Наряд Кейт Миддлтон для ужина в королевском дворце в Осло (1)

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Люблю!
12:50 02.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Принц Уильям и Кейт Миддлтон путешествуют по Скандинавии. Вчера британская пара прилетела в Норвегию. В аэропорту Осло Гардермуэн гостей встретили кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит. Для прогулки по столице герцогиня Кэтрин утеплилась, надев меховую шапку и другие вещи по погоде.

У Королевского дворца герцог и герцогиня Кембриджские в сопровождении членов королевской семьи Норвегии встретились с поклонниками и осмотрели Скульптурный парк принцессы Ингрид Александры в Дворцовых садах.

 

 

 

Первый день пребывания Кейт и Уильяма в Осло завершился ужином в их честь в Королевском дворце. Герцогиня Кембриджская для этого вечера выбрала длинное светлое платье, украшенное серебряной вышивкой, а дополнила образ бриллиантовыми сережками и браслетом, подаренным ей на свадьбу.

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
Комментарии (1)
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Красивая пара 13:50 02:02:2018

Детки великолепные

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