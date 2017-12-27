Народ Латвии недоволен «разбазариванием» своих налогов(7)

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LETA
Герман Бергер
21:30 26.12.2017
Политика / Политики

Большинство — 76% — жителей Латвии считает, что взимаемые налоги в стране в целом расходуются неправильно, показал опрос, проведенный осенью этого года центром социологических исследований SKDS, цитирует LETA.

С утверждением, что в целом в Латвии собранные налоги тратятся правильно, 37% опрошенных полностью не согласны, еще 39% — скорее не согласны.

 

Удельный вес придерживающихся такого мнения жителей по сравнению с прошлым годом вырос на 4 процентных пункта, причем удельный вес респондентов, полностью не согласных с тем, что налоговые поступления расходуются правильно, увеличился на 7 процентных пунктов. Наиболее критически жители Латвии в этом вопросе были настроены в 2009 году, когда 84% опрошенных считали, что взимаемые налоги в Латвии в целом расходуются неправильно.

 

Противоположного мнения в этом году придерживаются 15% респондентов — на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году. Больше всего жителей, считающих, что налоги тратятся правильно, было зафиксировано в 2006 году, когда такого мнения придерживались 22% опрошенных.

 

9% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

LETA / Фото
Комментарии (7)
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Читатель 22:01 26:12:2017

Сейчас возмущенные тролли-эльфы набегут, и сопли пузырями будут пускать.Их тут двойников(диванных воинов) и др.уйма просто..озабоченных(Путинок.Ванятка.Латвиешу патриотс,Kabanov,ИвАн,и еще куча нововых..пассажиров).жесть.

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СОВЕТНИК БОГА А зато у нас в Латвии войны ещё нет... 22:12 26:12:2017

Народ Латвии недоволен

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Janka 23:01 26:12:2017

a cto tolku?
ot etogo nedovolstva cto to menjaetsa?
pravjascie srali na dovolstvo ili nedovolstvo ljudei - oni postupaet kak oni togo hotjat.

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Цыник 22:15 26:12:2017

Забей на дерьмо, его не трогаешь- оно не ваняет..

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Latviešu patriots 22:16 26:12:2017

Kāds gudrs cilvēks ir teicis - ir meli, ir lieli meli un ir statistika. Un kamēr pats savām acīm nebūšu redzējis pirmavotu, protams Latviešu valodā, atļaušos šim rakstam neticēt.

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Latviešu patriots-2 22:31 26:12:2017

как это вы гааанцы недовольны?я всем доволен!быстрей пооодохните!

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12

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (12)

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