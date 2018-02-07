Страны Балтии не привлекают китайских инвесторов, вкладывающих деньги в Европу в рамках проекта «Нового Шелкового пути». Китайцы не затевают в Прибалтике крупных инфраструктурных проектов, не инвестируют в прибалтийскую недвижимость, не открывают в Литве, Латвии и Эстонии своих представительств. Зачем инвестировать в «буферную зону»?

Китайская консалтинговая компания Knight Frank China опубликовала аналитический доклад «Новые границы перспективы недвижимости по маршруту инициативы “Один пояс — один путь”». Исследование анализирует китайские инвестиции в 69 стран мира, через которые будет проходить маршрут новых китайских транспортных коридоров — «Великого Шелкового пути 2.0» или «Нового Шелкового пути».

Общая сумма китайских инвестиций в рамках проекта «Нового Шелкового пути» в 2016 году составила 900 миллиардов долларов. Наибольшую часть этой суммы — 455 миллиардов (37%) — получил регион Юго-Восточной Азии. На долю Восточной Европы пришлось 11% китайских инвестиций — 137 миллиардов долларов.

Лидерами по объемам инвестиций в недвижимость среди стран Восточной Европы являются Чехия, Россия и Польша.

Чехия занимает 5‑е место по объемам инвестиций в недвижимость среди всех 69 стран — участниц «Нового Шелкового пути»; Россия находится на 6‑м месте. В этих странах китайцы вкладываются в строительство, приобретение офисов, складов, торговых помещений и отелей.

«Двустороннее инвестиционное сотрудничество является одним из наиболее важных направлений в развитии торгово-экономического сотрудничества России и Китая. Еще в 2012 году Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Китайская инвестиционная корпорация (КИК) основали российско-китайский Инвестиционный фонд с капиталом 2 миллиарда долларов США, а в 2014 году была создана Российско-китайская межправительственная комиссия по инвестиционному сотрудничеству.

В апреле 2017 года Комиссия одобрила создание двух совместных инвестиционных фондов с участием фондов развития Дальнего Востока и Байкальского региона, холдинга “Метрополис” и Sinohigh investment с капиталом 2 миллиарда долларов США, а также список из 73 совместных инвестиционных проектов.

В том же месяце на встрече президентов Владимира Путина и Си Цзиньпина в Кремле было подписано соглашение о дальнейшем углублении партнерства, включая продолжение работы по строительству Евразийского экономического союза и китайской инициативы “Один пояс — один путь”. Согласно Министерству торговли Китая, объем инвестиций Китая в Россию в 2016 году составил 9,5 миллиарда долларов США. Основными сферами интересов для китайских инвесторов являются энергетика, сельское и лесное хозяйство, строительство, торговля, текстильная промышленность и электротехника», — пишут аналитики Knight Frank China о денежных вливаниях Китая в Россию.

В рамках того же турне по Европе весной 2017 года, когда Си Цзиньпин и Владимир Путин вели переговоры в Кремле, Литву, Латвию и Эстонию посетили с официальным визитом высшие чины Коммунистической партии Китая. Ради встречи с ними прибалтийские лидеры даже «забыли», что коммунизм для них равная нацизму преступная тоталитарная идеология: так важно было участие в «Экономическом поясе Шелкового пути» и потенциальные китайские инвестиции.

Однако пока эта идеологическая жертва для Прибалтики оказывается напрасной.

Китайские деньги и грузы не идут в балтийские страны, и китайские инвесторы не спешат обосноваться в Прибалтике.

Китайские компании не открывают своих представительств в странах Балтии. Инвестиционные потоки в рамках «Нового Шелкового пути» идут в соседние Беларусь, Россию и Польшу, «обтекая» стороной Эстонию, Латвию и Литву. В приоритете у бизнеса Поднебесной совсем другие европейские страны.

Почему так происходит, лучше всего объясняет то самое исключение, которое подтверждает правило. Единственным инфраструктурным проектом Прибалтики, представляющим интерес для китайских инвесторов в рамках проекта «Новый Шелковый путь», назван Клайпедский порт. Через запятую с ним указаны белорусско-китайский индустриальный парк «Великий камень», высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва — Казань, газопровод «Сила Сибири», китайско-казахстанский индустриальный парк «Хоргос — Восточные ворота». То есть совместные инфраструктурные проекты Китая и ЕАЭС.

Литва не признаёт стратегического сотрудничества с Востоком. В литовском законодательстве с 1992 года прописан запрет на участие в любых интеграционных проектах на востоке.

Литовские власти упорно разрушают нормальные отношения с соседями. Только на днях депутат литовского Сейма от «ландсбергистов» предложил разорвать сотрудничество Литвы с Беларусью. Робкое предложение литовского премьера возобновить работу Российско-литовской межправительственной комиссии породило обвинения чуть ли не в измене Родине.

И при такой политике в Вильнюсе надеются извлечь дивиденды из участия в «Экономическом поясе Шелкового пути»? Планируется, что китайские грузы пойдут через всю территорию России в Беларусь, а оттуда через Клайпеду будут доставляться в Польшу. А ничего, что со всеми перечисленными странами Литва разругалась в пух и прах? Если Клайпедский порт попал в список привлекательных для Китая инвестиционных объектов благодаря удачному географическому положению, то благодаря политике литовских властей он из этого списка вскоре вылетит.

Страны Прибалтики не могут вписаться в проект «Нового Шелкового пути» и оживить свою экономику китайскими инвестициями, потому что их правители четверть века проводили политику разрыва всех связей с «проклятым» Востоком ради интеграции с «благословенным» Западом. У китайских инвесторов закономерно возникает вопрос: какой смысл инвестировать в страны, у которых разрушены отношения с Россией, если весь транзит по «Новому Шелковому пути» в эти страны должен идти через Россию?

Александр Носович