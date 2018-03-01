Четырнадцатое послание президента Владимира Путина Федеральному собранию оказалось беспрецедентно воинствующим. После долгого рассказа о переговорах с США по проблемам ПРО президент показал, чем Россия ответила на провал переговоров: созданием нового вооружения, баллистических ракет и многофункциональных комплексов.

Традиционно текст послания Путина разбит на несколько приблизительно равных частей: инфраструктура, человеческий капитал, коррупция, международная повестка. Однако в этот раз пропорции сильно сместились.

Послание президент зачитывает ежегодно, обязанность оглашать его прописана в Конституции. Однако в 2017 году Путин эту обязанность пропустил, и администрация президента перенесла послание на 1 марта. Текст он зачитал не в Кремле, как обычно, а в Манеже, где собрались не только депутаты, сенаторы и чиновники, но и общественные деятели, доверенные лица и другие. Чиновники и эксперты анонсировали, что на этот раз он расскажет свой план развития страны на новый президентский срок.

Чуть меньше половины времени, которое Путин зачитывал послание, он посвятил теме противостояния с США и новому вооружению. Послание он начал зачитывать в полдень и закончил в 14 часов по Москву. Рассказывать про противостояние с США и показывать оружие он начал уже в 13:12.

США в одностороннем порядке вышли из договора о ПРО. Наряду с договором СНВ данное соглашение гарантировало безопасность в плане применения ядерного оружия, сетовал президент. «Мы долго уговаривали американцев не разрушать договор о ПРО. Все тщетно», — сокрушался Путин. Он заявил, что несмотря на все переговоры и предупреждения России, США продолжали укреплять систему ПРО и наращивать ядерный потенциал.

«А что же сделали мы кроме протестов и предупреждений? Чем ответила на этот вызов Россия? — задал вопрос президент. — А вот что!»

После этого на экранах, специально установленных для оглашения послания, Путин начал по очереди демонстрировать новейшие разработки российского вооружения.

Во-первых, он рассказал об испытаниях нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой — «Сармат». Видео испытаний сопровождались компьютерной графикой, демонстрирующей маршрут полета ракеты.

На инфографике ракета совершала своеобразный маршрут.

«Никакие системы ПРО нам теперь не помеха», — сказал Путин.

Путин также рассказал об успешных испытаниях новейшего типа оружия с энергетической ядерной установкой. По словам главы государства, продемонстрирован обход рубежей обороны.

«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин.

Еще одна презентация касалась разработки новейшей энергетической установки.

У России также есть сверхзвуковое оружие. Обладание подобного рода вооружением очень важно, оно «идеально» и практически неуязвимо, его хотят себе все западные страны. «У России такое оружие есть», — сказал Путин.

Путин рассказал и о новой системе «Кинжал».

Наконец, одна из последних презентаций на послании — оружие для маневра в верхних слоях атмосферы. «Оно будет практически неуязвимым, а скорость будет гиперзвуковой, объяснял президент. «Оно будет как метеорит», — заявил Путин и показал еще одно видео. Оружие пока назвали «Авангард».

«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — закончил Путин демонстрацию новейших разработок под бурные аплодисменты. Он поблагодарил всех разработчиков. «Все они и есть настоящие герои нашего времени», — сказал он.

«Надеюсь, что все, что было сказано сейчас, отрезвит потенциального агрессора», — сказал Путин, не уточнив, кто именно является агрессором. Однако большую часть своего выступления он посвятил США.