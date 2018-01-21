Агентство LETA сообщает, что всего на Домской площади собралось около 100 человек. В их число входят президент Латвии Раймонд Вейонис, председатель Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Раймонд Бергманис, другие действующие и бывшие государственные должностные лица. Прибавим телохранителей, полицию и журналистов. Получается, что кроме высокого начальства и сопровождающих лиц никто не пришел?
Но с народом или без, культурная программа прошла по плану.
Памятные мероприятия продолжились торжественной церемонией у памятника Свободы, где оркестр штаба Национальных вооруженных сил исполнил государственный гимн Латвии. Затем Вейонис, Мурниеце, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, другие государственные должностные лица возложили к памятнику цветы.
В 13 часов у Сейма был зажжен памятный костер, а в 16 часов в Домском соборе начался бесплатный концерт «Свет для будущего» с участием объединенного симфонического оркестра музыкальных школ Риги, хора «Сола» и органиста Айгара Рейниса.
«Январские баррикады 1991 года — один из важнейших дорожных знаков нашей государственной независимости. Они яснее всего подтвердили волю народа к тому, чтобы положить конец советской оккупации и восстановить свое государство», — сказала Мурниеце, обращаясь к приглашенным на торжественное мероприятие в Сейме журналистам, освещавшим исторические события тех тревожных дней 1991 года в Латвии.
«С точки зрения истории Латвии баррикады были одним из поворотных пунктов для нашего общества, ибо свидетельствовали о храбрости, отваге и сплоченности людей. Во время баррикад мы стали решительными, пропал страх. А если пропадает страх, уже ничто не стоит на пути к достижению цели», — подчеркнула Мурниеце.
Es ļoti labi atceros barikāžu dienas, kā Latviešu tauta nosargāja savu brīvību, nepieļāva Viļņas asiņaino notikumu atkārtošanos. Un ja atkal vajadzēs aizsargāt savu valsti, Latviešu tauta to darīs atkal!« ответить
Глисты столько не живут! Сдохни паразит!« ответить
не говори х.. не о каких патриотах тогда и речи не было люди несли бутерброды , булочки а с ликёрки везли водку вот и пили все безплатно , весело было , ну а если появился бы хоть один танк то всех бы след простыл , вот так , патриот херов .« ответить
это очень важный факт.« ответить
значит, латышский народ осознает свои ошибки и готов начать новую долгую дорогу в дюнах.
Все подворотни и подъезды в Старой Риге вокруг Домской площади были так загажены отходами человеческой деятельности, что вонища стояла до самого лета.« ответить
И ведь слова сцулю и срулю сказать нельзя было, они понаехали с хуторов и изгадили самую древнюю площадь Риги, ведь они за свободу боролись!
Может быть для кого то это и так, но зачем гадить под ноги людям.
P.S.
А то, что сегодня не пришли, так это может быть от того, что наконец понимать начали, что натворили?
Ha ha tur pie barikadem Jus busiet viens ,nu tad ari karoiet.« ответить
Поц(т)реот (эрратив от «патриот» через еврейское расовое поц) — он же «ПрофеССиональный руССкий» — кащенитский мем, используется в отношении людей, афиширующих свою непомерную любовь к родине и власти. Мировоззрение состоит из гордости от чужих достижений и ненависти к определённым незнакомым людям.« ответить
У нас нет народа, одни чиновники. Государство для себя! Почему они там через костёр не прыгали? Любимое латышское занятие.« ответить
Патриоты Латвии на лицо!« ответить
А вот 9е Мая это единственный праздник на который приходят толпы настоящих патриотов.
На Домской площади собралось все начальство, но народ, видимо не пришел.============,,Спектакль,, начался,при пустом,,зале,,« ответить
Если народ не пришёл, значит не считает этот день праздником, а скорее траурным днём, т.к. народ после этих баррикад был обманут. Одни лицемеры пришли отметиться, т.к.« ответить
только баррикады дали им незаслуженную власть.
No kura laika okupanti skaitās tauta!« ответить
+100« ответить
CyKA Lat.patrios - ВИСЕТЬ ТЕБЕ ПАДЛА,НА ПОЗОЛОЧЕННОМ ПЕТУХЕ ДОМСКОГО СОБОРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Tikai pēc tevis pediņ..« ответить
Траурные ленты должны висеть на флагах...« ответить
А, что так? В то, что латыши разочаровались в свободе, я не верю, там с головой всегда были проблемы.« ответить
Так, что случилось-то?
« ответить
НИКТО НЕ ХОЧЕТ СВЯЗЫВАТЬСЯ....
У ПРАВЯЩЕГО РЕЖИМА НАЦИСТОВ
СВОЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТТЕХНОЛОГИЯ - КИДАЛОВО,НАЕМАЛОВО и РАЗВОДИЛОВО...