Найден уникальный военный самолёт России(1)

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Герман Бергер
19:40 22.02.2018
Техно / Оружие

На Минском заводе гражданской авиации №407 замечен учебно-боевой самолет Ту-134А-4 с символикой ВМФ России. Машина находится там на ремонте, сообщает ресурс Defence Blog.

Самолет окрашен в серый цвет, на нем есть надпись «Военно-морской флот», российский триколор и флаг ВМФ с эмблемой.

 

Представители завода в беседе со «Sputnik Беларусь» опровергли наличие на предприятии такой техники, заявив, что распространяемые в сети фотографии являются подделкой.

 

 

Ту-134А-4, более известный как Ту-134УБЛ, предназначен для обучения курсантов полетам на бомбардировщиках Ту-22М3. Класс морской ракетоносной авиации был ликвидирован в России еще в 2012 году, однако эти бомбардировщики тем не менее способны бороться с кораблями — для этого они могут нести крылатые ракеты Х-32 класса «воздух-поверхность».

 

 

В отличие от пассажирского Ту-134 фюзеляж Ту-134А-4 удлинен на четыре метра, а носовая часть самолета схожа с той, которой оснащаются ракетоносцы, пишет «Российская газета». Версия для флота отличается дополнительным рабочим местом штурмана, держателями для бомб и крылатых ракет, а салон оборудован 12 креслами для курсантов, в полете поочередно проходящих практику на месте второго пилота. Издание отмечает, что таких самолетов в России выпущены единицы, в частности, два экземпляра закреплены за Ейским авиацентром.

 

В 2011 году Ту-134УБЛ были списаны после выхода указа тогдашнего президента России Дмитрия Медведева, изданного на фоне катастрофы с участием пассажирского самолета этого типа под Петрозаводском. Указ главы государства распространялся только на гражданскую авиацию, однако его учли в Министерстве обороны, которым в то время руководил Анатолий Сердюков. Спустя несколько лет учебно-боевые версии Ту-134 были возвращены на службу из-за отсутствия альтернатив.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 21:11 22:02:2018

Atklāts unikāls krievu lidojošais sūds!

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Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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