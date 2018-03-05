«Только что на меня напал какой-то человек. Он меня толкнул и облил чем-то, выкрикивая «это за Жириновского». Вызвали милицию», — написала Ксения Собчак в своем Twitter.
Причем сначала она сообщила, что неизвестный подбежал и толкнул ее, из-за чего она упала, а затем облил жидкостью, а позже уже в Instagram она написала, что упала сама, поскользнувшись на разлитой воде, и ушибла ногу и голову.
Следует напомнить, что на теледебатах в среду Ксения Собчак в ответ на оскорбления облила водой кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского. Ссора двух кандидатов в президенты РФ произошла во время выступления Сергея Бабурина.
Напомним, что выборы президента пройдут 18 марта. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.
Пахло, как в туалете?« ответить
сначала она сообщила« ответить
позже ... написала
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Tem, kto sobiratesja golosit' za jetu proshmandovku - ona ne znaet kogda i chto bylo s neju samoj - kak vy sobiraetes' doverit' ej rulenie vami?