Найдены препараты против старения(4)

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Виталий Вавилкин
09:20 01.02.2018
Техно / Наука

Международная группа ученых из Великобритании и Германии идентифицировала 24 новых препарата, которые потенциально останавливают старение и продлевают жизнь. Препринт исследования опубликован в репозитории bioRxiv.org.

Старение является комплексным процессом, который выражается как в накоплении повреждений ДНК, так и в нарушении гомеостаза в клетках, тканях и органах. При этом самой уязвимой частью организма является мозг, что выражается в ослаблении когнитивных способностей и усилении нейродегенеративных процессов.

 

Исследователи проанализировали активность генов в 22 различных областях мозга у людей в возрасте от 20 до 106 лет. Образцы нервной ткани были получены из лобных и височных долей, мозжечка, лимбической системы и других мозговых структур. Специалисты определили продукты генов — транскрипты (молекулы матричной РНК) — концентрация которых в нейронах изменялась с возрастом. Таким образом, ученые выявили гены, активность которых была маркером старения.

 

Для поиска потенциальных антивозрастных веществ ученые использовали базу данных Connectivity Map. В ней содержится информация о лекарственных препаратах, которые влияют на синтез транскриптов, усиливая или подавляя его. Обнаружено 24 соединения, способные продлить жизнь, влияя на активность генов. При этом для четырех препаратов, включая ресвератрол и сиролимус, был ранее доказан антивозрастной эффект, который они оказывали на организм животных.

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 09:30 01:02:2018

Nav slikti. Dzīvosim ilgāk.

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--- 10:20 01:02:2018

Тебе вряд ли это светит. Мусора на земле и так слишком много!

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Latviešu patriots 10:22 01:02:2018

Tu tiešām esi atkritumi.

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Latviešu patriots 10:32 01:02:2018

Latvieši dzīvos ilgāk par krieviem!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)

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