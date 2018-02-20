Люди собирают подписи за автоматический возврат переплаченных государству средств, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Нынче, чтобы вернуть часть уплаченных налогов за медицину, выплаты в частные пенсионные фонды, учебу, детские спортивные секции, а также чтобы вернуть средства в качестве необлагаемого минимума, латвийцы должны заполнять декларацию о доходах. Для многих это весьма сложная задача, поскольку нужно разобраться в самом порядке заполнения декларации, а затем еще правильно все подсчитать. Иногда без помощи налогового консультанта или опытного бухгалтера и вовсе не обойтись.

Однако многие справедливо считают, что в XXI веке при наличии современных компьютерных технологий, освоенных и Службой госдоходов, возврат переплаченных средств мог бы проходить автоматически. То есть специальная компьютерная программа, анализируя по итогам предыдущего года все уплаченные резидентами Латвии налоги, все имеющиеся данные о платежах за медицину, учебу и спорт, могла бы автоматически рассчитывать сумму переплаты, подлежащую возврату. И затем также автоматически перечислять эти средства на счет налогоплательщика. Это бы и работу СГД упростило, и, главное, облегчило бы жизнь самим налогоплательщикам.

Данная идея очень приглянулась многим латвийцам и за короткое время под соответствующим законопроектом на портале manabalss.lv удалось собрать уже более 7300 подписей. Если удастся собрать еще чуть более 2700 автографов, то инициатива поступит на обсуждение сейма.

А вот под законопроектом об отмене налога на недвижимость на единственное жилье уже собрано рекордное количество подписей: более 32 600! Инициаторы надеются собрать аж 50 тысяч подписей, чтобы власти наконец прислушались к этому мнению народа.

Кстати, уже в ближайшее время в сейм поступит и политическая инициатива от народа — о переходе на всенародные выборы президента. Это предложение поддержали уже более 10 тысяч граждан.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.