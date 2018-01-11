Найден способ залезть в чужую переписку в WhatsApp

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Виталий Вавилкин
16:20 11.01.2018
Техно / Технологии

Немецкие специалисты в области криптографии обнаружили способ проникнуть в приватные групповые чаты мессенджера WhatsApp. Об этом сообщает The Wired.

Исследование показало, что любой пользователь, который имеет доступ к серверам приложения, может внедрять в приватные чаты новых участников без одобрения администраторов. После добавления нового юзера он получает возможность читать все последующие сообщения.

 

WhatsApp использует принцип end-to-end шифрования, согласно которому переписка пользователей, в том числе участников приватных чатов, хранится на их устройствах, а не на серверах. The Wired отмечает, что доступ к серверам могут получить только сотрудники компании, правительство и продвинутые хакеры.

 

Глава службы безопасности Facebook (владеет WhatsApp) в своем Twitter отметил, что участники приватного чата получают сообщения о новых участниках и могут самостоятельно решить, продолжать ли разговор в этом случае.

Lenta.ru / Фото
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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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