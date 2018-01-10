Премьер готов простить тех, кто бездарно потратил более 14 миллионов, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

«Мне теперь из этого дома два пути: либо я ее веду в загс, либо она меня ведет к прокурору», — говорил герой «Кавказской пленницы». Не знаю, как насчет загса, но поход к прокурору авторам провального проекта э–здоровья явно не грозит, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Улики есть, а виновных — нет

Премьер Марис Кучинскис заявил, что сейчас нужно концентрироваться на устранении недостатков в самой системе э–здоровья, а поиск виновных отложить на потом. «К тому же то, что происходило ранее при разработке э–здоровья, оценивалось тогда, когда минздравом руководил Гунтис Белевичс», — сказал глава правительства и… ошибся.

Видно, память премьеру изменила. В ту пору Белевичс, так же как и сейчас Кучинскис, заявлял, что нет времени на поиск виновных — нужно заниматься спасением системы э–здоровья. Потом миссия спасения провальной системы за 14 миллионов евро перешла к Анде Чакше.

Но и она не стала искать виновных. Как известно, госпожа Чакша уже ушла с поста министра здоровья в декретный отпуск, оставив в «наследство», мягко говоря, корявую систему э–здоровья. И вот теперь премьер тоже не намерен искать ответственных за этот беспредел, который, кстати, оплатили все налогоплательщики Евросоюза — создание в Латвии электронной базы данных в здравоохранении финансировалось из еврофондов.

Круг замкнулся: виновных никто не ищет — и система хромает на обе ноги. Семейные врачи жалуются и на медлительность этой интернет–базы данных, и на невозможность выписать рецепты на те или иные медикаменты, а зачастую система в течение рабочего дня вообще длительно недоступна — ни семейным врачам, ни фармацевтам, ни пациентам!

Даёшь парламентское расследование!

В отчаянии Латвийское общество врачей уже обратилось к депутатам сейма с призывом создать парламентскую следственную комиссию, дабы все–таки попытаться найти виновных в этой своего рода диверсии.

Но рискнем предположить, что правящая коалиция на создание такой комиссии не пойдет. А то, глядишь, еще найдут не тех виновных. Это весьма опасное расследование для властей.

Куда интереснее расследовать нафталиновый скандал вокруг «дела олигархов» — с тех пор прошло семь лет, основные фигуранты этой истории уже давно вне политики и их вполне можно «прессовать».

Вызывайте прокурора

«На следующее заседание комиссии вместе с чиновниками минздрава в сейм следует пригласить и представителя Генпрокуратуры», — призвал во вторник на комиссии парламента по социальным делам оппозиционный депутат Андрей Клементьев.

Да, уже на следующем заседании депутаты обещали все–таки выяснить, почему система э–здоровья до сих пор не работает так, как должна была, и кто за это несет ответственность.

Даже однопартиец премьера депутат сейма от Союза зеленых и крестьян Андрис Берзиньш заявил, что с позицией Кучинскиса не согласен и виновные должны быть найдены. «Иначе и реализаторы других проектов будут действовать так же халатно, зная, что им за это ничего не грозит», — логично предположил А. Берзиньш.

Абик ЭЛКИН.