Нарушители прячутся от фоторадаров(3)

Лента новостей
Пхенчхан-2018: Германия сохранила лидерство Латвия «варится» на режиме Ким Чен Ына Руководство Латвии замалчивает правду Влюбленные встанут на лед Во Флориде произошла стрельба в школе Артур–Николай: чудеса судьбы Сюткин: Европа деградирует! Дочь учат быть парнем Познер в Риге: в СССР секса не было! Это правда, но... Где встретить любовь по знаку Зодиака?
Eще в разделе
Артур–Николай: чудеса судьбы Вслед за уходящим днем Много солнца посреди зимы Бойцы невидимого фронта «Потребление — 0 kWh, а заплати 14 евро!»
газета Сегодня
18:00 14.02.2018
газета Сегодня / Безопасность

Часть водителей ездят без годного полиса ОСТА или техосмотра, они просто избегают езды по дорогам, на которых расположены фоторадары или выше вероятность встретить экипаж дорожной полиции, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Такой вывод сделали в ходе социальной кампании Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (далее — LTAB) в сотрудничестве с Дирекцией безопасности дорожного движения (далее — CSDD) и госполицией.

 

Начиная социальную кампанию Ja Tev nav OCTA — nebrauc!, LTAB полагал, что общее число незастрахованных транспортных средств на латвийских дорогах составляет примерно 1,5%. «Обобщенная в ходе кампании статистика фоторадаров и специально оборудованной демо–машины свидетельствует, что среднее число транспортных средств, участвующих в дорожном движении без действительного полиса ОСТА и своевременно пройденного технического осмотра, немного больше — около 2%», — рассказывает председатель правления LTAB Янис Абашин.

 

В ходе кампании ее организаторы констатировали неприятную тенденцию. «Обобщенная информация с фоторадаров показала сравнительно низкое число несознательных автоводителей: только у 0,43% проверенных транспортных средств не было ОСТА и у 0,25% не был своевременно пройден технический осмотр. В это же время демо–машина, активно участвовавшая в дорожном движении, мануально проверяла транспортные средства и констатировала 3,71% незастрахованных и 4,43% автомобилей без технического осмотра. Это заставляет думать, что часть водителей транспортных средств, участвующих в дорожном движении без действующего полиса ОСТА и своевременно пройденного технического осмотра, возможно, осознанно избегают дорог, на которых могут столкнуться с проверкой», — поясняет Абашин.

 

Председатель правления LTAB указывает, что обобщенная статистика и сделанные выводы позволяют организаторам кампании в будущем улучшить методы информирования автоводителей о необходимости ОСТА и технического осмотра, а также эффективно бороться с нарушителями. «Однозначно следует рассмотреть идею в будущем применять фоторадары для контроля ОСТА и техосмотра на протяженности всего транспортного потока, вне зависимости от скорости движения транспортного средства. Также повышенное внимание следует уделять контролю за теми участками дорог, которые не контролируются фоторадарами. В данный момент каждая машина дорожной полиции оборудована компьютером, при помощи которого инспектор проверяет наличие ОСТА и технического осмотра у машин, выбранных в случайном порядке. Надо добавить, что полиция в этом году планирует приобрести специальное оборудование, которое будет установлено на нетрафарированную машину и будет способно автоматически различать номера и, соответственно, отбирать те транспортные средства, у которых нет ОСТА и технического осмотра», — рассказывает Абашин.

 

Проверки проводились в период с 22 января по 4 февраля.

 

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Ну да 18:04 14:02:2018

Мало поставили, нужно на каждые 100 метров чтоб стоял.

« ответить
Profile_default
Кос 18:49 14:02:2018

Не надо поставить прибор который при включении требует сказать labdien

« ответить
Profile_default
Парко 06:46 15:02:2018

Вообще-то надо принять закон, обязывающий каждого водителя проезжать мимо фоторадара не менее трёх раз в день. А?

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (15)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV