Какие новогодние «подарки» приготовило правительство, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Праздничное настроение 1 января было подпорчено тем, что скоро все подорожает. Наши любимые власти по традиции предложили народу слегка затянуть пояса с началом нового года. Парочка пряников, впрочем, тоже брошена населению.

Акцизный беспредел

В рамках налоговой реформы с 2018 года в силу вступили измененные в сторону увеличения ставки акцизного налога. Это означает, что все так называемые акцизные товары (топливо, алкоголь, сигареты) подорожали сразу. Например, цена дизтоплива и бензина должна вырасти минимум на 4 цента, пачки сигарет — на 24 цента, бутылки 0,7 л пива — на 7 центов. Пол–литра водки в наступившем году будет стоить на 0,53 евро больше, в 2019 году — на 0,41 евро, в 2020 году — на 0,44 евро.

Специалисты называют это удорожание сверхскоростным. Минфин в свое оправдание приводит очень неубедительные доводы. В ведомстве утверждают, что форсаж с акцизом необходим в связи благотворительной деятельностью некоторых организаций. К пожертвованиям планируется применять пониженную ставку подоходного налога.

В том, что повышение акциза скажется на росте цен практически всех товаров широкого потребления, сомневаться не приходится. «Столь резкого повышения акцизного налога со времен окончания последнего экономического кризиса еще не было. С января акциз составил уже 38% цены бензина и 32,3% цены дизтоплива. В этой связи можно ожидать, что потребление бензина и дизтоплива продолжит снижаться. Однако следует считаться и с тем, что повышение акциза на горючее скажется не только на автоводителях и транспортной отрасли, но и на многих других сферах. Нынешняя ситуация будет способствовать повышению цен на другие товары и услуги», — прокомментировал повышение акциза руководитель отдела розничной торговли Neste Latvija Армандс Бейзикис.

Налогами по ценам

Экономисты связывают удорожание жизни и с другими налогами. Например, вводятся обязательные платежи с авторских гонораров. В рамках реформы также вступают в силу поправки к закону «О подоходном налоге с населения» (ПНН). Ранее ставка ПНН в Латвии составляла 23%, а с января начавшегося года она стала зависеть от размера доходов: при доходе до 20 тыс. евро в год ставка налога составит 20%, при доходе от 20 001 евро до 55 000 евро — 23%, свыше 55 000 евро — 31,4%.

Предпринимателям, в свою очередь, придется смириться с тем, что с этого года минимальная зарплата повышается до 430 евро вместо прежних 380 евро. Именно с 430 евро теперь многим придется платить налоги. А бизнесменов с приставкой «микро» ждут неприятные изменения в регулировании работы микропредприятий.

Сюрприз ждет и самую незащищенную категорию людей, не являющуюся бизнесменами, — пенсионеров. Для них с 2018 года подорожала доставка пенсий по месту жительства. Получатель теперь вынужден будет покрывать расходы на доставку, которую обеспечивает VAS Latvijas pasts в размере 2,39 евро вместо 1,74 евро установленных еще в 2008 году. Коснется это как минимум 95 тыс. человек, из которых 86 тысяч получали пенсию по старости.

Ложка меда в бочке дегтя

Ложкой меда в этой бочке дегтя является тот факт, что с января вступили в силу поправки к закону «О налоге на добавленную стоимость» (НДС). Этот сбор в Латвии снижен на 5% для свежих фруктов, ягод и овощей. Такая ставка будет применяться до 31 декабря 2020 года. Положение распространяется на яблоки, груши, вишню, сливу, клубнику, малину, крыжовник, чернику, клюкву, землянику и другие фрукты и ягоды. А также на картофель, репчатый лук, чеснок, лук–порей, капусту, в том числе цветную, брокколи и еще некоторые ее виды, салат, морковь, репу, петрушку, свеклу, редис, огурцы, горох, фасоль и другие виды овощей и зелени.

Однако почувствуют ли данное снижение на себе потребители — большой вопрос. Вряд ли торговцы захотят менять цены на эти продукты. Ведь им придется покрывать увеличивающиеся расходы на топливо, энергоносители и многое другое.

Будут недочеты и издержки

Экономисты в один голос говорят, что налоговая реформа приведет к тотальному удорожанию всего и вся. На сколько именно — никто предсказать не берется. Даже минфин, который отвечает за ее воплощение в жизнь. Министр финансов Дана Рейзниеце–Озола призналась на днях, что с волнением ждет вступления в силу новой налоговой системы.

«Одно дело принимать решения об изменениях в налогах, совсем другое — вводить их практически. Ясно, что в рамках столь крупной реформы могут возникнуть недочеты и задержки, потому что все спрогнозировать невозможно. Если будут какие–либо дефекты, они будут исправляться, а новые предложения выдвигаться не будут», — сказала она.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.