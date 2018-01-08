Жители ЛР не надеются на правительство, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Почти половина жителей Латвии (49%) считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer, проведенного в ноябре прошлого года. Латвия также отличается тем, что население страны испытывает сильное недоверие к правительству.

Не туда идем

Согласно этому опросу, четвертая часть латвийцев (24%) полагают, что ситуация в стране развивается в правильном направлении, у 15% мысли по поводу развития страны разделились, а 12% не смогли ответить на этот вопрос.

В Евросоюз, членом которого Латвия стала в 2004 году, население верит больше: 32% опрошенных латвийцев считают, что ситуация в Европейском союзе развивается в правильном направлении, 33% полагают, что она развивается в неправильном направлении. Мнения 15% респондентов разделились, а 20% не смогли ответить на этот вопрос.

Лучше или хуже?

54% латвийцев полагают, что их жизнь в течение следующего года не изменится. 37% считают, что она станет лучше, а 6% думают, что она станет хуже.

59% жителей Латвии в ходе опроса заявили, что в течение следующего года ситуация в стране не изменится, 23% считают, что она станет лучше, а 14% думают, что она станет хуже.

Отвечая на вопрос об экономической ситуации в Латвии в ближайшие 12 месяцев, 55% респондентов заявили, что она останется прежней, 21% считают, что она станет лучше, а 18% ждут ухудшения.

На них нельзя положиться

Eurobarometer опросил также население Латвии по поводу его отношения к властям. В итоге выяснилось, что у нас самый низкий уровень доверия правительству среди стран Балтии. Опрос проводился в минувшем ноябре.

Две трети опрошенных (66%) заявили, что не доверяют правительству (на 1 процентный пункт больше, чем весной), а 27% респондентов — доверяют. В Литве правительству не доверяют 61%, доверяют 33% населения, в Эстонии не доверяют 34%, доверяют 57%.

В среднем по Евросоюзу правительствам своих стран доверяют 36% опрошенных.

Наибольший уровень недоверия своему правительству наблюдается в Греции — 88%, а больше всего доверяют правительству жители Люксембурга — 68%.

Потрясающие цифры

В Латвии по–прежнему очень высоким остается и недоверие политическим партиям. Несмотря на то что с весны уровень недоверия снизился на 2 процентных пункта, партиям все еще не доверяют 85% населения, а доверяют всего 9%.

Потрясающие цифры, не так ли? Впрочем, подобная ситуация (тотальное недоверие политикам, которых само население и выбирает) в Латвии существует много лет и определенно свидетельствует о том, что в стране не самая благоприятная ситуация для дальнейшего развития.

В Литве также наблюдается низкий уровень доверия политическим партиям — им не доверяют 85%, в Эстонии — 68%.

Наиболее скептично к своим политическим партиям относятся жители Греции — 94% населения этой страны им не доверяет, что легко объяснимо: Эллада уже много лет никак не может выкарабкаться из экономического кризиса.

Больше всего партиям доверяет население Нидерландов — 43%.

Григорий АНТОНОВ.