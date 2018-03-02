Наградят лучших работодателей Латвии(3)

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Так это было в прошлом году
Тимур Пушкарев
12:50 02.03.2018
Латвия с плюсом / Экономика

Предприятие по подбору персонала CV-Online Latvia наградит сегодня лучших работодателей Латвии, которые были выяснены в ходе опроса работников, сообщила агентству ЛЕТА представитель предприятия Криста Розиня.

В опросе приняли участие более 7000 человек, были установлены лучшие работодатели и в регионах Латвии, а также по отраслям народного хозяйства и в государственном секторе.

 

Церемония награждения состоится на ул. Пулквежа Бриежа, 12, в здании АО «Latvenergo», которое было признано лучшим работодателем в 2016 году.

LETA / Фото LETA
Комментарии (3)
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Правда тут 12:54 02:03:2018

Лучшие обдиратели латвии

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10 дюймов 13:02 02:03:2018

ну тут без вариантов-----Латвэнерго --1 место!====НАШ девиз----"МЫ народ имели и будем иметь----и не мешайте НАМ иметь ВАС."

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Latviešu patriots 13:20 02:03:2018

Es.lepojos ar Latvijas darba devējiem!

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 

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