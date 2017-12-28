Независимый эксперт, экономист Евгения Зайцева — о зарплатах и прочих доходах латвийцев в следующем году

О том, что в следующем году вступит в действие налоговая реформа, известно всем. А вот что конкретно привнесет она в нашу жизнь? Тут круг посвященных значительно сужается. Общественность уже догадывается, что нужно готовиться к новому витку тотального подорожания всего и вся. Но в конкретику — о том, как повлияет реформа на доходы каждого из нас, — подавляющее большинство жителей страны, естественно, не вникают. И уж тем более не читают ни законов, ни правил КМ на этот счет.

Поэтому нам показалось весьма полезным познакомить наших читателей с мнением независимого эксперта, экономиста и бухгалтера Евгении Зайцевой, которая вникла в нормативные акты как раз весьма основательно, а затем поделилась своим видением ситуации с нашими читателями.

А получилось как всегда…

— Начну с того, что налоговая реформа, плоды которой мы начнем пожинать уже совсем скоро, слишком крупномасштабна и многогранна, так что анализ ее в рамках одной газетной статьи просто невозможен, — говорит Евгения Зайцева. — Поэтому ограничусь лишь одной небольшой, но исключительно важной для каждого из нас составляющей реформы 2018 года — налогообложением зарплат в следующем году. Скажу сразу: оно коснется каждого работающего, а для программистов и бухгалтеров станет, как минимум на первых порах, огромной головной болью. Я это вижу уже сейчас — на своих семинарах для бухгалтеров. Люди просто в шоке не только от изобилия грядущих изменений, но и от массы неясностей.

Пример. 2018 год на носу, нужно менять компьютерные программы, которые рассчитывают зарплату. Но пока даже крупнейшие производители программ не понимают, как нужно перестроить алгоритм программирования расчета зарплаты в следующем году. И пусть все расчеты по–новому надо будет делать в феврале, времени все равно остается очень мало!

Другой пример. Первоначально было заявлено, что ставка в 20% будет применяться к доходам до 20 тысяч евро за год (по крайней мере, это было прописано в законе в рамках налоговой реформы еще 28 августа). Но когда в сентябре программисты СГД приступили к переработке алгоритма расчета и контроля отчетов, они столкнулись с тем, что, если 20 000 евро разделить на 12 месяцев, месячная зарплата, к которой применяется ставка 20%, составляет 1667 евро. Однако если выполнить обратное действие (а оно необходимо, поскольку завязано на годовую декларацию, где будет проверяться годовая сумма дохода), то, умножив 1667 евро на 12 месяцев, мы получим уже 20 004 eвро. А машина запятых и округлений не понимает. Поэтому в бюджетный пакет Закона о подоходном налоге с населения пришлось вносить поправку, что рубеж, до которого применяется 20–процентный подоходный налог с населения, не 20 000 евро, а 20 004. Это лишь две небольшие иллюстрации, насколько сырыми были документы, поданные и утвержденные сеймом в рамках налоговой реформы…

Налог — теперь со всех доходов!

— В 2016 году у нас был введен годовой дифференцированный необлагаемый минимум (ДНМ), — продолжает Е. Зайцева. — Система успешно действовала два года, однако в следующем году она радикально изменится. Новая схема применения ДНМ предполагает суммирование всех доходов населения. Подчеркиваю — ВСЕХ.

Как было до сих пор? Для того чтобы вернуть переплаченную сумму подоходного налога, человек подавал годовую декларацию о доходах, где фиксировались необлагаемые налогом льготы (в частности, на иждивенцев и т. д.), прилагал чеки на медицину, образование и т. д., затем производился перерасчет, и сумма т. н. оправданных расходов налогоплательщику возвращалась.

Первоначально предполагалось, что фиксированный месячный необлагаемый минимум вводится до 2020 года. Правда, с последующим уменьшением: 75 евро в 2016 году, 60 — в 2017–м, в 2018–м должно было быть 45 евро, в 2019–м — 25 и в 2020–м — 0.

