«ABLV Bank» считает, что выполнил все требования регулятора, чтобы восстановить деятельность. В течение четырех рабочих дней банк аккумулировал для повышения ликвидности более 1,36 млрд евро, что обеспечивает 86% всех вкладов по востребованию. Представители банка считают, что этого вполне достаточно, чтобы банк возобновил платежи и выполнение поручений клиентов.
Решение FKTK «ABLV Bank» считает политическим.
Банк подчеркивает, что объем его активов достаточен, чтобы удовлетворить требования всех клиентов и кредиторов. Все вклады, которые гарантированы законом, будут выплачены из средств «ABLV Bank».
Более подробную информацию о дальнейшей деятельности банка, которая относится к клиентам, сотрудникам и акционерам, «ABLV Bank» предоставит в понедельник, 26 февраля.
Как сообщалось, FKTK не отменила введенные в конце прошлой недели ограничения на платежные операции «ABLV Bank», которые запрещали банку проводить дебетные операции на счетах клиентов в любой валюте.
FKTK постановила, что в «ABLV Bank» наступила недоступность вкладов.
Совет FKTK с учетом того, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда КРФК констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства, т.е. вклады.
Как пояснил председатель FKTK Петерс Путниньш, такой порядок предусмотрен единым надзорным механизмом Европейского банковского союза. «Банку не удалось в установленный срок выполнить поставленные ЕЦБ задачи, чтобы отменить введенные 18 февраля ограничения на платежи. Учитывая эти обстоятельства, FKTK как национальный надзорный орган действует в соответствии с ситуацией, потому что мы должны гарантировать, чтобы клиенты «ABLV Bank» могли получить полагающиеся им компенсации в размере до 100 000 евро. Наши последующие решения будут связаны с организацией выплат, и мы о них сообщим в ближайшее время», — сказал Путниньш.
Vēl viens interfrontes perēklis tiks likvidēts....« ответить
Приехала бухгалтер и приказала лавку закрыть.« ответить
Значит надо вешать замок на дверь и начинать ликвидацию внутри.
300 лимонов уже с 3,14 здили? ==>Банк Латвии на этой неделе выдал испытывающему сложности «ABLV Bank» в целом 297,2 млн евро под залог ценных бумаг, сообщили в Банке Латвии.« ответить
Ни цента налогов правящим УБЛЮДКАМ.« ответить
А я рад, что АВ- банк ликвидируют. В 2007 году я взял кредит 10 тыс. евро, а вернул банку« ответить
30 тысяч, в 3 раза больше содрали! Они в догорове так намудрили с процентами, что все клиенты потом только поняли, как их обдурили эти аферисты. Вот этих рэкетиров и надо ликвидировать и потребовать материальную и моральную компенсации!
Пусть этот банк-вымогатель вернёт мне 10 тысяч, т. к. по закону не имеет право брать с клиента сумму больше, чем в 2 раза.
Сначала банк, потом и Латвию ликвидируют, главное только начать.« ответить