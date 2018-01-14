Найден способ покончить с анонимностью биткоина(2)

Лента новостей
Бандиты напали на пьяную Гузееву с бутылкой Эксперт: президент Латвии должен говорить на английском свободно! Перекличка капитанов Невероятно: МИД Латвии резко обогащает своих сотрудников Рики Мартин вступил в брак с художником Джаном Йозефом (фото) Советники Порошенко помогли Януковичу вывести 1,5 миллиарда долларов Олигархи России просят США их помиловать, сохранив выведенные из РФ деньги Найден способ покончить с анонимностью биткоина «Ожидают директивы из Парижа»
Eще в разделе
Deutsche Bank оштрафовали в США за отмывание российских денег Рижанин рассказал, насколько цинично “Elkor” обманывает своих клиентов Эксперты: через пару лет и продавцы в Латвии будут получать 1000 евро в месяц СМИ: латвийцы скупают дома в Крыму, страхуясь на случай кризиса в ЕС В Риге растут цены на бензин
Герман Бергер
09:25 14.01.2018
Экономика / Финансы

Производитель микросхем для майнинга криптовалют, компания Bitfury, предложила способ раскрыть цепочку транзакций в сети биткоина. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Решение, предложенное Bitfury, предполагает объединение адресов разных криптовалютных кошельков одного пользователя в кластеры.

 

Гендиректор компании Валерий Вавилов отметил, что пользователи заводят несколько кошельков, чтобы скрывать свою личность и, как считают в Bitfury, с помощью этого совершать преступления. «Наш метод поможет проводить расследования и сократит преступную деятельность», — цитирует Вавилова блог Bitfury.

 

Как пишет Bitcoin.com, разработчики криптовалюты негативно отреагировали на предложение Bitfury, поскольку анонимность изначально задумывалась как обязательный элемент биткоина. Так, Джимми Сонг сказал, что разочарован в Bitfury, по его мнению, это «следующий уровень Chainalysis».

 

Chainalysis занимается трекингом блокчейна и помогает властям США расследовать преступления, связанные с криптовалютами. Компания утверждает, что может отследить назначение транзакций.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Latviešu patriots 10:19 14:01:2018

atbalstu 100%

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 10:38 14:01:2018

Bitcoin ir jākontrolē, un nodokļi jāmaksā!

« ответить

Мнение
6_resize-col15
Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV