Так это было в прошлом году

Предприятие по подбору персонала CV-Online Latvia наградит сегодня лучших работодателей Латвии, которые были выяснены в ходе опроса работников, сообщила агентству ЛЕТА представитель предприятия Криста Розиня.

В опросе приняли участие более 7000 человек, были установлены лучшие работодатели и в регионах Латвии, а также по отраслям народного хозяйства и в государственном секторе.

Церемония награждения состоится на ул. Пулквежа Бриежа, 12, в здании АО «Latvenergo», которое было признано лучшим работодателем в 2016 году.