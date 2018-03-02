В опросе приняли участие более 7000 человек, были установлены лучшие работодатели и в регионах Латвии, а также по отраслям народного хозяйства и в государственном секторе.
Церемония награждения состоится на ул. Пулквежа Бриежа, 12, в здании АО «Latvenergo», которое было признано лучшим работодателем в 2016 году.
Лучшие обдиратели латвии« ответить
ну тут без вариантов-----Латвэнерго --1 место!====НАШ девиз----"МЫ народ имели и будем иметь----и не мешайте НАМ иметь ВАС."« ответить
Es.lepojos ar Latvijas darba devējiem!« ответить