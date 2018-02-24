Начинается ликвидация ABLV(10)

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Владимир Бучельников
10:24 24.02.2018
Экономика / Банки

Решение совета Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) о наступлении в «ABLV Bank» недоступности вкладов означает, что в ближайшее время может быть начат процесс ликвидации банка. Об этом говорится в заявлении «ABLV Bank».

«ABLV Bank» считает, что выполнил все требования регулятора, чтобы восстановить деятельность. В течение четырех рабочих дней банк аккумулировал для повышения ликвидности более 1,36 млрд евро, что обеспечивает 86% всех вкладов по востребованию. Представители банка считают, что этого вполне достаточно, чтобы банк возобновил платежи и выполнение поручений клиентов.

 

Решение FKTK «ABLV Bank» считает политическим.

 

Банк подчеркивает, что объем его активов достаточен, чтобы удовлетворить требования всех клиентов и кредиторов. Все вклады, которые гарантированы законом, будут выплачены из средств «ABLV Bank».

 

Более подробную информацию о дальнейшей деятельности банка, которая относится к клиентам, сотрудникам и акционерам, «ABLV Bank» предоставит в понедельник, 26 февраля.

 

Как сообщалось, FKTK не отменила введенные в конце прошлой недели ограничения на платежные операции «ABLV Bank», которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.

 

FKTK постановила, что в «ABLV Bank» наступила недоступность вкладов.

 

Совет FKTK с учетом того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда КРФК констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.

 

Как пояснил председатель FKTK Петерс Путниньш, такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза. «Банку не удалось в установленный срок выполнить поставленные ЕЦБ задачи, чтобы отменить введенные 18 февраля ограничения на платежи. Учитывая эти обстоятельства, FKTK как национальный надзорный орган действует в соответствии с ситуацией, потому что мы должны гарантировать, чтобы клиенты «ABLV Bank» могли получить полагающиеся им компенсации в размере до 100 000 евро. Наши последующие решения будут связаны с организацией выплат, и мы о них сообщим в ближайшее время», — сказал Путниньш.

LETA / Фото
Комментарии (10)
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Aplauziens 10:31 24:02:2018

Vēl viens interfrontes perēklis tiks likvidēts....

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Знак Зодиака 10:33 24:02:2018

Приехала бухгалтер и приказала лавку закрыть.
Значит надо вешать замок на дверь и начинать ликвидацию внутри.

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СМЕРШ 10:42 24:02:2018

300 лимонов уже с 3,14 здили? ==>Банк Латвии на этой неделе выдал испытывающему сложности «ABLV Bank» в целом 297,2 млн евро под залог ценных бумаг, сообщили в Банке Латвии.

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СМЕРШ 10:49 24:02:2018

Ни цента налогов правящим УБЛЮДКАМ.

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клиент банка 10:48 24:02:2018

А я рад, что АВ- банк ликвидируют. В 2007 году я взял кредит 10 тыс. евро, а вернул банку
30 тысяч, в 3 раза больше содрали! Они в догорове так намудрили с процентами, что все клиенты потом только поняли, как их обдурили эти аферисты. Вот этих рэкетиров и надо ликвидировать и потребовать материальную и моральную компенсации!
Пусть этот банк-вымогатель вернёт мне 10 тысяч, т. к. по закону не имеет право брать с клиента сумму больше, чем в 2 раза.

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Вася Пупкин 10:59 24:02:2018

Сначала банк, потом и Латвию ликвидируют, главное только начать.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

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