Так вот, со следующего года фиксированный месячный необлагаемый минимум отменяется, остается только годовой. Для простого работника, получателя зарплаты, это означает уменьшение его реальных доходов. Почему? Поясню.

Человек может получать доходы из разных источников. Доходы 1–й группы — это зарплата, доходы от хозяйственной деятельности, пенсии, пособия по болезни и т. д. (с которых надо платить налоги по ставкам 20%, 23% или 31,4% — по итогам года). Далее — доходы, к которым применяются пониженные ставки налога, например зарплата работника микропредприятия, если он работает, кроме микропредприятия, еще в других местах; тут же складываются патенты, дивиденды, доходы от аренды (10%) и т. д. И третья группа — доходы, не облагаемые налогом. При новой системе налогообложения суммируются абсолютно все доходы человека за год, и уже исходя из этой суммы решается, будет человек по итогам года иметь право на годовой дифференцированный необлагаемый минимум или нет.

Сумма годового дифференцированного минимума — 2400 евро; делим ее на 12 месяцев — получаем 200 евро в месяц. Новая схема предусматривает, что эти 200 евро необлагаемого минимума в месяц при общем суммировании доходов стопроцентно может получить только тот, у кого среднемесячный доход по всем категориям не превышает 440 евро. А что такое 440 евро в месяц? Это минималка 2018 года + 10 евро! Так сколько же народу, по большому счету, сможет воспользоваться такой, с позволения сказать, «льготой»?

Скажу больше. Допустим, у человека минимальная зарплата, он один работающий в семье, но у него есть двое детей. Добавляем детское пособие — и вот у него уже превышен рубеж в 440 евро, даже если никаких других доходов у семьи нет. В результате необлагаемый минимум можно будет применять, но уже не в полном объеме. Уже не 200 евро, например, а, допустим, 180–190 за месяц.

Далее. В законе прописано, что на частично необлагаемый минимум может рассчитывать налогоплательщик в случае, если его общий среднемесячный доход (по всем категориям) не превышает 1000 евро в месяц (соответственно, 12 000 в год). Теперь допустим, что у человека зарплата где–то около 700–800 евро. Достаточно получить какие–то дивиденды, гонорар, пособие и т. д. — и человек легко преодолевает сумму доходов в тысячу евро. А это значит, что годовой дифференцированный минимум из расчета 200 евро в месяц ему уже не светит даже частично.

Предвижу возражения: дескать, во многих случаях ставка налога с 2018 года будет снижена с 23% до 20%! Могу сказать лишь, что пока еще трудно прогнозировать, компенсирует ли отмена фиксированного месячного не облагаемого налогом минимума уменьшение ставки налога с 23% до 20%. Однако то, что дополнительных денег в карманах налогоплательщиков от этого не прибавится — точно.

И еще одно, не слишком приятное новшество, которое я предвижу. Как я уже сказала, сейчас, в 2017 году, у нас еще сохраняется фиксированный необлагаемый минимум, который применяют на одном месте работы и который по итогам года не отбирается.

Но со следующего года его не будет. И когда человек подаст декларацию доходов в надежде получить компенсацию за оправданные расходы, может оказаться так, что по итогам года он не только не сможет вернуть энную сумму, но еще и останется что–то должен государству (и, естественно, будет обязан это «что–то» доплатить). А возможно, что Служба госдоходов по итогам 2018 года уже сама будет составлять списки тех, кому нужно подавать декларацию в обязательном порядке, чтобы сделать расчет доплаты, которую человек должен внести в качестве недоплаченного подоходного налога. В каком конкретно виде это будет делаться, пока неизвестно, однако такая модель более чем вероятна.

Налоговая книжка — наше все

— Дело в том, что сейчас в еще большей степени ужесточится контроль над тем, как человек работает — с налоговой книжкой или без, — поясняет Е. Зайцева. — Два раза в год, после 15 января (за период с января по июль) и после 15 августа (за период с августа по декабрь), бухгалтер предприятия, где находится налоговая книжка работника, будет получать от СГД персональное сообщение через систему EDS, каков прогнозируемый месячный необлагаемый минимум для конкретного работника, исходя из его доходов, получаемых им СО ВСЕХ РАБОТ, за предыдущий период.

