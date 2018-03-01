Традиционно текст послания Путина разбит на несколько приблизительно равных частей: инфраструктура, человеческий капитал, коррупция, международная повестка. Однако в этот раз пропорции сильно сместились.
Послание президент зачитывает ежегодно, обязанность оглашать его прописана в Конституции. Однако в 2017 году Путин эту обязанность пропустил, и администрация президента перенесла послание на 1 марта. Текст он зачитал не в Кремле, как обычно, а в Манеже, где собрались не только депутаты, сенаторы и чиновники, но и общественные деятели, доверенные лица и другие. Чиновники и эксперты анонсировали, что на этот раз он расскажет свой план развития страны на новый президентский срок.
Чуть меньше половины времени, которое Путин зачитывал послание, он посвятил теме противостояния с США и новому вооружению. Послание он начал зачитывать в полдень и закончил в 14 часов по Москву. Рассказывать про противостояние с США и показывать оружие он начал уже в 13:12.
США в одностороннем порядке вышли из договора о ПРО. Наряду с договором СНВ данное соглашение гарантировало безопасность в плане применения ядерного оружия, сетовал президент. «Мы долго уговаривали американцев не разрушать договор о ПРО. Все тщетно», — сокрушался Путин. Он заявил, что несмотря на все переговоры и предупреждения России, США продолжали укреплять систему ПРО и наращивать ядерный потенциал.
«А что же сделали мы кроме протестов и предупреждений? Чем ответила на этот вызов Россия? — задал вопрос президент. — А вот что!»
После этого на экранах, специально установленных для оглашения послания, Путин начал по очереди демонстрировать новейшие разработки российского вооружения.
Во-первых, он рассказал об испытаниях нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой — «Сармат». Видео испытаний сопровождались компьютерной графикой, демонстрирующей маршрут полета ракеты.
На инфографике ракета совершала своеобразный маршрут.
«Никакие системы ПРО нам теперь не помеха», — сказал Путин.
Путин также рассказал об успешных испытаниях новейшего типа оружия с энергетической ядерной установкой. По словам главы государства, продемонстрирован обход рубежей обороны.
«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин.
Еще одна презентация касалась разработки новейшей энергетической установки.
У России также есть сверхзвуковое оружие. Обладание подобного рода вооружением очень важно, оно «идеально» и практически неуязвимо, его хотят себе все западные страны. «У России такое оружие есть», — сказал Путин.
Путин рассказал и о новой системе «Кинжал».
Наконец, одна из последних презентаций на послании — оружие для маневра в верхних слоях атмосферы. «Оно будет практически неуязвимым, а скорость будет гиперзвуковой, объяснял президент. «Оно будет как метеорит», — заявил Путин и показал еще одно видео. Оружие пока назвали «Авангард».
«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — закончил Путин демонстрацию новейших разработок под бурные аплодисменты. Он поблагодарил всех разработчиков. «Все они и есть настоящие герои нашего времени», — сказал он.
«Надеюсь, что все, что было сказано сейчас, отрезвит потенциального агрессора», — сказал Путин, не уточнив, кто именно является агрессором. Однако большую часть своего выступления он посвятил США.
Благосостояние населения России его абсолютно не волнует. Спятил ботоксный от паники. Все мысли только об оружии и как на кого-либо напасть.« ответить
пока есть такой мировой агрессор как САША то, если хочешь мира готовься к войне. Омериканцы столько стран независимых разбомбили, Ливия Ирак и т.д. это тому доказательство« ответить
Слышь, урод неполноценный, ты буквы выучил и клякаешь тут, но мозК -то у тебя отсутствует. Ты ж, дегенерат, везде такой мерзкий, тебя ж пришибут когда-то и будут правы. Мерзость пора убирать, биомусорты и тебе подобные должны сдохнуть.« ответить
Я думаю что давним давно надо было Российскую мразь уничтожить.. Жаль что это не сделал адольф« ответить
не переживай. Мы идеи адольфа решим. Вас, сань- вань, педриотов верзиловых мы уничтожим. . Надоели вы нам, уроды, мешаете жить. Вас, биомусор, будем уничтожать.« ответить
Вот тебя, урода, и уничтожим.« ответить
Санёк не урод нет он Д Э Б И Л.« ответить
рагуляка+коровяка=Саня« ответить
да саня сосать богатым клиентам скоро ты не сможешь, ну ничего будешь сосать обезьянам иплатить налоги« ответить
Bleķis un pupu mizas! Kārtējā histēriskā propoganda! Neadekvāta prezidenta neadekvāta runa! Nav jēgas pievērst uzmanību!« ответить
Ракета похожа на эрегированный член моего афро американского друга из Адажей.« ответить
Izņem amerīkāņu pimpi no mutes un pēc tam runā.« ответить
Хорошо бы. это новое оружие , на каклах проверить.....« ответить
Ато ведь никто не поверит.
да уж.« ответить
Путин почувсвовал что проигрывает выборы...война вот шанс остаться у власти...вот и гонит жути в первую очередь россиянам...россия не гначнёт войну-правительство давно живёт зарубежом...в европе и америке...против самого себя воевать никто не будет....А быдло теперь будет орать ..БЕЗ ПУТИНА ВОЙНА.....ТОЛЬКО ПУТИН СПАСЁТ РОССИЮ...и т.д это же русское быдло оно и есть быдло.« ответить
Давно гекать перестал и вышиванку снял "европейская интелегенция" в первом поколении.« ответить
Чувствуют обычно кое что в заднем проходе,а так это все ощущения)))« ответить
Ну что олежка, уже укакался. Похихикай, пока. Русские то переживут, сколько ты бы не тявкал, ржавые абрамсы не спасут.« ответить
Следующий шаг ВВП - зарубит вам транзит, осталось 3 недели.
Так что в ирию, на грядку!
Сегодня получил две информации:« ответить
Во-первых, хоХлож0пые работают здесь на стройке, официально не оформлены, а где оформлены, то на минималке. Ну и где наши доблестные налоговые службы? Ну и где наша инквЫзиция: Центр госязыка, СГД? Где вы честные дебЫлы? АУ! Вас, ур0дов, НЕТ!
Во-вторых, был в банке, так там укрож0пые устраивают скандалы, что им не надо платить комиссионные, хотя по закону нерезиденты платят комиссионные.
Лабздейцы, хотели хоХлож0пых? Вы их получили, но с кучей проблем! Кушайте!
А я рад! Щас хоХло-холопы вам лаптишам, устроят рай! Они привыкли жить за счёт России, это у них в крови, дармоеды одним словом. Так что лаптиши, скоро для вас мы русские раем покажемся, но ваш поезд ушёл. Мы,русские, уже не с вами.
Дак у лаптей приложение на телефон есть, если кто не на их языке балакает.« ответить
Интересная версия. У Путина 80 процентов поддержки населения. А кто по твоему у нег конкурент? У всех от 0.1 до 5 процентов. Поищи более жизнеспособную версию.« ответить