Над всей Испанией безоблачное небо

Или почему зимой надо обязательно съездить в Барселону, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

у кто же не был в Барселоне! Все были в Барселоне. Поэтому позвольте просто поделиться своим опытом поездки в этот прекрасный каталонский город: может быть, кому-нибудь пригодятся советы «дикого» путешественника?

1 января мы полетели вслед за ушедшим летом и теплом в прекрасную страну мандаринов и пальм, моря и хамона, сангрии и теплого ветра. Теперь она снится нам по ночам.

Флаги на башнях

Надо сказать, что поездку мы планировали заранее, поэтому, когда уже были куплены билеты и заказана гостиница, мы с тревогой следили за политическими событиями в Каталонии, но, к счастью, народные бури развеялись до нашего приезда, и о баталиях напоминали лишь флаги Каталонии, вывешенные чуть ли не из каждого городского окна. Но согласитесь, это уже совсем не страшно. Ни митингов, ни каких-либо других знаков непокорности Каталонии в январе мы уже не застали.

Барселона встретила нас тихим вечером, и даже предыдущая новогодняя ночь никак не отразилась на улицах древнего города. Наша гостиница находилась в так называемом Готическом квартале, в 500 м от моря, но обо всем по порядку.

Начать следует с билетов и отеля, ведь мы будем рассказывать о «дикой» поездке, не привязанной к туроператорам и групповым экскурсиям. Вы не найдете в этой статье названий, дабы никто не смог обвинить нас в предвзятой рекламе. Хотя, конечно, некоторые характерные признаки всегда угадываемы, и мы просто не можем сдержать своего восторга по поводу любезности и доброжелательности персонала одной дискаунтной авиакомпании, которая стопроцентно выигрывает в этом плане на фоне некоего отечественного производителя.

Итак, серым осенним днем было принято решение вернуться к солнцу. И был сайт, который сравнивает цены авиакомпаний. И был сайт, который предлагает бронирование отелей. И был, наконец, сделан выбор в пользу полета на двоих в Барселону, туда и обратно всего... за 230 евро. Да-да, туда и обратно, на двоих, за 230 евро. Это я повторяю для тех, кому такая поездка может показаться чем-то совершенно невозможным. Если же говорить о месте проживания, то с полной ответственностью могу сказать, что, хорошенько изучив все предложения, можно найти номер (апартаменты) и за 26 евро в сутки. Конечно, придется считаться с некоторыми неудобствами — но если вы ищете бюджетный вариант, то почему бы не рискнуть? Мы остановились на цене в 530 евро за 7 ночей в 4-звездочном отеле в самом сердце Готического квартала Барселоны (а по-нашему в Старом городе). Правда, попозже мы добавили завтраки по 11 евро с человека — и ни разу об этом не пожалели. Завтраки были неплохими, а мы сэкономили время (от поисков, где бы с утра поесть) и деньги (выпиваемые нами по 4 чашки эспрессо уже окупали половину стоимости завтрака).

Вошёл в штопор

Нет, это не о нашем самолете, это о ручной клади. Увы и ах, если вы не берете багаж, а ограничиваетесь ручной кладью, вам придется выложить все режуще-колющие предметы. Мы об этом знали, поэтому были готовы купить штопор (ну а как в Испании без испанского вина?) в Барселоне.

Мой спутник обладал пытливым умом, поэтому начав с вопроса: «Где купить штопор в Барселоне?» он дошел в гугле до истории патентования штопоров в Америке. Надо сказать, что гугл — хорошее подспорье для неопытных туристов, в нем можно найти ответы на все вопросы и самые подробные инструкции.

А еще лучше ютуб — просто набираешь свой вопрос, и тебе не только расскажут, но и пошагово покажут, как куда проехать, что ты там увидишь и как вести себя в той или иной ситуации. Например, с помощью ютуба мы легко и непринужденно съездили на гору Монсеррат (а это метро, час в пригородном поезде и фуникулер), воспользовавшись подробной инструкцией, начиная с того, какой именно купить билет и на какие кнопочки нажимать. То есть всю поездку можно распланировать заранее и заранее пройти весь маршрут. Кроме того, спутниковые гугл-карты дают возможность «посмотреть» любое место в видеорежиме, и поэтому мы несколько раз «побывали» и около «своей» гостиницы, и на прилегающих улицах, даже до моря дошли. Просто вбиваешь адрес и гуляй себе на здоровье во все стороны.

Лучше гор могут быть только горы

Мы, конечно, немного припозднились с приездом, все-таки для Барселоны декабрь — последний теплый месяц, а в январе уже наступает зима со среднесуточной температурой +12–14, но нам повезло, мы прихватили от декабря еще пять теплых денечков. Поэтому когда мы проснулись наутро 2 января, на улице было +21, и прихваченные босоножки оказались весьма кстати. Забегая вперед, скажу, что небо действительно было почти безоблачным всю неделю, и только один дождливый день мы провели в музеях. Дождь выдался на воскресенье, и именно в этот день вход во многие музеи в Барселоне бесплатный, а еще здесь есть бесплатные часы — в общем, те, кто хочет сэкономить, может заранее изучить эту интересную систему.

