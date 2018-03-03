Ответ на вопрос, кто виноват в нынешнем банковском кризисе, по привычке нашелся быстро. Виновата Россия. Об этом стало известно из многих источников. И пресловутый банкир Гиртс Рунгайнис предположил, что это Россия пытается дискредитировать финансовый сектор Латвии, и депутату Европарламента Инесе Вайдере подумалось, что это спецоперация России.

Да и латвийское министерство обороны обратило внимание: «Существует высокая вероятность, что воплощается организованная извне широкомасштабная информационная операция, которая по структуре и выполнению идентична тем, которые наблюдались в предвыборное время в США, Франции и Германии».

Обвинения в адрес России — своего рода латвийский национальный спорт с большой историей и списком достижений, которые потянут на несколько томов.

Россия собирается напасть на Латвию

Президент Вайра Вике-Фрейберга 5 мая 2000 года заявила в интервью британской радиостанции BBC, что Россия может вновь применить военную силу в отношении стран Балтии, но ее нападение на Латвию косвенно явится нападением также на НАТО и Европейский союз.

Уже 28 мая 2000 года президент Вике-Фрейберга в интервью немецкому журналу Der Spiegel признала, что нестабильность в России заставляет ее нервничать, и подчеркнула, что основа демократии этого государства сомнительна, отметив, что никогда бы не исключила возможность того, что Россия может оккупировать Латвию.

В том же 2000 году, 22 февраля, председатель парламентской фракции Народной партии Гундарс Берзиньш заявил, что так называемый педофильский скандал организовали российские спецслужбы, потому что на прошлой неделе Латвию посетил некий «генерал ЧК», который встретился с депутатами Сейма.

По словам Берзиньша, цель провокации — добиться роспуска Сейма. Спецслужбы сообщили, что в указанное время Латвию не посещал ни один генерал ЧК.

Россия не пускала в НАТО

В ноябре 2001 года Бюро по защите Конституции предоставило Совету по национальной безопасности доклад, в котором содержалось предупреждение о возможной информационной войне России против Латвии, сообщала газета Diena.

По утверждению издания, российский президент якобы одобрил кампанию, в задачи которой входит очернение Латвии в глазах международного сообщества, что станет одной из причин отказа принять ее в НАТО.

Главными направлениями этой кампании должны были стать утверждения о наличии транзита криминального характера через Латвию, широко развитой сети секс-индустрии в стране и деятельности международных преступных группировок. Журналистам даже удалось выяснить, что на организацию кампании было выделено 60 миллионов рублей.

Россия портит отношения с ЕС

А 17 апреля 2004 года президент Вике-Фрейберга упрекнула Россию в желании испортить латышам Первомай. В то время Латвию как раз приняли в Европейский союз, а в Риге состоялся митинг протеста против ограничения образования на русском языке.

«Мы замечаем, как усиливается активность политиков и журналистов. Отношение к Латвии становится все менее дружеским и откровенно враждебным. Это в некотором роде вмешательство во внутренние дела, попытка раздуть проблему в тщетной надежде сделать русский язык официальным языком Латвии и, следовательно, языком Европейского союза», — заявила Вике-Фрейберга в интервью одному из швейцарских изданий, а затем повторила то же самое для китайского телевидения.

Россия подкупает латвийских футболистов

В августе 2005 года капитан сборной Латвии Виталий Астафьев заявил в газете Sporta Avizе, что перед игрой со сборной России футболистам сборной Латвии предлагали деньги за «сдачу матча». По словам Астафьева, случилось это перед отборочным матчем чемпионата мира по футболу.

«Это был подкуп со стороны России — они предлагали деньги, чтобы мы эту игру проиграли. Могу сказать только то, что деньги предлагались и руководству Латвийской федерации футбола и отдельным игрокам, с которыми связывались представители российской стороны. Предлагаемые суммы были впечатляющими», — делился с журналистами футболист.

Матч в Риге, как известно, завершился со счетом 1:1.

Позже Астафьев утверждал, что он такого не говорил и это домыслы корреспондента газеты.

Россия оказывает давление через музыку

В июле 2008 года адвокат Андрис Грутупс в интервью журналистам заявил, что цель проходившего Юрмале эстрадного конкурса «Новая волна» — работать на русскую публику в Латвии и поддерживать в них русский дух.

Адвокат был уверен, что «Новая волна» хочет понемногу приучить латышей к русскому языку и к его доминированию, поскольку сила музыки и песни очень действенна. Нередко музыка, которая звучит у человека в голове, определяет его мысли и чувства, подчеркивал Грутупс.

«Цель «Новой волны» — не только развлечение лояльных Кремлю миллионеров, но и идеологическая сверхзадача: легимитизировать имперскую культуру и идеологию в старых границах империи. А именно, вернуть Латвию в границы СССР 1990 года. Морально, духовно, психологически», — такое предупреждение доктора философских наук Сандры Вейнберги появилось на портале TVnet в 2012 году.

Россия привязывает деньгами и хоккеем

Шестнадцатого июня 2008 года президент Валдис Затлерс в интервью передаче 900 sekundes на телеканале LNT заявил, что российские инвестиции — это риск экономической зависимости, за которой может последовать политическая зависимость.

«У Латвии открытая экономика, и мы видим себя на Западе. На Западе, где существует поток капитала демократического общества и инвестиции, которые существенно не влияют на суверенитет государства», — сказал президент Затлерс, подчеркнув, что существует огромная разница между западными и российскими инвестициями, и отметив, что именно России принадлежит множество предприятий, через которые она может влиять на внешнюю политику.

А в марте 2012 года латышская пресса писала о тайном потоке российских денег в Латвию, причем это был не просто какой-то там поток, а поток, который тек прямиком из кармана самого президента РФ Владимира Путина. Журнал IR сообщал, что Путин таким образом собирается восстановить Советский Союз.

В 2017 году, 7 февраля, журналист Артис Дрезиньш призывал начать игнорировать хоккейный клуб «Динамо» (Рига), который является инструментом так называемой мягкой власти России.

«В наш клуб вливали российские деньги и продолжают это делать по сей день за счет газового бизнеса. Сначала еще казалось, что эти деньги не пахнут, но после войн России с Грузией и Украиной — они страшно смердят! Самое ужасное, что никто не может ответить на вопрос о том, зачем нам нужен такой клуб, который содержит, как его называют многие политики и друзья НАТО, агрессор? Разве у России так много денег, что они не знаю, куда их деть? Глупости! Поэтому мое предложение — игнорировать «Динамо»! Пускай сами варятся в собственном соку со своим чекистом (имеется в виду председатель совета «Динамо Рига» Юрис Савицкис) и российскими деньгами», — заявлял журналист.

Россия вмешивается в выборы

В апреле 2017 года директор Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис в интервью журналу IR заявлял о том, что существует вероятность попытки российских спецслужб вмешаться в выборы самоуправлений в Латвии. Майзитис отмечал, что прямых доказательств этому нет, но есть вероятность, что будут предприняты попытки скомпрометировать кандидатов и будет распространяться пропаганда.

«Не будем наивными, мы знаем, что будут попытки влиять на наши выборы кампанией дезинформации и популизма и кибератаками из-за рубежа, с чем уже столкнулись западные страны», — утверждала на съезде Национального объедения в декабре 2017 года, спикер Сейма Инара Мурниеце.

Михаил Губин