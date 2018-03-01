«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас»: Путин показал новое ядерное оружие(101)

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Виталий Вавилкин
16:20 01.03.2018
В мире / Россия

Четырнадцатое послание президента Владимира Путина Федеральному собранию оказалось беспрецедентно воинствующим. После долгого рассказа о переговорах с США по проблемам ПРО президент показал, чем Россия ответила на провал переговоров: созданием нового вооружения, баллистических ракет и многофункциональных комплексов.

Традиционно текст послания Путина разбит на несколько приблизительно равных частей: инфраструктура, человеческий капитал, коррупция, международная повестка. Однако в этот раз пропорции сильно сместились.

 

Послание президент зачитывает ежегодно, обязанность оглашать его прописана в Конституции. Однако в 2017 году Путин эту обязанность пропустил, и администрация президента перенесла послание на 1 марта. Текст он зачитал не в Кремле, как обычно, а в Манеже, где собрались не только депутаты, сенаторы и чиновники, но и общественные деятели, доверенные лица и другие. Чиновники и эксперты анонсировали, что на этот раз он расскажет свой план развития страны на новый президентский срок.

 

Чуть меньше половины времени, которое Путин зачитывал послание, он посвятил теме противостояния с США и новому вооружению. Послание он начал зачитывать в полдень и закончил в 14 часов по Москву. Рассказывать про противостояние с США и показывать оружие он начал уже в 13:12.

 

США в одностороннем порядке вышли из договора о ПРО. Наряду с договором СНВ данное соглашение гарантировало безопасность в плане применения ядерного оружия, сетовал президент. «Мы долго уговаривали американцев не разрушать договор о ПРО. Все тщетно», — сокрушался Путин. Он заявил, что несмотря на все переговоры и предупреждения России, США продолжали укреплять систему ПРО и наращивать ядерный потенциал.

 

«А что же сделали мы кроме протестов и предупреждений? Чем ответила на этот вызов Россия? — задал вопрос президент. — А вот что!»

 

После этого на экранах, специально установленных для оглашения послания, Путин начал по очереди демонстрировать новейшие разработки российского вооружения.

 

Во-первых, он рассказал об испытаниях нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой — «Сармат». Видео испытаний сопровождались компьютерной графикой, демонстрирующей маршрут полета ракеты.

 

На инфографике ракета совершала своеобразный маршрут.

 

«Никакие системы ПРО нам теперь не помеха», — сказал Путин.

 

Путин также рассказал об успешных испытаниях новейшего типа оружия с энергетической ядерной установкой. По словам главы государства, продемонстрирован обход рубежей обороны.

 

«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин.

 

Еще одна презентация касалась разработки новейшей энергетической установки.

 

У России также есть сверхзвуковое оружие. Обладание подобного рода вооружением очень важно, оно «идеально» и практически неуязвимо, его хотят себе все западные страны. «У России такое оружие есть», — сказал Путин.

 

Путин рассказал и о новой системе «Кинжал».

 

Наконец, одна из последних презентаций на послании — оружие для маневра в верхних слоях атмосферы. «Оно будет практически неуязвимым, а скорость будет гиперзвуковой, объяснял президент. «Оно будет как метеорит», — заявил Путин и показал еще одно видео. Оружие пока назвали «Авангард».

 

«Нас никто не слушал. Послушайте сейчас», — закончил Путин демонстрацию новейших разработок под бурные аплодисменты. Он поблагодарил всех разработчиков. «Все они и есть настоящие герои нашего времени», — сказал он.

 

«Надеюсь, что все, что было сказано сейчас, отрезвит потенциального агрессора», — сказал Путин, не уточнив, кто именно является агрессором. Однако большую часть своего выступления он посвятил США.

 

BBC Russian / Фото
Комментарии (101)
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Саня 16:28 01:03:2018

Благосостояние населения России его абсолютно не волнует. Спятил ботоксный от паники. Все мысли только об оружии и как на кого-либо напасть.