Разумеется, в первый день с утра мы побежали на пляж. Каждый раз, когда мы туда приходили, кто-нибудь купался, и не всегда это были русские. Вода +16. Много серфингистов, люди валяются на песочке, но в одежде. Тут же снуют навязчивые товарищи, предлагая купить для возлежания парео. Эти же товарищи длинными рядами на набережной продают «брендовые» кроссовки, сумки, ремни, часы, солнечные очки — с виду, кстати, очень миленькие.

Набережная длинная, начинается от памятника Колумбу, заканчивается длинной улицей с чередой кафе. Здесь можно вполне прилично пообедать: цены средние, но порции небольшие. Изобилие морепродуктов, креветки — не мороженые — тают во рту, в топе кальмары, мидии, во многих местах меню на русском языке. Русского языка тут много, наших тут видят издалека и понимают с полуслова. Не только в мексиканском ресторане в Барселоне, но и на горе Монсеррат, в 50 км от Барселоны на полпути до Пиренеев, на высоте 1236 метров, уличные торговцы предлагали нам овечий сыр и мед на чистом русском языке, а за покупку почти без акцента говорили спасибо. Что неудивительно, потому что русских туристов здесь очень много — едва ли не больше, чем в Лондоне. Хватает и представителей гламура, как можно судить по обилию брендов, силикона, ботокса и чудес пластической хирургии, выгуливаемых в парке Гуэля и на горе Монтжуик. Наверное, ради денег, что оставляют там россияне, можно выучить и русский язык.

Кстати, эти три горы: Монсеррат, Монтжуик и парк Гуэль — три места, каждому из которых надо посвятить целый день и которые обязательно надо посетить. Из парка Гуэль с его замысловатыми мозаиками Гауди и с Монтжуика, кроме всего прочего, открывается восхитительный вид на Барселону и на море. Да и сами горы — это незабываемое волшебство.

Ну а мы отправляемся на пляж, где, сидя на скамейке под пальмой, становимся свидетелями прекрасного жизненного спектакля. Красивый молодой японец долго ходил туда-сюда по пляжу, настраивая свой продвинутый дрон, наконец нашел нужную позицию и подозвал спутницу, ждущую терпеливо невдалеке, мол, иди сюда, на камеру. И все это происходило прямо напротив нашей скамейки. Девушка подбегает, камера их снимает с дрона, парень вдруг становится перед своей спутницей на одно колено и протягивает ей обручальное кольцо. Девушка в шоке, смеется, рыдает, закрывает лицо руками, весь пляж аплодирует, молодые люди целуются, все очень красиво. Море смеется.

Вечный праздник

Никогда нельзя сказать точно, то ли испанцы и вправду такие доброжелательные, то ли клиент всегда прав, то ли климат обязывает, но туристу Барселона кажется городом вечного праздника. Хотя попадались и хмурые испанцы-испанки, да и обсчитать туриста здесь дело нехитрое, бомжей тоже хватает (один спал прямо под окнами нашей гостиницы). Интересная деталь: бомжи тут спят на больших матрацах типа «дормео», уж и не знаю, где они их берут. Никто не гоняет, в приют не отвозит — живи и радуйся. Бомжи, кстати, чистенькие, не пахнут.

Во всех маленьких магазинчиках продается исключительно каталонское красное вино — вот такой вот патриотизм! 2,45 евро за бутылку, очень приличное. Ну и в очередной раз возмутило, что вино известной испанской марки, которое у нас в супермаркетах продается за 12 евро, на родине стоит всего 6 евро.

Вечный вопрос всех туристов: еда и вода. Вода разная, можно купить совсем дешево, местную, по 60 центов за литр. Вода из холодильника стоит дороже — поллитра за 1,30. Много кафе с так называемой буфетной системой: платишь 12 евро с носа и набирай что хочешь. Очень выгодно и вкусно. Недорого обойдется пицца: мы, например, набрели на пиццерию, где одна пицца с тунцом обошлась всего в 7 евро, плюс бесплатный напиток на выбор — сок, вино или кола. Везде очень вкусный и недорогой кофе — в среднем по 1,30 за чашечку. Чашечки, правда, маловаты, так ведь можно пить кофе на каждом шагу.

Много кафе с закусками, так называемыми тапас. Маленький бутербродик (белый хлеб, мягкий сыр, кусочек лосося или хамона, какой-нибудь овощ вроде вяленого помидора сверху) — вкусно, но не наешься, а стоит 2,50. Но во многих кафе есть так называемые «счастливые часы», когда берешь бокал вина и ешь эти тапасы бесплатно, сколько хочешь. Сангрия, конечно, сангрия, в которой много льда, апельсинов и мяты. Стоит она в магазинах дешево, а вот в туристических кварталах с ней особая история. Официанты делают вид, что не понимают тебя. В меню она прописана по 6,50 за поллитра. Просишь эти поллитра на двоих, тебе приносят два огромных бокала по поллитра, и потом берут с тебя 26 евро — так, как будто вы выпили два литра. В общем, осторожно с этой их сангрией. Лучше взять мохито за 6 евро, тут уж без вариантов. А вообще цены в кафе кусаются. Поэтому вспомним про завтраки в гостинице — надежный способ наесться до обеда за 11 евро с человека. А потом можно сходить на рынок, набрать сыра, оливок, хамона, хлеба, фруктов и овощей и прекрасно перекусить в гостинице под вино, купленное в магазине.

