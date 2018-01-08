Почти половина жителей Латвии (49%) считают, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса Eurobarometer, проведенного в ноябре прошлого года. Латвия также отличается тем, что население страны испытывает сильное недоверие к правительству.
Не туда идем
Согласно этому опросу, четвертая часть латвийцев (24%) полагают, что ситуация в стране развивается в правильном направлении, у 15% мысли по поводу развития страны разделились, а 12% не смогли ответить на этот вопрос.
В Евросоюз, членом которого Латвия стала в 2004 году, население верит больше: 32% опрошенных латвийцев считают, что ситуация в Европейском союзе развивается в правильном направлении, 33% полагают, что она развивается в неправильном направлении. Мнения 15% респондентов разделились, а 20% не смогли ответить на этот вопрос.
Лучше или хуже?
54% латвийцев полагают, что их жизнь в течение следующего года не изменится. 37% считают, что она станет лучше, а 6% думают, что она станет хуже.
59% жителей Латвии в ходе опроса заявили, что в течение следующего года ситуация в стране не изменится, 23% считают, что она станет лучше, а 14% думают, что она станет хуже.
Отвечая на вопрос об экономической ситуации в Латвии в ближайшие 12 месяцев, 55% респондентов заявили, что она останется прежней, 21% считают, что она станет лучше, а 18% ждут ухудшения.
На них нельзя положиться
Eurobarometer опросил также население Латвии по поводу его отношения к властям. В итоге выяснилось, что у нас самый низкий уровень доверия правительству среди стран Балтии. Опрос проводился в минувшем ноябре.
Две трети опрошенных (66%) заявили, что не доверяют правительству (на 1 процентный пункт больше, чем весной), а 27% респондентов — доверяют. В Литве правительству не доверяют 61%, доверяют 33% населения, в Эстонии не доверяют 34%, доверяют 57%.
В среднем по Евросоюзу правительствам своих стран доверяют 36% опрошенных.
Наибольший уровень недоверия своему правительству наблюдается в Греции — 88%, а больше всего доверяют правительству жители Люксембурга — 68%.
Потрясающие цифры
В Латвии по–прежнему очень высоким остается и недоверие политическим партиям. Несмотря на то что с весны уровень недоверия снизился на 2 процентных пункта, партиям все еще не доверяют 85% населения, а доверяют всего 9%.
Потрясающие цифры, не так ли? Впрочем, подобная ситуация (тотальное недоверие политикам, которых само население и выбирает) в Латвии существует много лет и определенно свидетельствует о том, что в стране не самая благоприятная ситуация для дальнейшего развития.
В Литве также наблюдается низкий уровень доверия политическим партиям — им не доверяют 85%, в Эстонии — 68%.
Наиболее скептично к своим политическим партиям относятся жители Греции — 94% населения этой страны им не доверяет, что легко объяснимо: Эллада уже много лет никак не может выкарабкаться из экономического кризиса.
Больше всего партиям доверяет население Нидерландов — 43%.
Григорий АНТОНОВ.
Да, мы не доверяем, но продолжаем голосовать за тех кого считаем ворами.« ответить
Мы продолжаем выть от боли, но продолжаем жрать кактус!
Патриоты глисты жрут дерьмо!« ответить
Es personīgi uzticos valdībai un varai.« ответить
T.sk. RD« ответить
RD nav valsts vara, bet sīka zaglīga krieviska vienība. Es uzticos valdībai un saeimam« ответить
иди ты на xyй ,дебил бл+дь!« ответить
To pašu novēlu tev. Ha ha ha« ответить