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ИвАн 16:35 01:03:2018

пока есть такой мировой агрессор как САША то, если хочешь мира готовься к войне. Омериканцы столько стран независимых разбомбили, Ливия Ирак и т.д. это тому доказательство

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Сане 17:07 01:03:2018

Слышь, урод неполноценный, ты буквы выучил и клякаешь тут, но мозК -то у тебя отсутствует. Ты ж, дегенерат, везде такой мерзкий, тебя ж пришибут когда-то и будут правы. Мерзость пора убирать, биомусорты и тебе подобные должны сдохнуть.

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Ваня 17:38 01:03:2018

Я думаю что давним давно надо было Российскую мразь уничтожить.. Жаль что это не сделал адольф

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сане 18:10 01:03:2018

не переживай. Мы идеи адольфа решим. Вас, сань- вань, педриотов верзиловых мы уничтожим. . Надоели вы нам, уроды, мешаете жить. Вас, биомусор, будем уничтожать.

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ване 18:12 01:03:2018

Вот тебя, урода, и уничтожим.

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Да 18:38 01:03:2018

Санёк не урод нет он Д Э Б И Л.

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потомок уринского рагуля-гастербайтера 20:54 01:03:2018

рагуляка+коровяка=Саня

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орапор 22:42 01:03:2018

да саня сосать богатым клиентам скоро ты не сможешь, ну ничего будешь сосать обезьянам иплатить налоги

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Latviešu patriots 16:30 01:03:2018

Bleķis un pupu mizas! Kārtējā histēriskā propoganda! Neadekvāta prezidenta neadekvāta runa! Nav jēgas pievērst uzmanību!

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Ваня 17:22 01:03:2018

Ракета похожа на эрегированный член моего афро американского друга из Адажей.

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Īstais Latvietis. 18:40 01:03:2018

Izņem amerīkāņu pimpi no mutes un pēc tam runā.

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Самая важная задача. 16:31 01:03:2018

Хорошо бы. это новое оружие , на каклах проверить.....
Ато ведь никто не поверит.﻿

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фыв 16:31 01:03:2018

да уж.

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олег 16:35 01:03:2018

Путин почувсвовал что проигрывает выборы...война вот шанс остаться у власти...вот и гонит жути в первую очередь россиянам...россия не гначнёт войну-правительство давно живёт зарубежом...в европе и америке...против самого себя воевать никто не будет....А быдло теперь будет орать ..БЕЗ ПУТИНА ВОЙНА.....ТОЛЬКО ПУТИН СПАСЁТ РОССИЮ...и т.д это же русское быдло оно и есть быдло.

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to олег 17:03 01:03:2018

Давно гекать перестал и вышиванку снял "европейская интелегенция" в первом поколении.

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:) 17:05 01:03:2018

Чувствуют обычно кое что в заднем проходе,а так это все ощущения)))

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Хозяин олега 17:24 01:03:2018

Ну что олежка, уже укакался. Похихикай, пока. Русские то переживут, сколько ты бы не тявкал, ржавые абрамсы не спасут.
Следующий шаг ВВП - зарубит вам транзит, осталось 3 недели.
Так что в ирию, на грядку!

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Билась нечисть груди в груди... 17:47 01:03:2018

Сегодня получил две информации:
Во-первых, хоХлож0пые работают здесь на стройке, официально не оформлены, а где оформлены, то на минималке. Ну и где наши доблестные налоговые службы? Ну и где наша инквЫзиция: Центр госязыка, СГД? Где вы честные дебЫлы? АУ! Вас, ур0дов, НЕТ!
Во-вторых, был в банке, так там укрож0пые устраивают скандалы, что им не надо платить комиссионные, хотя по закону нерезиденты платят комиссионные.
Лабздейцы, хотели хоХлож0пых? Вы их получили, но с кучей проблем! Кушайте!
А я рад! Щас хоХло-холопы вам лаптишам, устроят рай! Они привыкли жить за счёт России, это у них в крови, дармоеды одним словом. Так что лаптиши, скоро для вас мы русские раем покажемся, но ваш поезд ушёл. Мы,русские, уже не с вами.

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...и друг друга извела 20:45 01:03:2018

Дак у лаптей приложение на телефон есть, если кто не на их языке балакает.

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Гена 22:47 01:03:2018

Интересная версия. У Путина 80 процентов поддержки населения. А кто по твоему у нег конкурент? У всех от 0.1 до 5 процентов. Поищи более жизнеспособную версию.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (11)