Умение ввести противника в заблуждение с древнейших времен считается одним из важнейших качеств хорошего полководца. Легендарный китайский военачальник Сунь-Цзы еще в IV веке до нашей эры писал: «Война — это путь обмана». Дезориентированного, деморализованного и сбитого с толку врага победить гораздо проще, чем собранного.

Во время Великой Отечественной войны советская разведка вела массированную кампанию по дезинформации германского командования самыми различными способами, в том числе основанными на так называемой радиоигре — «вбросе» ложной информации в эфир посредством захваченных у противника передатчиков. Случалось, что 70 таких операций велись одновременно. Благодаря радиоигре советской контрразведке удалось задержать более 400 агентов и кадровых сотрудников немецких спецслужб, дезориентировать множество частей и соединений вермахта, сорвать стратегические планы противника. Немецкие части неоднократно попадали в засады и «котлы», когда их командиры получали по радиосвязи на первый взгляд логичные «приказы».

Одной из последних крупных советских радиоигр военного периода стала «Операция «Березино», стартовавшая в августе 1944-го. Советская разведка задействовала в ней пленного подполковника немецкой армии Генриха Шерхорна. Он играл роль командира мифической воинской части вермахта численностью около двух тысяч человек, которая якобы скрывалась в лесах Белоруссии в районе реки Березины. «Лишенцы» не имели связи с командованием, испытывали острую нехватку боеприпасов, еды и медикаментов. Эту легенду удалось донести до немецкого командования с помощью советской резидентуры.

Операция «Березино» продолжалась вплоть до конца войны. Для части Шерхорна, который за время операции был произведен немецким командованием в полковники, высылались оружие, продовольствие, деньги. Все отправленные на подмогу люди тут же арестовывались, после обработки часть из них начинала работать на советскую разведку и тем самым включалась в игру. Операция завершилась 5 мая 1945 года, когда Шерхорн получил последнюю радиограмму из Берлина. В ней сообщалось, что из-за тяжелого положения, в котором оказалась Германия, «партизаны» могут рассчитывать только на себя. Абвер так и не понял, что его все это время попросту «дурили».