил православных и староверов с Рождеством Депортированная из Латвии журналистка снимала фильм о Вайре Вике-Фрейберге Начат сбор подписей за создание метро в Риге Президент и премьер поздравили православных и старообрядцев с Рождеством Показали загнивающую в России уникальную бронетехнику СССР Кадыров призвал остановить «военное безумство» США Вслед за Латвией в Эстонии тоже рекордно подорожает топливо Патриарх обеспокоен судьбой денег и ЛГБТ-вопросом
Eще в разделе
Опрос: латвийцы стали меньше доверять СМИ Депортированная из Латвии журналистка снимала фильм о Вайре Вике-Фрейберге Обвиняемый в шпионаже в пользу РФ елгавский железнодорожник освобожден из-под стражи Ой, мороз! На Латвию идут холода Семейный врач в ужасе: власть навязала слабую и ненадежную систему
Иллюстративное фото, метро в Стокгольме
Герман Бергер
21:54 07.01.2018
Наша Латвия / Социум

На портале Manabalss.lv начат сбор подписей за создание системы метро в Риге, которая планировалась еще в советское время, пишет nra.lv . Автором инициативы является Общество «Платформа прогресса», которое себя позиционирует как политическую организацию.

Представителем инициативы указан основатель общества Филип Капустин, вторым основателем является некий Эдгар Гапоненко. Целью организации является «популяризация идей либертарианства, феминизма и экологизма».

 

В петиции указано, что когда «общее состояние латвийских дорог ухудшается, а число регистрированных автомобилей постоянно растет, жизненно важно думать о будущем транспортной системы коммерческого центра Латвии».

 

 

Капустин призывает вернуться к дискуссии о создании рижского общественного подземного транспорта, взяв за основу начатые в 1970-м году, но так и нереализованные планы, которые предусматривали постройку 33 станций на трех линиях метро. По его словам, это будет стимулировать столичную экономику и обеспечит возможности будущего развития для всей Латвии.

 

Автор призывает соответствующие инстанции самоуправлений и государства оценить планы советского времени и создать новые проекты системы метро, которые подходили бы современным географическим изменениям и стандартам качества. Капустин отметил, что изначально постройка одного километра стоила бы в среднем около 200 млн евро, но это не точно. По его словам, финансирование для такого проекта можно было бы получить тремя способами – из государственных и муниципальных средств, из фондов Евросоюза и частных инвестиций.

 

Как указал автор инициативы, создание метро в Риге уменьшит количество автомашин в центре и обеспечит удобный доступ к важным объектам. Также оно повысит перемещение рабочей силы по городу и подготовит Ригу к потенциальному росту населения в будущем.

 

Создание рижского метро в 80-х годах прошлого века означало бы еще больший “наплыв” иммигрантов из СССР в Латвию, поэтому проект так и не был реализован.

 

Напомним, недавно платформа Manabalss.lv не приняла инициативу руководителя Фонда Латвийской академии наук Валентина Еремеева об отмене гей-парада в Риге, сославшись на то, что это требование идет в разрез с демократическими принципами.

 

Читайте также:

Портал Manabalss.lv отказался собирать подписи против гей-парада в Риге. Прайд нужен Латвии!

Мнение: действия руководства портала Manabalss.lv — начало конца проекта?

— Грандиозный 100-дневный гей-парад стартует в Риге в 2018 году. «Это сигнал для всех!»

mixnews.lv / Фото
Комментарии (7)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
INFO 21:58 07:01:2018

Портал Manabalss.lv – портал ПИДОРов!!!

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 22:01 07:01:2018

Ne kādā gadījumā! Vienreiz jau Latviešu tauta pateica nē murgainajai idejai!

« ответить
Profile_default
INFO 22:22 07:01:2018

Ne kādā gadījumā!
=====================
Отказ от сбора подписей за отмену гей-парада - это что?????

« ответить
Profile_default
Аж 22:15 07:01:2018

У нато сейчас другие приоритеты, танк в метро не запихаешь.

« ответить
Profile_default
Ру 22:46 07:01:2018

В Лиепае тоже надо метро, светофоры достали.

« ответить
Profile_default
Пущай " аппуканты" нам 22:57 07:01:2018

исчо и метро заделают! За расчет того, чо они нам "не додали" У самих та у нас и денюжков нету никуя, да и инженеров со строителями добрых не сыщешь! А так бы, оно конечно, ништяк, в случае ядерной атаки, спрыгнул в метро и ты уже никому ничего не должен! О! надоть нам хохлов до кучи собрать! они в шахтах как в своей мотне разбираются!Во! Их сюда некуй скакать да по бочкам стучать!

« ответить
12

Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (30)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV