Народ Латвии отказался верить правительству и ЕС(12)

Лента новостей
Врачи потребовали денег... Патриарх Кирилл осудил гомосексуализм в Еврейском музее Павловский: Путин «прикрывает» разграбление России Россию могут допустить на Олимпиаду под флагом СССР Сенаторы США жёстко ударят по близким к Путину олигархам России Тридцать лет без права передачи Народ Латвии отказался верить правительству и ЕС О благородном разбойнике Украина наводнила Россию товарами. Прибыли растут!
Eще в разделе
Решение суда: Бондарс лишился всего и вынужден жить на минимальную зарплату Профессор Бикше: латышские политики должны признать, что 9 мая – это хороший день! В нацблоке разработали латвийский вариант списка Магнитского Абсурд: почему во время декретного отпуска у Чакши имеется пять советников?! Автор инициативы за сохранение русского образования передал её в хорошие руки
Герман Бергер
21:45 16.01.2018
Политика / Политика

В Латвии — самый низкий уровень доверия правительству среди стран Балтии, свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer, проведенного в ноябре прошлого года.

66% опрошенных жителей Латвии заявили, что не доверяют правительству (на 1 процентный пункт больше, чем весной), а 27% респондентов — доверяют. В Литве правительству не доверяют 61%, доверяют — 33% населения, в Эстонии не доверяют 34%, доверяют — 57%.

 

В среднем по Евросоюзу правительствам своих стран доверяют 36% опрошенных. Наибольший уровень недоверия своему правительству наблюдается в Греции — 88%, а больше всего доверяют правительству жители Люксембурга — 68%.

 

Самый низкий уровень доверия парламенту среди стран Балтии — в Литве, где ему доверяют 18%, не доверяют — 77% населения. В Латвии парламенту доверяют 20%, не доверяют — 73% опрошенных, что на 1 процентный пункт больше, чем весной. В Эстонии парламенту доверяют 46%, не доверяют — 42% населения.

 

В среднем по ЕС парламенту своей страны доверяют 35% опрошенных. Наименьшее доверие наблюдается в Греции — 86%, а самое высокое — в Швеции, где парламенту доверяют 73% населения.

 

В Латвии также самое низкое среди стран Балтии доверие ЕС — ему доверяют 45% опрошенных, не доверяют — 38%. В Эстонии ЕС доверяют 49%, не доверяют — 28% населения, в Литве доверяют 64%, не доверяют — 21%. В среднем по ЕС показатель доверия составляет 48%, не доверяет ЕС 41% опрошенных. Самый высокий уровень доверия наблюдается в Литве — 64%, самый низкий — в Греции, где ЕС не доверяют 74% населения.

 

В Латвии по-прежнему очень высоким остается и недоверие политическим партиям. Несмотря на то, что с весны уровень недоверия снизился на 2 процентных пункта, партиям все еще не доверяют 85% населения, а доверяют — всего 9%. В Литве также наблюдается низкий уровень доверия политическим партиям — им не доверяют 85%, в Эстонии — 68%.

 

Наиболее скептично к своим политическим партиям относятся жители Греции — 94% населения этой страны им не доверяет. Больше всего партиям доверяет население Нидерландов — 43%.

LETA / Фото
Комментарии (12)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Да какая разница где и как. 21:50 16:01:2018

Ну а как бы вы хотели, когда правительству, да и высшему руководству государством, абсолютно наплевать на обнищавших инвалидов и пенсионеров?
Вот поэтому и не следует удивляться такому низкому числу доверия.
Народ всё понимает и всё будет помнить.

« ответить
Profile_default
СССР 21:55 16:01:2018

Верим в Путина! Он весь мир спасет от паразитов и глистов!

« ответить
Profile_default
Кто сказал? 22:14 16:01:2018

Если государство не заботится о пенсионерах, это государство обречено.

« ответить
Profile_default
инвалид 22:41 16:01:2018

я инвалид 3 группы пожизненно с рождения , а пенсия 126 евро, социальный отдел помогает с оплатой квартиры и ВСЁ. Льгот для врачей никаких. Социальный отдел предложил бесплатно суповую кухню, но есть там не могу. КАК ПОКУПАТЬНОРМАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ЗА ПЕНСИЮ 126 ЕВРО. Работать не могу - парализована левая сторона.
Таких как я убивать надо с рождения, ведь жизни никакой, помощи от государства вообще нету....
Вопрос к государству ,что входит неработающему такому инвалиду в пенсию 126 евро ?

« ответить
Profile_default
вывод 22:57 16:01:2018

35 тысяч пенсионеров Латвии получают пенсии менее 100 евросов хотя и имеют стаж работы до 30 лет и даже больше, журналюги легко это смогут установить...

« ответить
Profile_default
вывод 23:00 16:01:2018

35 тысяч пенсионеров Латвии получают пенсии менее 100 евро хотя и имеют стаж работы до 30 лет и даже больше, журналисты легко это смогут установить...

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 22:09 16:01:2018

Es personiski uzticos valdībai un ES, un neuzticos visādām kreisajām aptaujām.

« ответить
Profile_default
вася 22:14 16:01:2018

А кому в правительстве ты больше доверяешь пидарасам или лесбиянкам?

« ответить
Profile_default
) 22:23 16:01:2018

nu ja tev Eurobarometer ir kreisa tad man nav vairs ko teikt.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 22:32 16:01:2018

Klusē kranci.

« ответить
Profile_default
лотышам на заметку 22:30 16:01:2018

Глава представительства Всемирного банка (ВБ) в Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен заявила о необходимости изменений в законопроекте об антикоррупционном суде Украины для предоставления Киеву средств на поддержку реформ в стране

ну а латвию будут ставить раком за меньшие бабки,согласно населению
40 мил на усрине,1,5 млн в латвии,коэф 25,значит будут иметь за30-31 млн,как по библии за 30 сребренников

« ответить
Profile_default
Песец 23:33 16:01:2018

За-то налоги,которые платят кoзлиному гoсударству идут,в том числе на покупку opужия,для убийcтва русcких людей и на готовящуюся войну с Роcсией!
Для русcких было бы логичнее пуcкать под откоc поeзда с лoбaтым бapахлом.

« ответить

Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV