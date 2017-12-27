С утверждением, что в целом в Латвии собранные налоги тратятся правильно, 37% опрошенных полностью не согласны, еще 39% — скорее не согласны.
Удельный вес придерживающихся такого мнения жителей по сравнению с прошлым годом вырос на 4 процентных пункта, причем удельный вес респондентов, полностью не согласных с тем, что налоговые поступления расходуются правильно, увеличился на 7 процентных пунктов. Наиболее критически жители Латвии в этом вопросе были настроены в 2009 году, когда 84% опрошенных считали, что взимаемые налоги в Латвии в целом расходуются неправильно.
Противоположного мнения в этом году придерживаются 15% респондентов — на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году. Больше всего жителей, считающих, что налоги тратятся правильно, было зафиксировано в 2006 году, когда такого мнения придерживались 22% опрошенных.
9% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.
Сейчас возмущенные тролли-эльфы набегут, и сопли пузырями будут пускать.Их тут двойников(диванных воинов) и др.уйма просто..озабоченных(Путинок.Ванятка.Латвиешу патриотс,Kabanov,ИвАн,и еще куча нововых..пассажиров).жесть.« ответить
Народ Латвии недоволен« ответить
a cto tolku?« ответить
ot etogo nedovolstva cto to menjaetsa?
pravjascie srali na dovolstvo ili nedovolstvo ljudei - oni postupaet kak oni togo hotjat.
Забей на дерьмо, его не трогаешь- оно не ваняет..« ответить
Kāds gudrs cilvēks ir teicis - ir meli, ir lieli meli un ir statistika. Un kamēr pats savām acīm nebūšu redzējis pirmavotu, protams Latviešu valodā, atļaušos šim rakstam neticēt.« ответить
как это вы гааанцы недовольны?я всем доволен!быстрей пооодохните!« ответить