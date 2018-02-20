Народ настаивает на своем(3)

Лента новостей
Журналист CNN залез в мусорный бак в поисках российских троллей Банковский скандал: Гусельников радуется за Латвию Разоблачение рижского любителя малолетних мальчиков попало на видео Лавров призвал США не играть с огнём Газпром не могут выгнать из Латвии Латвийцы трогательно поздравили Эстонию со столетием (+ВИДЕО) Впервые премию «Оскар» будет вручать актриса-трансгендер (видео) Судью за разглашение приговорили к штрафу KNAB: Римшевичу запретили покидать страну и занимать пост президента Банка Латвии
Eще в разделе
Банковский скандал: Гусельников радуется за Латвию Газпром не могут выгнать из Латвии Судью за разглашение приговорили к штрафу Из Швейцарии — с пользой и победами «Мы помним ваш подвиг!»
газета Сегодня
17:00 20.02.2018
газета Сегодня / Налоги

Люди собирают подписи за автоматический возврат переплаченных государству средств, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Нынче, чтобы вернуть часть уплаченных налогов за медицину, выплаты в частные пенсионные фонды, учебу, детские спортивные секции, а также чтобы вернуть средства в качестве необлагаемого минимума, латвийцы должны заполнять декларацию о доходах. Для многих это весьма сложная задача, поскольку нужно разобраться в самом порядке заполнения декларации, а затем еще правильно все подсчитать. Иногда без помощи налогового консультанта или опытного бухгалтера и вовсе не обойтись.

 

Однако многие справедливо считают, что в XXI веке при наличии современных компьютерных технологий, освоенных и Службой госдоходов, возврат переплаченных средств мог бы проходить автоматически. То есть специальная компьютерная программа, анализируя по итогам предыдущего года все уплаченные резидентами Латвии налоги, все имеющиеся данные о платежах за медицину, учебу и спорт, могла бы автоматически рассчитывать сумму переплаты, подлежащую возврату. И затем также автоматически перечислять эти средства на счет налогоплательщика. Это бы и работу СГД упростило, и, главное, облегчило бы жизнь самим налогоплательщикам.

 

Данная идея очень приглянулась многим латвийцам и за короткое время под соответствующим законопроектом на портале manabalss.lv удалось собрать уже более 7300 подписей. Если удастся собрать еще чуть более 2700 автографов, то инициатива поступит на обсуждение сейма.

 

А вот под законопроектом об отмене налога на недвижимость на единственное жилье уже собрано рекордное количество подписей: более 32 600! Инициаторы надеются собрать аж 50 тысяч подписей, чтобы власти наконец прислушались к этому мнению народа. 

 

Кстати, уже в ближайшее время в сейм поступит и политическая инициатива от народа — о переходе на всенародные выборы президента. Это предложение поддержали уже более 10 тысяч граждан.

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ЛСД 17:09 20:02:2018

В ЭТОЙ НИЩЕЙ, ТУХЛОЙ И ВОНЮЧЕЙ КОММУНЕ
ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ
НАРОД
НИКОГДА НИЧЕГО НЕ РЕШАЛ....

« ответить
Profile_default
Kaupēns 17:14 20:02:2018

Kreevs nav narod, bet okupantupalieka. Arā no veiksmīgo tautu vides.

« ответить
Profile_default
Старый анектдот 17:34 20:02:2018

Штирлиц стоял на своём...

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)