Находка в Израиле перевернула теорию миграции людей из Африки(4)

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Владимир Бучельников
08:03 26.01.2018
Техно / Наука

Израильские археологи обнаружили самые древние на сегодняшний день останки современного человека за пределами Африканского континента.

По словам Исраэля Гершковица, соавтора работы, в 2002 году студент обнаружил в израильской пещере Мислия левую часть верхней челюсти. Применив три различных техники датировки, ученые выяснили, что челюсть принадлежала Homo sapiens, жившему 177-194 тыс. лет назад. Ранее самые древние останки человека за пределами Африки датировались периодом 90-120 тыс. лет назад.

 

Кроме останков близ пещеры были найдены каменные инструменты, выполненные в так называемой леваллуазской технике. Это означает, считают археологи, что появление этого метода обработки камня было связано с поялением современных людей в этом регионе Ближнего Востока. Другие артефакты, найденные в пещере, указывают на то, что среди людей были охотники на крупных животных – оленей, газелей и туров.

 

Эти находки доказывают, что современные люди мигрировали из Африки минимум на 50 тыс. лет раньше, чем считалось ранее. «Более ранняя миграция из Африки предполагает, что культурные или генетические обмены с местными древними популяциями происходили ранее, чем считалось прежде. Это совпадает с недавними генетическими доказательствами более ранней миграции людей из Африки», — пояснил Рольф Кам, палеоантрополог из Бирмингемтонского универстета (США). Статья о результатах исследования опубликована в журнале Science. 

Газета.ru / Фото
Комментарии (4)
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сколько можно врать 08:34 26:01:2018

а как тогда соотнести находку колеса в шахте донбаса в начале 2000 годов.почему молчим?

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Ты суслика видишь? 09:05 26:01:2018

"современные люди мигрировали из Африки минимум на 50 тыс. лет раньше, чем считалось ранее"

Абсолютная чушь! Теория миграции из Африки - околонаучный фейк, который считают истиной в последней инстанции просто по привычке!

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К. А. Ин 09:28 26:01:2018

Более того : некоторые сомневаются, что Земля стоит на 3 слонах

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Alexandr 11:33 26:01:2018

По словам Исраэля Гершковица, соавтора работы, в 2002 году студент обнаружил в израильской пещере Мислия левую часть верхней челюсти. Применив три различных техники датировки, ученые выяснили, что челюсть принадлежала , Гундяеву Кирилу жившему 177-194 тыс. лет назад.

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (23)