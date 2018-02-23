«Надо к врачу, а начальство не пускает…»

На вопросы читателей отвечают эксперты газеты «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

«Здравствуйте. Я — торговый работник. Хочу поинтересоваться, что говорит трудовое законодательство по поводу такой ситуации. Мне нужно к конкретному специалисту (врачу), который принимает в нашей поликлинике только раз в неделю, и время приема приходится на мое рабочее время. Моя начальница (хозяйка) говорит, что заменить меня ей некем, а потому отпустить она меня в рабочее время не может — разве что я сама найду себе замену и этой «замене» сама же и заплачу. Имеет ли она право так поступать?

Э. Лукина».

Согласно статье 147 (ч. 2) Закона о труде, у работника есть право на кратковременное отсутствие на рабочем месте в том случае, если он не может там присутствовать по причине каких-либо чрезвычайных происшествий, а также непреодолимых (не зависящих от него), форс-мажорных обстоятельств. В трудовом законодательстве также отдельно оговаривается право на кратковременное отсутствие на рабочем месте:

— у женщин в положении — в связи с проверкой состояния здоровья;

— у работников, которые воспитывают детей в возрасте до 18 лет (например, если неожиданно ребенок заболел, пострадал в результате несчастного случая и т. п.).

Однако в трудовом законодательстве не оговорен список всех обстоятельств, дающих работнику право на кратковременное отсутствие, а также не расшифровано само понятие «кратковременное отсутствие» — то есть какое конкретно время подразумевается под данным термином. Поэтому каждая ситуация оценивается и решается в индивидуальном порядке.

В любом случае, если сотруднику необходимо на какое-то время покинуть рабочее место, он обязан заблаговременно уведомить об этом своего работодателя и договориться с ним, на какое время и на каких условиях можно оставить свое рабочее место. Выход при желании можно найти всегда. Например, работник может попросить кого-либо из коллег подменить его — разумеется, также согласовав это с руководством, а позже «вернуть долг» коллеге, поработав за него. Можно предложить какой-либо иной взаимоприемлемый вариант. В любом случае, такого рода вопросы решаются путем достижения компромисса. Если же возникают какие-либо неясности, вопросы или споры, консультацию можно получить по справочным телефонам Государственной трудовой инспекции — 67186522, 67186523, или обратиться в инспекцию письменно.

Зачем в больнице доверенность на внука?

«Здравствуйте! Не могли бы пояснить наши чиновники от медицины, с какой радости они ввели такой порядок, что теперь бабушке, чтобы отвести внука к врачу, требуется доверенность от родителей?! Никогда с этим не сталкивались, а тут вдруг сюрприз: моя мама на днях повела ребенка на консультацию (мы с мужем работаем в это время), и с нее потребовали доверенность! К чему эта бюрократия?! Ведь я же сама записала ребенка на консультацию!»

Как нам пояснили в Государственной инспекции здоровья, согласно статье 13 ч. 1 Закона о правах пациентов «Права несовершеннолетнего пациента» лечение несовершеннолетнего пациента (в возрасте до 14 лет) допускается, если его законный представитель об этом информирован и дал на это свое согласие. Законными представителями ребенка являются его родители — мать и отец (ст. 177 и 223 Гражданского закона), независимо от того, живут они вместе или раздельно. Никакие другие родственники, в том числе бабушки и дедушки, тети и дяди, старшие братья, сестры и т. д., таковыми не являются. Только в случае, если родители не в состоянии заботиться о ребенке или находятся в отъезде на длительное время, права ребенка представляет опекун, назначенный сиротским судом. Следовательно, до достижения совершеннолетия ребенок находится под опекой родителей, поэтому и обязанностью, и правом именно родителей является забота о ребенке, в том числе о его безопасности и здоровье.

Второй важный момент — информация о здоровье ребенка является информацией ограниченной доступности. Поэтому человек, сопровождающий ребенка к врачу, не имеет законного права получать информацию о состоянии здоровья ребенка или принимать решение в связи с вопросами, связанными с лечением, если данное право не акцептировали законные представители ребенка (родители), выдав сопровождающему ребенка взрослому соответствующую доверенность.

