Народ — власти: «Не верю!»(7)

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газета Сегодня
16:30 08.01.2018
газета Сегодня / Политика

Жители ЛР не надеются на правительство, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Почти половина жителей Латвии (49%) считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer, проведенного в ноябре прошлого года. Латвия также отличается тем, что население страны испытывает сильное недоверие к правительству.

 

Не туда идем

 

Согласно этому опросу, четвертая часть латвийцев (24%) полагают, что ситуация в стране развивается в правильном направлении, у 15% мысли по поводу развития страны разделились, а 12% не смогли ответить на этот вопрос.

 

В Евросоюз, членом которого Латвия стала в 2004 году, население верит больше: 32% опрошенных латвийцев считают, что ситуация в Европейском союзе развивается в правильном направлении, 33% полагают, что она развивается в неправильном направлении. Мнения 15% респондентов разделились, а 20% не смогли ответить на этот вопрос.

 

Лучше или хуже?

 

54% латвийцев полагают, что их жизнь в течение следующего года не изменится. 37% считают, что она станет лучше, а 6% думают, что она станет хуже.

59% жителей Латвии в ходе опроса заявили, что в течение следующего года ситуация в стране не изменится, 23% считают, что она станет лучше, а 14% думают, что она станет хуже. 

 

Отвечая на вопрос об экономической ситуации в Латвии в ближайшие 12 месяцев, 55% респондентов заявили, что она останется прежней, 21% считают, что она станет лучше, а 18% ждут ухудшения.

 

На них нельзя положиться

 

Eurobarometer опросил также население Латвии по поводу его отношения к властям. В итоге выяснилось, что у нас самый низкий уровень доверия правительству среди стран Балтии. Опрос проводился в минувшем ноябре.

 

Две трети опрошенных (66%) заявили, что не доверяют правительству (на 1 процентный пункт больше, чем весной), а 27% респондентов — доверяют. В Литве правительству не доверяют 61%, доверяют 33% населения, в Эстонии не доверяют 34%, доверяют 57%.

 

В среднем по Евросоюзу правительствам своих стран доверяют 36% опрошенных. 

Наибольший уровень недоверия своему правительству наблюдается в Греции — 88%, а больше всего доверяют правительству жители Люксембурга — 68%.

 

Потрясающие цифры

 

В Латвии по–прежнему очень высоким остается и недоверие политическим партиям. Несмотря на то что с весны уровень недоверия снизился на 2 процентных пункта, партиям все еще не доверяют 85% населения, а доверяют всего 9%. 

 

Потрясающие цифры, не так ли? Впрочем, подобная ситуация (тотальное недоверие политикам, которых само население и выбирает) в Латвии существует много лет и определенно свидетельствует о том, что в стране не самая благоприятная ситуация для дальнейшего развития.

 

В Литве также наблюдается низкий уровень доверия политическим партиям — им не доверяют 85%, в Эстонии — 68%.

 

Наиболее скептично к своим политическим партиям относятся жители Греции — 94% населения этой страны им не доверяет, что легко объяснимо: Эллада уже много лет никак не может выкарабкаться из экономического кризиса. 

 

Больше всего партиям доверяет население Нидерландов — 43%.

 

Григорий АНТОНОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (7)
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Latviešu patriots 17:11 08:01:2018

Да, мы не доверяем, но продолжаем голосовать за тех кого считаем ворами.
Мы продолжаем выть от боли, но продолжаем жрать кактус!

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СССР 17:16 08:01:2018

Патриоты глисты жрут дерьмо!

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Latviešu patriots 17:16 08:01:2018

Es personīgi uzticos valdībai un varai.

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ыыы 17:25 08:01:2018

T.sk. RD

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Latviešu patriots 17:32 08:01:2018

RD nav valsts vara, bet sīka zaglīga krieviska vienība. Es uzticos valdībai un saeimam

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трус,подлец .но педриот 20:25 08:01:2018

иди ты на xyй ,дебил бл+дь!

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Latviešu patriots 20:47 08:01:2018

To pašu novēlu tev. Ha ha ha

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Мнение
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Павел Кириллов
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