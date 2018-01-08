Надувательство советской разведки(3)

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Анатолий Тарасов
11:16 08.01.2018
Lifenews / Интересно

Умение ввести противника в заблуждение с древнейших времен считается одним из важнейших качеств хорошего полководца. Легендарный китайский военачальник Сунь-Цзы еще в IV веке до нашей эры писал: «Война — это путь обмана». Дезориентированного, деморализованного и сбитого с толку врага победить гораздо проще, чем собранного.

Во время Великой Отечественной войны советская разведка вела массированную кампанию по дезинформации германского командования самыми различными способами, в том числе основанными на так называемой радиоигре — «вбросе» ложной информации в эфир посредством захваченных у противника передатчиков. Случалось, что 70 таких операций велись одновременно. Благодаря радиоигре советской контрразведке удалось задержать более 400 агентов и кадровых сотрудников немецких спецслужб, дезориентировать множество частей и соединений вермахта, сорвать стратегические планы противника. Немецкие части неоднократно попадали в засады и «котлы», когда их командиры получали по радиосвязи на первый взгляд логичные «приказы».

 

Одной из последних крупных советских радиоигр военного периода стала «Операция «Березино», стартовавшая в августе 1944-го. Советская разведка задействовала в ней пленного подполковника немецкой армии Генриха Шерхорна. Он играл роль командира мифической воинской части вермахта численностью около двух тысяч человек, которая якобы скрывалась в лесах Белоруссии в районе реки Березины. «Лишенцы» не имели связи с командованием, испытывали острую нехватку боеприпасов, еды и медикаментов. Эту легенду удалось донести до немецкого командования с помощью советской резидентуры.

 

Операция «Березино» продолжалась вплоть до конца войны. Для части Шерхорна, который за время операции был произведен немецким командованием в полковники, высылались оружие, продовольствие, деньги. Все отправленные на подмогу люди тут же арестовывались, после обработки часть из них начинала работать на советскую разведку и тем самым включалась в игру. Операция завершилась 5 мая 1945 года, когда Шерхорн получил последнюю радиограмму из Берлина. В ней сообщалось, что из-за тяжелого положения, в котором оказалась Германия, «партизаны» могут рассчитывать только на себя. Абвер так и не понял, что его все это время попросту «дурили».

РИА Новости / Фото
Комментарии (3)
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СССР 11:40 08:01:2018

Победителей не судят!

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Latviešu patriots 12:07 08:01:2018

Bet derēja sodīt Krieviju.

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ДТТ 12:07 08:01:2018

ДАВАЙТЕ ПРАВДЕ СМОТРЕТЬ В ГЛАЗА
МОСКВА
В ХОДЕ МНОГОХОДОВОЙ ОПЕРАЦИИ ЦРУ США,
В
1991 ГОДУ ПРОСРАЛА АМЕРИКАНЦАМ
ВСЮ ВОСТОЧНУЮ ЕВРОПУ(страны Варшавкого договора),
ПРИБАЛТИКУ - ЛАТВИЮ,ЛИТВУ и ЭСТОНИЮ,
А
ТАКЖЕ ВСЮ СВОЮ СОВЕТСКУЮ СРЕДНЮЮ АЗИЮ...
БОЛЕЕ ТОГО.
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИШЛОСЬ ПОМЕНЯТЬ
СВОЮ
ПОЛИТИЧЕСКУЮ ФОРМАЦИЮ
С КОММУНИСТИЧЕСКОЙ на КАПИТАЛИСТИЧЕСКУЮ...
НУ и ГДЕ БЫЛИ ЭТИ ХИТРЫЕ СОВЕТСКИЕ РАЗВЕДЧИКИ71

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (3)

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