Таким образом, взрослый, сопровождающий ребенка, должен иметь законное право представлять его интересы. И если потребуется, должен быть готов подтвердить это свое право документально. Если речь идет о плановой услуге (консультация, обследование, процедура и т. д.) ребенку до 14 лет включительно, сопровождающий его взрослый должен иметь свидетельство о рождении ребенка. Если на ребенка оформлен паспорт или так называемая электронная идентификационная карта (eID), годится и один из этих документов.

Кроме того, сопровождающий ребенка взрослый (в том числе родитель) должен иметь при себе документ, подтверждающий, что он в данный момент является законным представителем юного пациента. Таким подтверждающим документом может быть:

* свидетельство о рождении ребенка, куда вписаны также данные о родителях; его следует предъявлять вместе с документом, удостоверяющим личность взрослого — паспортом или eID (ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА в качестве документа, удостоверяющего личность, НЕ ПРИНИМАЮТСЯ);

* запись в паспорте родителя/родителей о ребенке (о детях) и соответственно документ, удостоверяющий личность ребенка.

Даже в случае, если ребенка приводят на консультацию или на процедуру, о которой было договорено заранее (и на которую ребенка записали сами родители), это все равно квалифицируется как лечение, согласие на которое могут дать только и единственно законные представители ребенка (7-я статья Закона о правах пациентов) — соответственно доверенность необходима и в этом случае.

В доверенности должно быть указано:

— кто уполномочил;

— кого уполномочили;

— персональные данные ребенка, интересы которого представляет уполномоченное лицо;

— объем полномочий (его определяет родитель, дающий доверенность).

Доверенность вовсе не обязательно оформлять у нотариуса. Ее можно оформить и в Детской клинической больнице бесплатно. Для этого кому–то из родителей нужно заранее явиться в регистратуру (лично!), имея на руках:

— документ, удостоверяющий личность его самого (родителя) — паспорт или eID;

— документ, удостоверяющий личность уполномоченного лица (бабушки или другого родственника);

— документ, удостоверяющий личность ребенка.

Доверенность можно заполнить в регистратуре многофункционального корпуса ДКУБ (Виенибас гатве, 45, по рабочим дням с 7.00 до 20.00, по субботам с 9.00 до 19.00, по воскресеньям с 12.00 до 20.00). Кроме того, оформить доверенность на сопровождение ребенка можно в больнице «Гайльэзерс» (ул. Юглас, 20) и в Огре (просп. Гайсмас, 2/6).

Важный момент: вышеупомянутые правила касаются только ПЛАНОВЫХ медицинских услуг. В ситуациях, когда необходима НЕОТЛОЖНАЯ медицинская помощь, она оказывается всегда и независимо ни от чего. В том числе наличия документов у ребенка и сопровождающего его лица.

Пособие на образование: кому, когда и сколько?

«Доброго времени суток! Услышала недавно, что бедным семьям, если в них воспитываются школьники, город платит особое пособие — на образование. Если это правда, где и как его можно получить?

Л. Пучкова, Рига».

Действительно, такое пособие существует, и оно предназначено рижским семьям с детьми, средний доход в которых в течение последних трех месяцев не превышал 192,09 евро в месяц на одного члена семьи. Кроме того, члены семьи должны быть задекларированы в Риге не менее 12 месяцев до момента получения пособия и проживать по адресу, указанному в заявлении.

Размер пособия на получение образования — 35,57 евро. Оно полагается рижским школьникам в возрасте до 20 лет, которые учатся в учебных заведениях общего или профессионального образования. Для учащихся классов социальной коррекции ограничения возраста нет.

И еще один важный момент. Заявления на получение этого пособия принимаются только в ограниченный период времени — с 1 июня по 31 октября.

Марина БЛУМЕНТАЛЬ.