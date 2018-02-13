Народ втянулся в игру

Доходы устроителей азартных игр и лотерей только растут. Индустрия не заметила ни войны, объявленной рижскими властями игорным залам, ни постоянного роста налогов.

По данным Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми, в 2017 году доходы игорных компаний снова выросли и составили приличную сумму — 280,921 млн евро. Это на 13,2% больше, чем в 2016 году.

Судя по этим цифрам, зависимость населения растет по всем позициям. Так, игровые автоматы принесли их владельцам за год на 7,8% больше — 196,315 млн евро.

Казино заработали аж на 78,9% больше — 17,924 млн евро. Тотализаторы принесли 9,974 млн евро (рост 22,6%), карточные игры — 228 тыс. евро (рост 34,9%), игорные столы — 17,121 млн евро (+6,9%), залы бинго — 283 тыс. евро (+15,1%).

Значительно вырос также доход от интерактивных азартных игр — на 53,5%, до 28,126 млн евро. Этот бизнес прет в Латвии просто чудовищными темпами, хотя большинство подобных интернет–сайтов в стране заблокировано. Услуги оказываются преимущественно на экспорт.

Никакие меры властей (закрытие игорных залов, рост налогов) не помогают населению избавиться от дурной привычки. Впрочем, при такой ханжеской политике государства это не должно удивлять. Ведь сами власти продолжают организовывать для народа игру на деньги (лотереи) и не брезгуют зачислять в госбюджет налоги, полученные от устроителей азартных развлечений.

Григорий АНТОНОВ.