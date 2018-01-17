66% опрошенных жителей Латвии заявили, что не доверяют правительству (на 1 процентный пункт больше, чем весной), а 27% респондентов — доверяют. В Литве правительству не доверяют 61%, доверяют — 33% населения, в Эстонии не доверяют 34%, доверяют — 57%.
В среднем по Евросоюзу правительствам своих стран доверяют 36% опрошенных. Наибольший уровень недоверия своему правительству наблюдается в Греции — 88%, а больше всего доверяют правительству жители Люксембурга — 68%.
Самый низкий уровень доверия парламенту среди стран Балтии — в Литве, где ему доверяют 18%, не доверяют — 77% населения. В Латвии парламенту доверяют 20%, не доверяют — 73% опрошенных, что на 1 процентный пункт больше, чем весной. В Эстонии парламенту доверяют 46%, не доверяют — 42% населения.
В среднем по ЕС парламенту своей страны доверяют 35% опрошенных. Наименьшее доверие наблюдается в Греции — 86%, а самое высокое — в Швеции, где парламенту доверяют 73% населения.
В Латвии также самое низкое среди стран Балтии доверие ЕС — ему доверяют 45% опрошенных, не доверяют — 38%. В Эстонии ЕС доверяют 49%, не доверяют — 28% населения, в Литве доверяют 64%, не доверяют — 21%. В среднем по ЕС показатель доверия составляет 48%, не доверяет ЕС 41% опрошенных. Самый высокий уровень доверия наблюдается в Литве — 64%, самый низкий — в Греции, где ЕС не доверяют 74% населения.
В Латвии по-прежнему очень высоким остается и недоверие политическим партиям. Несмотря на то, что с весны уровень недоверия снизился на 2 процентных пункта, партиям все еще не доверяют 85% населения, а доверяют — всего 9%. В Литве также наблюдается низкий уровень доверия политическим партиям — им не доверяют 85%, в Эстонии — 68%.
Наиболее скептично к своим политическим партиям относятся жители Греции — 94% населения этой страны им не доверяет. Больше всего партиям доверяет население Нидерландов — 43%.
Ну а как бы вы хотели, когда правительству, да и высшему руководству государством, абсолютно наплевать на обнищавших инвалидов и пенсионеров?« ответить
Вот поэтому и не следует удивляться такому низкому числу доверия.
Народ всё понимает и всё будет помнить.
Верим в Путина! Он весь мир спасет от паразитов и глистов!« ответить
Если государство не заботится о пенсионерах, это государство обречено.« ответить
я инвалид 3 группы пожизненно с рождения , а пенсия 126 евро, социальный отдел помогает с оплатой квартиры и ВСЁ. Льгот для врачей никаких. Социальный отдел предложил бесплатно суповую кухню, но есть там не могу. КАК ПОКУПАТЬНОРМАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ЗА ПЕНСИЮ 126 ЕВРО. Работать не могу - парализована левая сторона.« ответить
Таких как я убивать надо с рождения, ведь жизни никакой, помощи от государства вообще нету....
Вопрос к государству ,что входит неработающему такому инвалиду в пенсию 126 евро ?
35 тысяч пенсионеров Латвии получают пенсии менее 100 евросов хотя и имеют стаж работы до 30 лет и даже больше, журналюги легко это смогут установить...« ответить
35 тысяч пенсионеров Латвии получают пенсии менее 100 евро хотя и имеют стаж работы до 30 лет и даже больше, журналисты легко это смогут установить...« ответить
Es personiski uzticos valdībai un ES, un neuzticos visādām kreisajām aptaujām.« ответить
А кому в правительстве ты больше доверяешь пидарасам или лесбиянкам?« ответить
nu ja tev Eurobarometer ir kreisa tad man nav vairs ko teikt.« ответить
Klusē kranci.« ответить
Глава представительства Всемирного банка (ВБ) в Белоруссии, Молдавии и Украине Сату Кахконен заявила о необходимости изменений в законопроекте об антикоррупционном суде Украины для предоставления Киеву средств на поддержку реформ в стране« ответить
ну а латвию будут ставить раком за меньшие бабки,согласно населению
40 мил на усрине,1,5 млн в латвии,коэф 25,значит будут иметь за30-31 млн,как по библии за 30 сребренников
За-то налоги,которые платят кoзлиному гoсударству идут,в том числе на покупку opужия,для убийcтва русcких людей и на готовящуюся войну с Роcсией!« ответить
Для русcких было бы логичнее пуcкать под откоc поeзда с лoбaтым бapахлом.