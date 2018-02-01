В среднем молодые люди в Латвии начинают трудовую деятельность в 19 лет, ожидая на первом месте работы зарплату в размере 500–700 евро, свидетельствует исследования, проведенное одним из местных мобильных операторов.
Исследование «Вхождение молодежи на рынок труда» показывает, что c годами аппетиты растут: в возрасте от 25 до 30 лет на первом месте работы хотят получать зарплату свыше 1000 евро после уплаты налогов.
Трудовые резервы
Быстрее трудовую деятельность начинают молодые люди, которые живут в Риге и других крупных городах, а молодежь в маленьких городах и сельской местности чаще всего начинает работать в 20–24 года, что связано с меньшими возможностями работы в регионах Латвии.
Важным фактором является и национальность. Среди русскоязычной молодежи первый опыт работы до 19 лет получает 81%. Латыши не торопятся заступать на трудовую вахту — до 19 лет первый трудовой опыт приобретают лишь 62%.
Важен и тот факт, что большинство, или 73%, молодых людей признают, что найти работу в желаемой сфере сложно, и только 21% молодых людей не испытывали трудностей с поиском работы. Разумеется, предложения есть, особенно в Риге, но не всегда в выбранной отрасли или на предприятии молодым людям удается найти желаемую позицию.
Все работы хороши?
Самой популярной среди латвийской молодежи отраслью, где наблюдается и самая высокая конкуренция, являются информационные технологии — их выбирают 17% молодых людей.
Далее следуют культура и искусство — 10%.
Финансы и медицина — в этих сферах трудовую деятельность хотели бы начать 9% опрошенных молодых людей.
В свою очередь, самыми непопулярными среди молодежи являются сельское хозяйство и науки об окружающей среде — в этих сферах с удовольствием работал бы всего 1% молодых людей.
Желание рисковать проходит с годами
Несмотря на то что в последние годы популярность набирает наем на работу внештатных сотрудников со свободным графиком, исследование показывает, что большинство молодых людей в возрасте от 15 до 30 лет выбирают полный рабочий день со стандартным графиком.
Однако здесь следует отметить, что с возрастом мнение молодежи резко меняется. Например, 32% молодых людей в возрасте до 19 лет склоняются к статусу самозанятого или хотят начать свой бизнес. На работе с полным рабочим днем в этом возрасте хотят работать 35%.
В свою очередь, в возрастной группе 25–30 лет данная пропорция резко меняется: в пользу своего бизнеса высказываются всего 15%, а трудоустройство с полным рабочим днем охотно выбирают 65% опрошенных.
«И это понятно. Становясь старше, мы начинаем ценить стабильность, социальные гарантии и другие преимущества, которые может предложить крупное предприятие.
Полный рабочий день с официальной зарплатой позволяет увереннее строить свое будущее, планировать развитие семьи, легче решиться на кредит, а также дает другие преимущества. Также при выборе полного рабочего дня у нас есть возможность общаться с коллегами, знакомиться с новыми людьми, чувствовать принадлежность к определенному сообществу», — комментирует выбор молодых людей эксперт Айя Бите–Озере.
Виктор СИНИЦКИЙ.
Русские всегда были созидателями, именно их руками были построены заводы и фабрики на деньги СССР.« ответить
А латыши всегда были разрушителями, они ведь и разрушили те фабрики и заводы, которые не они построили.
Глист Русский выучил перед смертью. Ему шепнули что бог наш.« ответить
Krievi vienmēr ir bijuši brāķdari, gandrīz viss, kas tiek ražots Krievijā ir mēsls - sākot no automašīnām, beidzot ar pārtiku!« ответить
Мы упая нация. На работу берут русских а нами затыкают дырки.« ответить
Ту па вису диену лайка теребуньшу саву пимпи уз Путина фотограаааафию« ответить
Tu labi aprakstīji savu dienu.« ответить
Krievu okupanti - ārā no Latvijas!« ответить
А я давно всех лабyсов с фирмы выгнал !« ответить
Ленивое ворьё ! Тупые шо ужас !
Лечить бесполезно, проще усыпить !
Hā, atradies dižais biznesmenis! Droši vien ar sūdiem tirgojies..Ha Ha ha« ответить