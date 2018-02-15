Часть водителей ездят без годного полиса ОСТА или техосмотра, они просто избегают езды по дорогам, на которых расположены фоторадары или выше вероятность встретить экипаж дорожной полиции, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Такой вывод сделали в ходе социальной кампании Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (далее — LTAB) в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения (далее — CSDD) и госполицией.

Начиная социальную кампанию Ja Tev nav OCTA — nebrauc!, LTAB полагал, что общее число незастрахованных транспортных средств на латвийских дорогах составляет примерно 1,5%. «Обобщенная в ходе кампании статистика фоторадаров и специально оборудованной демо–машины свидетельствует, что среднее число транспортных средств, участвующих в дорожном движении без действительного полиса ОСТА и своевременно пройденного технического осмотра, немного больше — около 2%», — рассказывает председатель правления LTAB Янис Абашин.

В ходе кампании ее организаторы констатировали неприятную тенденцию. «Обобщенная информация с фоторадаров показала сравнительно низкое число несознательных автоводителей: только у 0,43% проверенных транспортных средств не было ОСТА и у 0,25% не был своевременно пройден технический осмотр. В это же время демо–машина, активно участвовавшая в дорожном движении, мануально проверяла транспортные средства и констатировала 3,71% незастрахованных и 4,43% автомобилей без технического осмотра. Это заставляет думать, что часть водителей транспортных средств, участвующих в дорожном движении без действующего полиса ОСТА и своевременно пройденного технического осмотра, возможно, осознанно избегают дорог, на которых могут столкнуться с проверкой», — поясняет Абашин.

Председатель правления LTAB указывает, что обобщенная статистика и сделанные выводы позволяют организаторам кампании в будущем улучшить методы информирования автоводителей о необходимости ОСТА и технического осмотра, а также эффективно бороться с нарушителями. «Однозначно следует рассмотреть идею в будущем применять фоторадары для контроля ОСТА и техосмотра на протяженности всего транспортного потока, вне зависимости от скорости движения транспортного средства. Также повышенное внимание следует уделять контролю за теми участками дорог, которые не контролируются фоторадарами. В данный момент каждая машина дорожной полиции оборудована компьютером, при помощи которого инспектор проверяет наличие ОСТА и технического осмотра у машин, выбранных в случайном порядке. Надо добавить, что полиция в этом году планирует приобрести специальное оборудование, которое будет установлено на нетрафарированную машину и будет способно автоматически различать номера и, соответственно, отбирать те транспортные средства, у которых нет ОСТА и технического осмотра», — рассказывает Абашин.

Проверки проводились в период с 22 января по 4 февраля.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.