Если человек работает там, где лежит его налоговая книжка (то есть это место является основным местом его работы), действуют две ставки налога: 20% и 23%. Пока брутто–зарплата в месяц не превышает 1667 евро, применяется ставка 20% со всей суммы, если же месячная брутто–зарплата на одном рабочем месте с налоговой книжкой превышает 1667 евро, то ставка налога с суммы превышения будет уже 23%.

Что касается других мест работы, без налоговой книжки, то там нет ни каких–либо льгот, ни необлагаемого минимума — к доходам применяется ставка 23%, независимо от сумм. Этот принцип действует и сейчас, тут ничего не изменилось.

Право на льготы по необлагаемому минимуму дается только при наличии налоговой книжки.

Что касается людей, работающих на микропредприятиях, у них по определению налоговая книжка нигде не размещается. А поскольку статус работника микропредприятия лишает человека права на необлагаемый минимум и льгот по иждивенцам, они тоже должны платить налог по ставке 23%.

Кстати, о микропредприятиях (МП). Для них со следующего года сокращен оборот со ста до 40 тысяч евро. Ставка налога остается прежней: фиксированные 15% с оборота, при превышении — 20%, число работников прежнее — до пяти человек.

Однако введено ограничение: один человек отныне может работать только на одном микропредприятии. То есть он может работать где угодно, хоть в десяти местах, но лишь одно из них может быть со статусом «микропредприятие». Эта норма вводится со следующего года и распространяется пока только на новых работников. Тем, кто уже работает на нескольких микропредприятиях, дается 1 год переходного периода, чтобы они могли выбрать, на каком микропредприятии в 2019 году они продолжат работать. Бухгалтеры МП через систему EDS к 1 февраля получат информацию о работниках МП, которые параллельно работают в других МП. Минимальная зарплата для сотрудников МП осталась прежней.

Многодетные семьи: льготы дали — взять нельзя?

— Приведу еще один пример по теме — как нынешнее налогообложение отразится на одной из социально защищаемых категорий — многодетных семьях. Помнится, г–н Парадниекс (ТБ) активно лоббировал увеличение налоговых льгот на иждивенцев для многодетных семей. В итоге пролоббировал: необлагаемый минимум подняли до 200 евро. Но многие ли многодетные семьи смогут этим воспользоваться?

Простая математика. Допустим, у главы многодетной семьи зарплата полторы тысячи евро. Льгота на одного иждивенца — 200 евро. Трое детей — это 600 евро, пятеро — 1000 евро. Даже если включить в число иждивенцев жену (при определенных условиях это возможно) — это еще + 200 евро. То есть, чтобы получить льготу по полной программе, у него должно быть не менее семи детей и неработающая жена. Много ли у нас таких?

А с другой стороны, сколько у нас в Латвии многодетных семей, где родители имеют большие зарплаты? В большинстве случаев минималка или чуть больше. Так что льготами они даже при очень большом желании воспользоваться не смогут.

Спрашивается, зачем было огород городить? Во всем мире есть уже годами отработанная практика: чтобы обеспечить приемлемый уровень жизни социально уязвимым категориям жителей (в том числе многодетным семьям), им предоставляют т. н. квазиденьги, проще говоря, электронные карточки с фиксированной суммой, в рамках которой в определенных магазинах можно приобрести товары первой необходимости (запрещен лишь алкоголь, табак и тому подобные товары). Это не только эффективная целенаправленная адресная помощь, но по деньгам и для государства выходит дешевле, чем налоговые льготы. Именно это нужно было сделать и у нас. Но не сделано. Вопрос — почему?

Как уже бывало раньше, из налоговой реформы отчетливо торчат уши интересов конкретных лиц, принимающих решения. Это, правда, понятно лишь тем, кто достаточно близок к этой теме, но сути не меняет: в выигрыше от изменений останутся немногие. Что касается большинства населения Латвии, то со следующего года по совокупности налоговое бремя возрастет и для предприятий, и для конкретных работников. Такова грустная реальность.

Марина БЛУМЕНТАЛЬ.