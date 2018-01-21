Сегодня в Риге торжественно отмечают очередную годовщину январских баррикад 1991 года. На Домской площади собралось все начальство, но народ, видимо не пришел.

Агентство LETA сообщает, что всего на Домской площади собралось около 100 человек. В их число входят президент Латвии Раймонд Вейонис, председатель Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Раймонд Бергманис, другие действующие и бывшие государственные должностные лица. Прибавим телохранителей, полицию и журналистов. Получается, что кроме высокого начальства и сопровождающих лиц никто не пришел?

Но с народом или без, культурная программа прошла по плану.

Памятные мероприятия продолжились торжественной церемонией у памятника Свободы, где оркестр штаба Национальных вооруженных сил исполнил государственный гимн Латвии. Затем Вейонис, Мурниеце, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, другие государственные должностные лица возложили к памятнику цветы.

В 13 часов у Сейма был зажжен памятный костер, а в 16 часов в Домском соборе начался бесплатный концерт «Свет для будущего» с участием объединенного симфонического оркестра музыкальных школ Риги, хора «Сола» и органиста Айгара Рейниса.

«Январские баррикады 1991 года — один из важнейших дорожных знаков нашей государственной независимости. Они яснее всего подтвердили волю народа к тому, чтобы положить конец советской оккупации и восстановить свое государство», — сказала Мурниеце, обращаясь к приглашенным на торжественное мероприятие в Сейме журналистам, освещавшим исторические события тех тревожных дней 1991 года в Латвии.

«С точки зрения истории Латвии баррикады были одним из поворотных пунктов для нашего общества, ибо свидетельствовали о храбрости, отваге и сплоченности людей. Во время баррикад мы стали решительными, пропал страх. А если пропадает страх, уже ничто не стоит на пути к достижению цели», — подчеркнула Мурниеце.