Рекомендуем также мексиканскую кухню — большие порции (мы наелись супом за 4,50, а бурито было таким огромным, что осилили только половину, другую нам официант красиво завернул с собой). Дешево и вкусно.

Испанцы очень любят хлеб, его здесь много, разного вида, очень вкусный. И хамон — он тоже повсюду, от 36 евро за килограмм до 350 евро (можно бесплатно попробовать в специализированных магазинчиках). Подозреваю, что россияне специально приезжают в Барселону наесться хамона.

И о прекрасном

Прежде чем ходить ножками, очень рекомендуем воспользоваться специальным туристическим автобусом hop off, за два дня на двоих мы заплатили 80 евро. Вроде недешево, но очень удобно. Во-первых, в первый день мы за два часа объездили таким образом всю верхнюю часть Барселоны. Аудиогид на русском (извините, на латышском нет) рассказал нам все об основным достопримечательностях города, и мы вдоволь налюбовались архитектурой Гауди.

После чего мы поехали по второму кругу, делая остановки в заранее выбранных местах. То есть нам уже не надо было думать, как добраться до храма Святого семейства (Temple Expiatori de la Sagrada Fam?lia) или парка Гуэль (исп. Parque G?ell; кат. Parc G?ell) — парк в верхней части Барселоны, созданный Антонио Гауди в 1900–1914 годах. Мы просто выходили из автобуса, осматривали достопримечательность и снова садились в такой же автобус на той же остановке.

Второй день был посвящен поездке по нижней части города и путешествию в Национальный музей искусств и на гору Монтжуик. Следующий день мы полностью отдались поездке на гору Монсеррат.

В Барселоне очень логично построено сообщение. И добраться до этой прекрасной горы вам не составит никакого труда. Поезда метро пересекаются с пригородными поездами, а сразу же на выходе на той же платформе вас будет ждать фуникулер или кремальера (поезд, который движется по зубчатой железной дороге). Вы никогда не забудете величественный вид гор, открывающийся во время подъема к самой вершине, а при желании сможете спуститься потом вниз пешком по горному серпантину, что займет около четырех часов. Примерно на середине горы Монсеррат расположен уникальный действующий бенедиктинский женский монастырь, в стенах которого хранится высокопочитаемое скульптурное изображение Девы Марии с младенцем, которая считается покровительницей Каталонии.

Дева Мария изображена сидящей с младенцем на коленях. В правой руке она держит сферу, которая символизирует Вселенную. Ради того, чтобы прикоснуться к этой сфере и попросить о сокровенном, в монастырь ежедневно устремляются толпы паломников. Говорят, Дева помогает избавиться от бесплодия.

Еще одно место, которое расположено прямо в центре Готического квартала, так что даже ехать никуда не надо — это Собор Святого Креста и Святой Евлалии (исп. La Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia) — католический кафедральный собор в Барселоне. Именно этот собор, а не, вопреки распространенному мнению, Саграда фамилия, является резиденцией архиепископа Барселонского и главным собором Барселоны. Его строительство продолжалось с 1298 по 1420 год. Здесь в одной из часовен живут настоящие белые гуси. Белизна птиц символизирует чистоту святой Евлалии, которой было всего 13 лет, когда она приняла мученическую смерть от рук язычников, потому и гусей тут ровно тринадцать.

Окна нашего номера выходили на древнюю стену этого собора, и каждые 15 минут мы слышали, как бьют часы на его башне.

А вечером 5 января по возвращении с горы Монсеррат нас ждал сюрприз. Мы попали прямо на карнавал, который проходит по той улице, где находилась наша гостиница. Главный парад трех королей Каталонии проходит 5 января в Барселоне, он обычно начинается около 18.00 на Avinguda Marqu?s de l’Argentera и идет через Via Laietana и площадь Каталонии к Волшебному фонтану на холме Монтжуик.

По легенде, в этот день к яслям, где лежал младенец Иисус, пришли с дарами трое волхвов, языческих королей-магов, раскрыв таким образом его божественную сущность. В Испании именно в этот праздник, а не на Рождество, принято дарить детям подарки. Ярко украшенные карнавальные платформы под музыку движутся к площади Каталонии в сопровождении акробатов, костюмированных персонажей и клоунов, осыпая конфетами детишек, собравшихся вдоль всего пути следования.

Ну и, наконец, доехать из аэропорта в город совсем несложно — каждые 20 минут до площади Каталонии и до площади Испании отправляется голубой экспресс, билет стоит 5,90 евро. Таким же образом вы вернетесь обратно в аэропорт.

Татьяна МАЖАН.