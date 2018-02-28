Владельцы домашних животных скоро взвоют от поборов, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Волна роста цен и тарифов, поднявшаяся в первые месяцы нового года, бьет жителей Латвии с самых неожиданных сторон. Выяснилось, например, что в Риге подорожало содержание собак: выросла пошлина, которую нужно платить за любое животное, вне зависимости от размера, достигшее возраста шести месяцев.

Ваше собачье дело

В 2017 году размер собачьей пошлины составлял 8,54 евро, сейчас — 10 евро в год. Уплативший деньги получает жетон, который следует прикрепить к ошейнику собаки или на другое видное место экипировки.

Все серьезно: жетон могут потребовать предъявить муниципальная полиция и даже некая административная инспекция.

Вообще власти понаписали целые рулоны положений и требований в отношении содержания собак, о большинстве которых нормальный житель, как правило, даже не подозревает. Например, вы знаете, что в законе написано, что собак — и тех, которые содержатся дома, и тех, что на привязи, — необходимо выгуливать в течение как минимум 30 минут? Вы раньше просто выгуливали собаку? Нет, на самом деле вы выполняли правила Кабинета министров № 291. Именно они регулируют в стране взаимоотношения между людьми и собаками, а заодно и котами.

Погулять с собачкой — это удовольствие, понятно, бесплатное. Но есть и более разорительные для хозяев положения. Так, собака должна быть зарегистрирована, привита, и у нее должен быть микрочип. Устройство величиной с зернышко вживляет под кожу врач–ветеринар, одновременно регистрируя животное в базе данных. Стоит имплантация чипа 15–20 евро.

Хозяин на поводке

А еще закон устанавливает моменты кормления и содержания собак. Указано, например, что владелец несет ответственность за надлежащее содержание животного, его кормление, соответствующее породе и физиологическим особенностям, и постоянный доступ к чистой воде.

Владелец также в ответе за то, чтобы его питомец не беспокоил окружающих, не пугал их и уж тем более не наносил вреда здоровью людей и других животных, а также чужому имуществу.

Особые требования предъявляются к владельцам так называемых опасных собак, тех, что относятся к бойцовским породам. Такого зверя владелец должен держать в огороженных местах, выгуливать на поводке не длиннее 1,5 метра, в закрытом наморднике. На псе должен быть красный светоотражающий ошейник с идентификационным номером и телефоном службы Центра сельскохозяйственных данных. Гулять с «опасной» собакой могут только лица старше 18 лет.

В период с 7.00 до 23.00 запрещается выгуливать собаку без поводка в зоне зеленых насаждений, за исключением мест, специально предназначенных для прогулок. Нельзя выгуливать собак на детских игровых, спортивных площадках и в местах развлечений, а также приводить животных в места, предназначенные для купания. «Даже если ваш песик помещается в карман и вы его носите за пазухой — на пляж с питомцем вход запрещен, особенно если это официальная зона для купания», — сообщается на сайте Рижской думы.

Штрафы кусаются

Нарушителей вышеуказанных правил ждут наказания по всей строгости закона. За несоблюдение правил содержания животных положен денежный штраф: для физических лиц — от 7 до 350 евро, для юридических — от 15 до 700 евро с конфискацией животного или без.

Если нарушение совершено повторно в течение года после наложения штрафа или же в результате его нанесен физический или материальный ущерб, то штраф для физических лиц составляет от 15 до 700 евро, для юридических — от 700 до 1400 евро с конфискацией животного или без.

За нарушение правил содержания опасных собак штраф повышенный: для физического лица — от 70 до 700 евро, для юридического — от 110 до 1400 евро с конфискацией животного или без таковой.

За жестокое обращение с животным можно угодить и в тюрьму — на срок до 3 лет. Но это уже совсем другая история, уголовная.

Григорий АНТОНОВ.