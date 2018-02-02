У Королевского дворца герцог и герцогиня Кембриджские в сопровождении членов королевской семьи Норвегии встретились с поклонниками и осмотрели Скульптурный парк принцессы Ингрид Александры в Дворцовых садах.
Первый день пребывания Кейт и Уильяма в Осло завершился ужином в их честь в Королевском дворце. Герцогиня Кембриджская для этого вечера выбрала длинное светлое платье, украшенное серебряной вышивкой, а дополнила образ бриллиантовыми сережками и браслетом, подаренным ей на свадьбу.
Детки великолепные« ответить