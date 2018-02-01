Русские Латвии начинают работать раньше латышей, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

В среднем молодые люди в Латвии начинают трудовую деятельность в 19 лет, ожидая на первом месте работы зарплату в размере 500–700 евро, свидетельствует исследования, проведенное одним из местных мобильных операторов.

Исследование «Вхождение молодежи на рынок труда» показывает, что c годами аппетиты растут: в возрасте от 25 до 30 лет на первом месте работы хотят получать зарплату свыше 1000 евро после уплаты налогов.

Трудовые резервы

Быстрее трудовую деятельность начинают молодые люди, которые живут в Риге и других крупных городах, а молодежь в маленьких городах и сельской местности чаще всего начинает работать в 20–24 года, что связано с меньшими возможностями работы в регионах Латвии.

Важным фактором является и национальность. Среди русскоязычной молодежи первый опыт работы до 19 лет получает 81%. Латыши не торопятся заступать на трудовую вахту — до 19 лет первый трудовой опыт приобретают лишь 62%.

Важен и тот факт, что большинство, или 73%, молодых людей признают, что найти работу в желаемой сфере сложно, и только 21% молодых людей не испытывали трудностей с поиском работы. Разумеется, предложения есть, особенно в Риге, но не всегда в выбранной отрасли или на предприятии молодым людям удается найти желаемую позицию.

Все работы хороши?

Самой популярной среди латвийской молодежи отраслью, где наблюдается и самая высокая конкуренция, являются информационные технологии — их выбирают 17% молодых людей.

Далее следуют культура и искусство — 10%.

Финансы и медицина — в этих сферах трудовую деятельность хотели бы начать 9% опрошенных молодых людей.

В свою очередь, самыми непопулярными среди молодежи являются сельское хозяйство и науки об окружающей среде — в этих сферах с удовольствием работал бы всего 1% молодых людей.

Желание рисковать проходит с годами

Несмотря на то что в последние годы популярность набирает наем на работу внештатных сотрудников со свободным графиком, исследование показывает, что большинство молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет выбирают полный рабочий день со стандартным графиком.

Однако здесь следует отметить, что с возрастом мнение молодежи резко меняется. Например, 32% молодых людей в возрасте до 19 лет склоняются к статусу самозанятого или хотят начать свой бизнес. На работе с полным рабочим днем в этом возрасте хотят работать 35%.

В свою очередь, в возрастной группе 25–30 лет данная пропорция резко меняется: в пользу своего бизнеса высказываются всего 15%, а трудоустройство с полным рабочим днем охотно выбирают 65% опрошенных.

«И это понятно. Становясь старше, мы начинаем ценить стабильность, социальные гарантии и другие преимущества, которые может предложить крупное предприятие.

Полный рабочий день с официальной зарплатой позволяет увереннее строить свое будущее, планировать развитие семьи, легче решиться на кредит, а также дает другие преимущества. Также при выборе полного рабочего дня у нас есть возможность общаться с коллегами, знакомиться с новыми людьми, чувствовать принадлежность к определенному сообществу», — комментирует выбор молодых людей эксперт Айя Бите–Озере.

Виктор СИНИЦКИЙ.