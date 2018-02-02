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Принц Уильям и Кейт Миддлтон путешествуют по Скандинавии. Вчера британская пара прилетела в Норвегию. В аэропорту Осло Гардермуэн гостей встретили кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит. Для прогулки по столице герцогиня Кэтрин утеплилась, надев меховую шапку и другие вещи по погоде.