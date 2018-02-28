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газета Сегодня
18:30 28.02.2018
газета Сегодня / Законы

Владельцы домашних животных скоро взвоют от поборов, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Волна роста цен и тарифов, поднявшаяся в первые месяцы нового года, бьет жителей Латвии с самых неожиданных сторон. Выяснилось, например, что в Риге подорожало содержание собак: выросла пошлина, которую нужно платить за любое животное, вне зависимости от размера, достигшее возраста шести месяцев.

 

Ваше собачье дело

 

В 2017 году размер собачьей пошлины составлял 8,54 евро, сейчас — 10 евро в год. Уплативший деньги получает жетон, который следует прикрепить к ошейнику собаки или на другое видное место экипировки.

 

Все серьезно: жетон могут потребовать предъявить муниципальная полиция и даже некая административная инспекция.

 

Вообще власти понаписали целые рулоны положений и требований в отношении содержания собак, о большинстве которых нормальный житель, как правило, даже не подозревает. Например, вы знаете, что в законе написано, что собак — и тех, которые содержатся дома, и тех, что на привязи, — необходимо выгуливать в течение как минимум 30 минут? Вы раньше просто выгуливали собаку? Нет, на самом деле вы выполняли правила Кабинета министров № 291. Именно они регулируют в стране взаимоотношения между людьми и собаками, а заодно и котами.

 

Погулять с собачкой — это удовольствие, понятно, бесплатное. Но есть и более разорительные для хозяев положения. Так, собака должна быть зарегистрирована, привита, и у нее должен быть микрочип. Устройство величиной с зернышко вживляет под кожу врач–ветеринар, одновременно регистрируя животное в базе данных. Стоит имплантация чипа 15–20 евро.

 

Хозяин на поводке

 

А еще закон устанавливает моменты кормления и содержания собак. Указано, например, что владелец несет ответственность за надлежащее содержание животного, его кормление, соответствующее породе и физиологическим особенностям, и постоянный доступ к чистой воде.

 

Владелец также в ответе за то, чтобы его питомец не беспокоил окружающих, не пугал их и уж тем более не наносил вреда здоровью людей и других животных, а также чужому имуществу.

 

Особые требования предъявляются к владельцам так называемых опасных собак, тех, что относятся к бойцовским породам. Такого зверя владелец должен держать в огороженных местах, выгуливать на поводке не длиннее 1,5 метра, в закрытом наморднике. На псе должен быть красный светоотражающий ошейник с идентификационным номером и телефоном службы Центра сельскохозяйственных данных. Гулять с «опасной» собакой могут только лица старше 18 лет.

 

В период с 7.00 до 23.00 запрещается выгуливать собаку без поводка в зоне зеленых насаждений, за исключением мест, специально предназначенных для прогулок. Нельзя выгуливать собак на детских игровых, спортивных площадках и в местах развлечений, а также приводить животных в места, предназначенные для купания. «Даже если ваш песик помещается в карман и вы его носите за пазухой — на пляж с питомцем вход запрещен, особенно если это официальная зона для купания», — сообщается на сайте Рижской думы.

 

Штрафы кусаются

 

Нарушителей вышеуказанных правил ждут наказания по всей строгости закона. За несоблюдение правил содержания животных положен денежный штраф: для физических лиц — от 7 до 350 евро, для юридических — от 15 до 700 евро с конфискацией животного или без.

 

Если нарушение совершено повторно в течение года после наложения штрафа или же в результате его нанесен физический или материальный ущерб, то штраф для физических лиц составляет от 15 до 700 евро, для юридических — от 700 до 1400 евро с конфискацией животного или без.

 

За нарушение правил содержания опасных собак штраф повышенный: для физического лица — от 70 до 700 евро, для юридического — от 110 до 1400 евро с конфискацией животного или без таковой.

 

За жестокое обращение с животным можно угодить и в тюрьму — на срок до 3 лет. Но это уже совсем другая история, уголовная.

 

Григорий АНТОНОВ.                            

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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Сергей 18:56 28:02:2018

Дебилоиды, например в Испании и в тех же штатах да и во Франции никто не запрещает на пляже с собакой, условие убирать за своим питомцем. Латвия это сборище без мозгов ,зацикленных на сборе халявных денег со своего нищего народа

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Latviešu patriots 18:58 28:02:2018

Normālas prasības, kā civilizētajā pasaulē! 100% atbalstu!

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Что ты можешь знать о цивилизованном мире?! 20:09 28:02:2018

Тогда уж давайте, как в цивилизованном мире, отпускать работников с работы погулять с собачкой, если это сделать некому. Естественно , это отсутствие на работе должно оплачиваться .

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Кебабчи 18:58 28:02:2018

Приводиш 2 собаки - один кебаб бесплатно.

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Отлично! 19:08 28:02:2018

Новые расценки и штрафы помогут нашей экономике еще быстрее рвануть вверх.)))))

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (8)

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