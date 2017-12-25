На фотографиях и видеозаписях в соцсетях видно, что транспарант развернули несколько десятков человек в темной одежде и с файерами (факелами) в руках.
На Крещатике в это время проходит акция сторонников президента страны Петра Порошенко. Как отмечает издание, на мероприятии собрались несколько сотен человек.
Между участниками время от времени возникают словесные перепалки. ТАСС передавал, что между ними и бойцами батальона «Азов» произошла стычка.
Авторы плаката «Мишу — в Грузию, Петю — в Гагаузию» отсылают к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили и нынешнему президенту Украины Петру Порошенко, который заканчивал школу в Молдавии (Гагаузия — один из регионов страны).
Ванятки где Вы. Ауууу . А ну ка быстро скакать от радости.« ответить
в киеве снова говорят только по-русски.« ответить
вот такой аспект времени.