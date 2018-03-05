В Сети появилось видео нападения на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак. По всей видимости, ролик был снят самим нападавшим. На нем видно, как телеведущая заходит в Петровский путевой дворец, где к ней приближается мужчина со словами «Ксения Анатольевна, это вам за Жириновского!». После этого нападавший пытается сбежать.

«Только что на меня напал какой-то человек. Он меня толкнул и облил чем-то, выкрикивая «это за Жириновского». Вызвали милицию», — написала Ксения Собчак в своем Twitter.

Причем сначала она сообщила, что неизвестный подбежал и толкнул ее, из-за чего она упала, а затем облил жидкостью, а позже уже в Instagram она написала, что упала сама, поскользнувшись на разлитой воде, и ушибла ногу и голову.

Следует напомнить, что на теледебатах в среду Ксения Собчак в ответ на оскорбления облила водой кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского. Ссора двух кандидатов в президенты РФ произошла во время выступления Сергея Бабурина.

Напомним, что выборы президента пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.